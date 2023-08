Jubiläum mit Feuershow und Flamenco

Von: Ulla Heyne

Teilen

Die Feuershow von „Lenn Fei“ bildet am Sonntag den Abschluss des Festwochenendes. © Privat

Der Ahauser Herbst bezieht den gesamten Ort mit ein und wird so groß wie noch nie. Mehr als 80 Stände erwarten die Besucher. Künstler, Kunsthandwerker und Musiker sorgen für ein abwechslungsreiches und buntes Programm

Ahausen – Kunsthandwerkerstände, regionale Kulinarik, dazu ein paar Konzerte: Das alles klingt erst mal nach einem „ganz normalen“ Ahauser Herbst. Doch wenn Mitorganisator Carsten Kaßburg, von rekordverdächtigen 80 Ständen spricht, vom Sepia-Foto aus der Fotobox, vom goldenen Engel inmitten der Besucher, von Feuershow und Flamenco in der Kirche, wird schnell klar: Hier brennt nicht nur jemand für das, was das siebenköpfige Team am letzten Oktoberwochenende ehrenamtlich auf die Beine stellt. Sondern auch das: Die Jubiläumsausgabe am 28. und 29. Oktober wird groß.

In 25 Jahren hat sich der ursprünglich privat organisierte Kunsthandwerkermarkt mit einigen Ständen längst zum viertägigen, interdisziplinären Kulturfest gemausert, das zunehmend den gesamten Ort einbindet. Und das ist auch gewollt. So sind neben den Ausstellern, die teilweise aus Osnabrück, dem Wendland oder Hannover kommen, eben auch viele regionale Künstler dabei. „Dass wir hier so viele Talente haben, erfährt man manchmal erst durch Zufall“, staunt Kaßburg. „Etwa die junge Frau, die ihre selbst gezeichneten Postkarten bisher nur im Freundeskreis verkauft hat und bei uns ihre erste eigene Ausstellung bestreitet.“ Ebenfalls ein „Zufallsfund“: „Eddys Modellwerft. Der Erbauer von Miniatur-Museumsschiffen ist in der Modellbauszene ziemlich bekannt. Dass Eddy Quandt in Ahausen wohnt, hatten die Organisatoren bis jetzt nicht gewusst. Was Kaßburg freut, ist die immer größere Akzeptanz unterschiedlicher hier Ansässiger, die sich in der ein oder anderen Form beteiligen, vom Künstler bis zum Landwirt. Genau wie sich der persönliche, zugewandte Umgang mit den Kunsthandwerkern inklusive Get-together mit Bewirtung in der Szene herumgesprochen hat und zu Initiativbewerbungen führt, bekommen die Organisatoren nun auch Anfragen örtlicher Landwirte, die ihren Hof zur Verfügung stellen möchten. „Das freut uns natürlich“, so Kaßburg.

In der Kirche wird Flamenco getanzt

Alte Zeiten – auf die Umsetzung dieses Mottos freuen sich die Organisatoren vom Heimatverein. © Privat

So ist der Hof Küsel erstmalig als Station dabei. Konkrete Ausstellungsorte zu nennen, an denen sich das Geschehen ballt, sei dagegen schwierig: „Mit 14 Stationen, so viele wie noch nie, ist praktisch überall etwas los.“ Ebenfalls erfreulich ist für ihn, dass eine der Spielstätten nach einigen Jahren Pause wieder die Marienkirche ist. Dort wird Flamenco mit Begleitung durch zwei Celli getanzt. „Das hatten wir noch nie.“ Eine Besonderheit: Die Tänzerin Ana Sojor ist nicht nur live zu erleben, sondern stellt auch ihre Frauenporträts auf unterschiedlichen Untergründen von Leinwand über Holz bis Schiefer aus, „sie tanzt quasi umrahmt von ihren eigenen Werken“, erklärt Kaßburg. Ein Zusammenspiel unterschiedlicher Kunstformen, wie es typisch für die viertägige Veranstaltung ist: Praktisch alle Konzerte entstammen persönlichen Kontakten, unterschiedliche Disziplinen befruchten sich gegenseitig.

Das diesjährige Motto „Alte Zeiten“, laut Kaßburg passend zum Jubiläum wie auch dem Heimatverein gewählt, birgt auch programmatisch eine Besinnung auf Künstler und Acts, die in der Geschichte des Ahauser Herbstes besonders gut ankamen. So ist am Sonntag als Abschluss der Feuerkünstler Gordon alias Lenn Fei zu erleben, und auch ein Konzert vom „Wilden Blech“, die bereits zum fünften Mal ihre dezibelstarken Interpretationen von Metal-Songs über die Hauptstraße blasen, darf nicht fehlen. „Die sind quasi gesetzt“, so der Vorstandsvorsitzende des Heimatvereins schmunzelnd. Dirigent Benjamin Faber aus Waffensen ist darüber hinaus bereits am Vortag in Duobesetzung mit Gitarre und Gesang zu hören. Und auch die Ensembles Tone Fish, Andersen & Sellheim und Summer Breeze kamen so gut an, dass sie wieder dabei sind.

Das Motto alte Zeiten passt zum Jubiläum.

Also alles wie gehabt? Nicht ganz. Das Grundkonzept ist das Gleiche, allerdings nehmen die Veranstalter die Rückmeldungen aus den eigenen Reihen, der Akteure und der Besucher, deren Kennzeichen aus dem gesamten norddeutschen Raum kommen, sehr ernst. „Wir versuchen immer, nachzujustieren und das Erlebnis noch besser zu machen“, so Kaßburg. So habe man beispielsweise dem Wunsch vieler Gäste nach Kuchen Rechnung getragen. Er begrüßt die Kooperation mit den Ahauser Landfrauen, die zum ersten Mal mit im Boot sind. Auch in puncto Kulinarik wartet man mit Neuen auf, etwa der Feldküche von Vivian Lüddemann aus Bötersen, die Suppen kredenzt. Geblieben ist jedoch die Ausrichtung auf regionale Produkte und Bio-Qualität. „Die klassische Pommesbude sucht man bei uns vergebens“, stellt Kaßburg klar. Und auch im Hinblick auf Parkplätze wollen die Organisatoren nachbessern. Nachdem im letzten Jahr mit Rekord-Besucherzahlen die Hauptstraßen zugeparkt waren, gilt nach Absprache mit dem Landkreis hier in diesem Jahr ein Parkverbot. Dafür unterstützen noch mehr Landwirte die Veranstaltung, indem sie ihre Grünflächen als Parkplätze zur Verfügung stellen.

Ein Punkt, den der Heimatverein und seine rund 25 Helfer nicht planen können: die Umsetzung des Mottos „Alte Zeiten“ durch die Anwohner, die traditionell ihre Vorgärten schmücken. Denkbar sei, dass der ein oder andere historische Trecker oder Oldtimer geschmückt würde, „aber vielleicht stellt auch jemand seinen C64 raus?“, so Kaßburg mit einem Augenzwinkern. „Das ist ja das Schöne: Es gibt keine Vorgaben, die Leute können sich kreativ austoben.“