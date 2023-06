Stadtradeln 2023: Samtgemeinde Sottrum zieht erfreuliche Bilanz

Von: Lars Warnecke

Sottrums Klimaschutzmanager Simeon Rehr ist mit der Aktion Stadtradeln in diesem Jahr mehr als zufrieden. Er selbst konnte in den drei Wochen 200 Kilometer zurücklegen. © Warnecke

Im Juni waren erkennbar mehr Fahrradfahrer in der Samtgemeinde Sottrum unterwegs: Zum vierten Mal beteiligte sich da nämlich die Kommune an der Aktion Stadtradeln – mit noch besseren Ergebnissen als in den Vorjahren.

Sottrum – Es gibt nichts Gutes, außer man tut es, sagt der Volksmund. Und Hunderte Bürger aus der Samtgemeinde Sottrum haben es getan – im Rahmen des „Stadtradelns 2023“: Drei Wochen lang traten die Teilnehmer tüchtig in die Pedalen, um möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen. Am vergangenen Samstag ist die Aktion zu Ende gegangen. Und auch wenn noch ein wenig Zeit bleibt, die gesammelten Kilometer im Online-Portal nachzutragen, hat Simeon Rehr, Sottrums Klimaschutzmanager, am Donnerstag schon mal eine positive Bilanz gezogen.

Was ihn besonders freut: Mit 651 aktiv Radelnden seien die Höchstwerte vom Vorjahr (560) sogar noch weit übertroffen worden. „Eine super Sache ist das, die Aktion scheint sich von Mal zu Mal immer weiter herumzusprechen“, sagt er.

Beachtlich: Fast 125 000 Kilometer sind nach jüngstem Stand von den Radfahrerinnen und Radfahrern zurückgelegt worden, die sich an der Aktion beteiligt haben. Im vergangenen Jahr waren es seinen Angaben nach weniger als 104 000 Kilometer. Insgesamt machten 45 Teams mit. Firmen, Schulen, Kindergärten, Vereine und private Gruppen (unter Letzteren fanden sich so illustre Namen wie „Die Unplattbaren“, „Green Deal“ oder „Coffee Sisters“) nutzten vom 4. bis 24. Juni fleißig ihre Drahtesel. Ziel der Aktion war es, mehr Menschen für das Fahrradfahren zu begeistern und damit dem Klima etwas Gutes zu tun.

Das ist in der Samtgemeinde ganz offenbar einmal mehr gelungen – konnten doch stolze zwölf Tonnen CO2, die bei der Kilometeranzahl mit dem Auto entstanden wären, so vermieden werden. „Die große Gewinnerin ist also die Umwelt“, freut sich Rehr. Aber natürlich gibt es auch Sieger unter den Teilnehmern. Ein Mitglied aus dem Team Hellwege radelte innerhalb von 21 Tagen allein 1 465 Kilometer. Ihm und elf weiteren Radlern gelang es so, in den drei Wochen mehr als 1 000 Kilometer zurückzulegen. Die beste Gruppenleistung hat das Team von der Grundschule Bötersen erzielt mit 17 234 Kilometern. Pro Kopf lag das Team „Die Hellweger“ mit großem Anstand vorn, das jeweils 1 132,8 Kilometer fuhr.

Das diesjährige Stadtradeln war an der Wieste bereits die vierte Auflage in Folge, dieses Mal mit den Sottrumer Stadtradelstars Karla Lohmeyer sowie Norbert Otten. Und – das war neu – mit drei geführten Rad-Exkursionen in die nähere Umgebung, die immer mittwochs stattfanden. Mit toller Beteiligung, wie Simeon Rehr sagt. „Das Wetter spielte uns aber auch immer super in die Karten.“

Nach dem Stadtradeln ist vor dem Stadtradeln, für das im kommenden Jahr wohl wieder beim Markt an der Wieste am ersten Juni-Wochenende der Startschuss fallen wird. Zuvor gilt es aber natürlich noch, die fleißigsten Radler aus der diesjährigen Aktion zu prämieren – so auch die Grundschule Bötersen, die mit 147 Aktiven dabei war. Nach den Sommerferien soll es für das tüchtigste Team Präsente geben. Welche, darüber möchte der Klimaschutzmanager lieber noch nichts verraten. Nur so viel: „Es wird kalt und süß!“