Sottrumer Ferienprogramm in der Mache: Verwaltung gibt im Fachausschuss aktuellen Sachstand

Von: Lars Warnecke

So sieht es aus, das Deckplatt für das diesjährige Sommerferienprogramm der Samtgemeinde Sottrum. Gemalt hat es Paula Marie Müller aus Bötersen, Gewinnerin eines Malwettbewerbs. © Warnecke

Eines ist klar: Auch in diesem Jahr gibt es in der Samtgemeinde Sottrum wieder ein Sommerferienprogramm für Kinder. Details wurden am Donnerstag im Fachausschuss bekannt.

Sottrum – Noch knapp drei Wochen, dann beginnen in Niedersachsen die Sommerferien. Damit für solche Kinder, die vielleicht nicht in den Urlaub fahren, keine Langeweile aufkommt, wird auch in der Samtgemeinde Sottrum wieder viel Programm geboten. Aktuell ist man im Rathaus noch dabei, die Veranstaltungen zusammenzustellen. In der Verwaltung, genauer in der Abteilung für Bildung, Soziales und Kultur, laufen einmal mehr die Fäden zusammen.

Nils Bammann, deren Leiter, gab am Donnerstag im Ausschuss für Soziales, Kultur, Jugend und Sport einen Sachstandsbericht. Man habe schon einige Angebote wieder bekommen, sich am Sommerferienprogramm zu beteiligen, so der Verwaltungsmann – etwa von den Landfrauen, den Heimat und Dorfvereinen, dem Jugendzentrum, aus dem sportlichen Bereich (Fußball und Karate) und vom Milchhof. Die Verwaltung selbst organisiere zudem eine Fahrt zum Landtag nach Hannover, zusätzlich sei eine Coupon-Aktion für den Wildpark Lüneburger Heide vorgesehen. „Weitere Parks wurden angefragt, die Antworten stehen aber noch aus“, erklärte Bammann.

Wer sonst immer einer der stärksten Akteure war, in diesem Jahr sich aber weit weniger einbringen wird, ist der TV Sottrum. Warum? „Der Verein ist im laufenden Betrieb schon so überlastet, dass er beim Programm kürzertreten muss“, so Samtgemeindebürgermeister Holger Bahrenburg. Er könne das durchaus nachvollziehen, aber zeige die Entwicklung eben auch, dass es wichtig sei, das Ehrenamt weiter zu unterstützen und zu stärken – „damit wir das Ferienprogramm, das überwiegend ehrenamtlich organisiert wird, in Zukunft auch wirklich werden füllen können.“

Eine Neuerung, die Bammann in der Sitzung nannte: Erstmals wird der Veranstaltungskalender auf der Website der Samtgemeinde zum Eintragen genutzt. Darüber hinaus lässt sich das Programm dort als PDF-Datei herunterladen. In Papierform wird der Pass von vornherein also nicht mehr zur Verfügung gestellt. Um auf das Programm aufmerksam zu machen, sollen demnächst Plakate in den Schulen aufgehängt werden – und auch auf Social-Media-Plattformen will man für das Ganze werben.

Schmücken wird das digitale Deckblatt übrigens das selbstgemalte Motiv von Paula Marie Müller, einer Schülerin aus der Gemeinde Bötersen. Wie Bammann ausführte, habe man im Vorfeld einen Malwettbewerb zum Programm durchgeführt. „Insgesamt war die Teilnahme mit fünf eingereichten Bildern aber überschaubar.“ In Rücksprache mit der Verwaltungsleitung hätten alle fünf Kinder bereits eine Jahreskarte für die laufende Saison im Sottrumer Freibad überreicht bekommen.

Was Ausschussmitglied Hans-Jürgen Brandt (SPD) kritisierte: Der aus seiner Sicht doch recht späte Appell aus dem Rathaus, sich wieder am Programm als Veranstalter zu beteiligen. „Ich weiß von zwei Organisationen, die jetzt nicht mitmachen, weil die Ansage erst Mitte Mai gekommen ist“, so der Stuckenborsteler. Der Sottrumer SPD-Ortsverein etwa hätte gerne mitgemacht. „Aber die brauchen mindestens acht Wochen Vorlauf, eine Flughafenfahrt oder eine Besichtigung des Bremer Weserstadions – das kann man nicht in 14 Tagen organisieren.“ Ein Einwand, den der Samtgemeindebürgermeister so nicht stehen lassen wollte: „Das Programm ist doch jedes Jahr, darauf hätte man sich einstellen können – auch ihr.“

Aus Elternsicht machte Sünje Loës (Die Linke) eine Anmerkung. Vor dem Hintergrund, dass sie, eine berufstätige Mutter, und ihre Kinder schon im Mai mit Blick auf die Sommerferien hätten planen müssen, wo und wann der Nachwuchs betreut werden kann, erscheine das Ferienprogramm der Samtgemeinde doch recht spät. „Dann gibt es andere Programme, für die man sich schon längst hat anmelden müssen – für die würde ich in dieser Zeit schon nichts mehr bekommen – das heißt, ich muss mich festlegen.“ Das könne sie aber nicht erst zwei Wochen vor Ferienbeginn, das müsse sie mit ein bisschen mehr Vorlauf wissen.

Eine Anregung, die man verwaltungsseitig gerne mitnehmen wolle, erwiderte Bahrenburg. Das Programm sei jedoch historisch mal anders angedacht gewesen: „Es soll eine Ergänzung während der Ferien sein, wenn die Kinder nicht in den Urlaub fahren.“ Dessen Veröffentlichung sei seinen Worten nach jedenfalls immer früh genug gewesen. „Man guckt dann: Das sind die freien Zeiten, das wird angeboten – man meldet sich an und ist in diesen Zeiten gut versorgt.“

Optimal oder nicht optimal – eine Lanze für die Organisation brach Lühr Klee (Grüne). Ihm zufolge sei es nämlich gar nicht selbstverständlich, dass es ein solches Programm gibt, wie es die Samtgemeinde Sottrum im Schulterschluss mit den Vereinen mit einem gewissen organisatorischen Aufwand anbietet. „Daher kann man auch sagen, dass es gut ist, dass die Verwaltung und alle Akteure sich das gemeinsam überlegt haben und durchführen.“