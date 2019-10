Fahrzeug brennt in Hellwege aus - Besitzer erleidet Rauchvergiftung

Zu einem Fahrzeugbrand ist es am Mittwoch in Sottrum gekommen. Der Autobesitzer ist bei eigenen Löschversuchen verletzt worden, sein Fahrzeug war nicht mehr zu retten.

Hellwege - Die Ortsfeuerwehr Hellwege ist am Morgen zu dem brennenden Fahrzeug in der Straße Am Bruch gerufen worden. Bei Eintreffen sahen die Einsatzkräfte, dass der Autobesitzer das Feuer per Gartenschlauch und Pulverlöscher erfolgreich bekämpfte, teilt die Feuerwehr mit.

Wasser und Löschschaum gegen Fahrzeugbrand in Hellwege

Die Wehrleute gingen mit Wasser und Löschschaum gegen die Flammen und Glutnester vor. Dem Einsatzleiter fiel auf, dass der Besitzer stark hustete und sich in einem schlechten Allgemeinzustand befand. Ein Rettungswagen wurde zur Untersuchung des Mannes gerufen. Es bestätigte sich der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung, sodass er in das Rotenburger Klinikum gebracht wurde.

Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Zur Brandursache und zur genauen Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.