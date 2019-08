Ein Fest für alle

Sottrum - Von Matthias Röhrs. Das Gros ist zwar bereits erledigt, aber viele Kleinigkeiten sind noch abzuarbeiten. Das große Samtgemeinde-Erntefest am Sonntag, 8. September, wirft seine Schatten voraus. Bei den Beteiligten in den Vereinen, bei der Kirche, den vielen Ehrenamtlichen aus allem Gemeinden und auch im Rathaus steigt langsam die Anspannung. Dabei steht mittlerweile das Programm im Großen und Ganzen und nur noch bei den Details müssen die Organisatoren noch Hand anlegen.

Den ganzen Tag über ist Programm auf dem Festplatz zwischen St.-Georg-Kirche und Heimathaus im Ortskern. Man orientiert sich am Sottrumer Erntefest, an dessen Stelle die Jubiläumsfeier in diesem Jahr rückt. „Wir wollen nicht zu viel verändern“, sagt Holger Bahrenburg von der Samtgemeinde-Verwaltung. Das heißt auch, dass es ein sehr familiäres Fest wird, für das, so hoffen es die Organisatoren, viele Sottrumer ihre Häuser und Grundstücke ein wenig schmücken.

Los geht es um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche, bei dem auch die Erntekronen aller Mitgliedsgemeinden zur Schau gestellt werden. Sie werden später, abgesehen vom Umzug, auf einer großen, runden Traverse draußen präsentiert. Ab 11 Uhr gibt es im Festzelt ein Frühschoppen. Es treten die Seppeldeppen auf. Zu Essen gibt es laut Bahrenburg Rustikales vom Gasthaus Röhrs. Ab 13 Uhr soll der Umzug – begleitet vom Spielmannszug Stemmen – langsam ins Rollen kommen. Aus allen Gemeinden machen Vereine dabei mit. Aber auch per Fahrrad oder zu Fuß kann man mitmachen. Volker Meyer wird moderieren und zu allen Wagen einige Hintergrundinformationen parat haben. Mit dem Fahrrad kann man übrigens auch anreisen. Die Feuerwehren der Samtgemeinde organisieren eine Sternfahrt nach Sottrum. Eine Gruppe startet in Eversen und fährt über Ahausen und Hellwege. Die Stuckenborsteler fahren direkt, die Winkeldorfer fahren über Horstedt, Stapel, Taaken und Reeßum. Aus Höperhöfen geht es über Schleeßel sowie Clüversborstel, von Bötersen aus geht es über Hassendorf. Die genauen Zeiten und Treffpunkte können bei den jeweiligen Ortsbrandmeistern erfragt werden.

Während Kinder sich nachmittags auf dem ebenfalls von der Feuerwehr organisierten Spieleparcours austoben können, es im Festzelt Kaffee und Kuchen gibt, startet um 15 Uhr das Programm auf der Bühne. Die Idee ist, dass jede Mitgliedgemeinde etwas dazu beiträgt. Aus Ahausen kommt zum Beispiel das Junge Orchester Auenland, das einige Stücke spielen wird. „Genauere Programmpunkte stellen wir gerade zusammen“, so Bahrenburg. Darüber hinaus gibt es verschiedene Stände mit Essen und Getränken, außerdem eine Los- und eine Schießbude. Gegen 18 Uhr endet dann das offizielle Programm. Nach Hause gehen muss man dann aber nicht. Es soll ein „auslaufendes, gemütliches Ende“, mitviel Musik sein.

Infos zum Festumzug

Er wird größer und länger: Einmal quer durch ganz Sottrum soll der Festumzug beim Samtgemeinde-Erntefest zum 50. Jubiläum führen. Dabei deckt die Route sowohl den Nord- als auch den Südteil des Ortes ab – anders als beim Gemeindeerntefest üblich, bei dem sonst nur ein Teil bereist wird. Aber zum Samtgemeinde-Jubiläum muss es etwas Besonderes sein.

Ab 13 Uhr geht es los. Die Erntewagen reihen sich in der Alten Dorfstraße ein. Die Strecke verläuft dann am Eichkamp am Festplatz vorbei, wo Fahrradfahrer und Fußgänger sich anschließen können. Über Lindenstraße, Jahnstraße und Mozartstraße geht es auf die Bahnhofstraße, danach geht es erst mal wieder in Richtung Festplatz. Kurz vorher macht der Umzug noch einen Schlenker über den Rosenweg, Friedhof und den Straßen Am Meyerhofe und An der Wieste zum Heimathaus und Kirche an der St.-Georg-Straße. Die Fußgänger kürzen jeweils über die Große Straße und die Schubertstraße ab. Für sie ist die Runde vier, für Wagen und Räder sieben Kilometer lang. Die Erntewagen werden anschließend bei den Supermärkten am Lienworth abgestellt, für Fahrräder gibt es viele Stellplätze auf dem ehemaligen Lidl-Parkplatz. Wer als Verein, Familie, Gruppe, Nachbarschaft zu Fuß oder mit dem Fahrrad beim Umzug mitmachen will, braucht keine vorherige Anmeldung. Für die Erntewagen, für die es übrigens eine Mitmach-Prämie in Höhe von 50 Euro gibt, gibt es online unter www.sottrum.de oder im Rathaus die Anmeldebögen. Bei Fragen steht außerdem Holger Bahrenburg unter der Telefonnummer 04264 / 832015 zur Verfügung. Anmeldeschluss für die Wagen ist allerdings am Mittwoch, 4. September.