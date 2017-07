Ferienprogramm beim Heimatverein Sottrum stark nachgefragt

Jannis mit Julia Hahn am Spinnrad.

Sottrum - Seit Jahrzehnten ist die Aktion des Sottrumer Heimatvereins ein fester Bestandteil des Ferienprogramms der Samtgemeinde. Über mangelnde Attraktivität konnten sich die Organisatoren auch in diesem Jahr nicht beklagen. „Wir haben dieses Mal 80 Anmeldungen, von denen 74 Kinder heute auch dabei sind“, freute sich Elisabeth Steinkamp, in deren Hände die Fäden zusammenliefen.

Bei der Ausführung standen ihr zahlreiche Mitglieder des Heimatvereins zur Seite. So konnten den jungen Gästen zehn Stationen rund um das Heimathaus angeboten werden. Dazu gehörten Aufgaben am Spinnrad und der Kardiermaschine, um die sich die Spinngruppe von Kerstin Schuhmann kümmerte.

Konzentration ist gefragt

Konzentriert ließ der neunjährige Jannis am Spinnrad von Julia Hahn die Wolle durch die Finger gleiten. Nur wenige Schritte davon entfernt konnten bei Helga Lange Kuckucksstühle aus Binsen gefertigt werden. „Das haben wir als Kinder damals gemacht, wenn die Kühe hochgeholt werden mussten“, erinnert sich Lange. Auch als junges Mädchen bastelte mit dem Naturmaterial Marlies Dierks, die mit ihren Enkeltöchtern Helene (9) und Karla (6) beim Heimatverein zu Gast war.

Gerne nahmen die Kinder auch das Angebot an, Blumenkränze zu basteln. Auf der anderen Seite des Heimathauses boten Magret Humberg und einige Mitgliedern der Webgruppe an, Wolle zu waschen. „Sogar die Jungs waren mit Begeisterung dabei“, erzählte Humberg. Sehr gut kam auch der Bau der Nistkästen an, die unter Regie der Haus- und Hofgruppe stattfand. Dafür hatten die Mitglieder bereits im Vorfeld fleißig Holz zurechtgesägt, damit es den Kids einfacher fiel, daraus eine Brutstätte für Vögel zu bauen.

Ofen bereits am Vortag vorgeheizt

Alle Hände voll zu tun hatten auch Manfred Kneer, Heinz Lindemann, Karl Eilers und Sven Lohmann, wo Seile gedreht werden durften. Im Spieker durfte bei Hannelore Grimme, Ilona Lindner und Inge von Deesten gebastelt werden, während Inge von der Ohe den Kindern die Kunst des Schreibens mit Federhalter und Tinte zeigte.

Damit alle Kinder ein Feinbrot mit nach Hause nehmen konnten, bereitete Bäckermeister Jörn Holste die Brote zu. Den Ofen hatten Heinz Lindemann, Hans-Werner Mattfeldt und Karl Eilers bereits am Vortag angeheizt. Weiter ging es für das Trio am Veranstaltungstag ab 10 Uhr. „Der Ofen muss 300 Grad erreichen. Dann kommt das Feuer heraus und er wird mit einem feuchten Lappen ausgewischt“, erklärt Lindemann. Je nach Temperatur musste er die vier Bleche mit den Broten zwischen 30 und 45 Minuten im Ofen lassen. Die Kinder erhielten zum Abschluss einen Jutebeutel, in dem sie die Brote und die Basteleien mit nach Hause nehmen konnten.

ho