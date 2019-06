Sottrum: Feldstraße wird Sackgasse

Der Verkehr in der Alten Dorfstraße und der Feldstraße in Sottrum soll beruhigt werden. Die Anwohner beschweren sich schon seit einigen Monaten über zu viele und zu schnelle Autos und Lkw in diesem Bereich, insbesondere seit im Februar das Rewe-Kühllager an der Autobahn 1 seinen Betrieb aufgenommen hat. Endgültig Ruhe bekommen aber nur die Bewohner der Feldstraße.

Sottrum – Sie haben es kommen sehen, die Anwohner der Alten Dorfstraße und der Feldstraße in Sottrum. Schon wenige Wochen nach Bekanntwerden des Bauunternehmers Bauwo aus Hannover, im Gewerbegebiet an der Autobahn 1 ein großes Kühllager für die Supermarkt-Kette Rewe zu bauen, haben sie Bedenken angemeldet. Sie befürchteten, dass dadurch viel Verkehr durch ihre Straßen führt. Nicht nur durch den Lieferverkehr, sondern auch durch die Pendler der rund 200 Beschäftigten – Tendenz steigend mit dem Ausbau des Gewerbegebietes selbst. Das ist mittlerweile einige Zeit her. Nach der Einweihung des Lagers im Februar dieses Jahres zeigte sich: Aus Befürchtungen wurden Tatsachen. Am Montag wird der Gemeinderat versuchen, das Problem zu beheben. Unter anderem sind eine Umwandlung der Feldstraße zur Sackgasse und ein Verkehrsleitsystem möglich.

Es wurde viel gesprochen über das Problem. Viele Anwohner machten ihrem Ärger in einer Ratssitzung Luft, weshalb die Gemeinde Anfang Mai eine Anwohnerversammlung einberief – im Beisein von Rewe-Vertretern und der Polizei. Die Ergebnisse daraus hatten den nicht-öffentlichen Verwaltungsausschuss beschäftigt und er hat vier Maßnahmen ausgearbeitet, die am Montag, 2. Juli (19 Uhr), dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt werden. Rewe hatte bei der Versammlung außerdem zugesichert, die Fahrer und Mitarbeiter für die Situation sensibilisieren zu wollen.

Eines der Kernprobleme, das wurde ebenfalls deutlich, ist aber auch die Unkenntnis insbesondere der auswärtigen Lkw-Fahrer über die Verkehrsregeln vor Ort. Bis sie merkten, dass sie die Alte Dorfstraße in Teilen gar nicht befahren dürfen, sei es oft zu spät zum Wenden. Daher empfiehlt der Verwaltungsausschuss, dort weitere Schilder aufzustellen und die Standorte der bestehenden Verkehrszeichen insofern anzupassen, dass sie sichtbarer werden.

Auch Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung sollen kommen. Wie diese genau aussehen, steht laut Gemeindedirektor Holger Bahrenburg aber noch nicht fest. Denkbar seien Verschwenkungen durch Blumenkübel – ähnlich in der Bahnhofstraße – oder Bodenschwellen. Beide hätten aber Nachteile – zum Beispiel Lärmbelastung durch Beschleunigung an den Kübeln oder durch die Schwellen selbst –, die abgewogen werden müssten. Damit der Verkehr aber gar nicht erst in die Straße kommt, soll ein Verkehrsleitsystem kommen. Dazu sei man bereits mit dem Straßenbauamt Verden in Kontakt, aber auch hier ist die genaue Ausgestaltung noch offen. Am meisten könnten aber die Bewohner der Feldstraße profitieren. Der Zu- und Abfahrtsverkehr in das Gewerbegebiet könnten laut Beschlussempfehlung ganz aus ihrer Straße verschwinden. Sie soll zur Sackgasse werden, wodurch eine Durchfahrt zum Kühllager unmöglich wird. Am westlichen Ende der Feldstraße würde die Gemeinde dann eine Absperrung, einen Poller oder Leitplanken, aufstellen.

Fast 1 200 Fahrzeugbewegungen gibt es in beiden Straßen im Durchschnitt pro Tag. Vom 27. März bis 30. April hat die Gemeinde das messen lassen. Das meiste sind Autos, zusammengerechnet mehr als 140 pro Tag sind allerdings auch Transportfahrzeuge – vom Transporter bis zum Lastzug. Hinzu kommt: Die meisten sind zu schnell. In der Alten Dorfstraße sind es sogar 83,9 Prozent. Wobei einordnend gesagt werden muss, dass auch Überschreitungen von einem Stundenkilometer – erlaubt sind 30 – mitgezählt wurden. Ob die vorgeschlagenen Maßnahmen wirken, wird die Zeit zeigen. Zunächst hat das letzte Wort der Rat am Montag.