Fachkräftemangel: Großtier-Veterinäre werden weniger

Teilen

Nicht nur Pferdehalter sind auf einen Notdienst rund um die Uhr von Tierärzten angewiesen © Kreib

Immer weniger Tierärzte kümmern sich um Großvieh. Landvolk und Tierärztekammer Niedersachsen warnen daher vor einer Unterversorgung. Der Veterinär-Nachwuchs ist überwiegend weiblich und will in Städten und mit Kleintieren arbeiten.

Sottrum – Bleibt der nächtliche Notruf von Tierhaltern bei Tierärzten bald ungehört? Es fehle zunehmend an Fachtierärzten für Großtiere, warnen Landvolk und Tierärztekammer Niedersachsen gemeinsam. Eine Entwicklung, die in einem ländlich geprägten Kreis wie Rotenburg aufhorchen lässt.

Kammer und Landvolk stellen fest: Der Nachwuchs bei den Veterinären sei vor allem weiblich. Die jungen Tierärztinnen seien eher angestellt, in Großstädten tätig und mit Kleintieren arbeitend. Gibt es für Rinder, Schweine und Pferde bald zu wenig Nutztiermediziner? Das wäre für Landwirte genauso wie für private Pferdehalter eine Katastrophe.

Babyboomer gehen allmählich in Rente

Dr. Friederike Paar, Geschäftsführerin der Pferdeklinik Sottrum West, beobachtet seit Jahren den Trend, das der veterinärmedizinische Nachwuchs andere Ansprüche stelle als früher. „Da müssen die Work-Life-Balance und das Gehalt stimmen“, sagt sie. Beim Thema der angemessenen Bezahlung sei durch die Neuordnung der Gebühren etwas zum Positiven verbessert worden. „Für den früheren Stundenlohn wäre kein Handwerker rausgefahren“, sagt Paar. Aber: Die Situation auf dem Arbeitsmarkt der Veterinäre verschärfe sich gegenwärtig dadurch, weil viele niedergelassenen Tierärzte über 60 Jahre alt sind und Nachfolger suchen. „Das wird zunehmend schwieriger“, sagt die Tierärztin.

Werbung für Hausärzte auf dem Land als Vorbild für Veterinäre? Die gemeinsame Warnung von Landvolk und Tierärztekammer wurde vor Kurzem veröffentlicht. Es müsse mehr Werbung für Landtierärzte gemacht werden, lautet eine Forderung. Die beiden niedersächsischen Institutionen sehen die Landarztquote in der Humanmedizin als mögliches Vorbild. Dabei verpflichten sich Studierende, nach dem Ende ihrer Ausbildung, auf dem Land zu arbeiten. Jährlich bietet das Land Niedersachsen dafür 60 Studienplätze an, für die nicht nur der Notendurchschnitt ausschlaggebend ist.

Weil 90 Prozent der Studierenden der Veterinärmedizin weiblich seien und oft mit anderen Ansprüchen ins Berufsleben starten, müsse umgedacht werden, so Paar. Das gelte für Kliniken wie für niedergelassene Veterinäre. „Auf die Mitarbeiter angepasste Arbeitszeiten und mitunter auch eine Vier-Tage-Woche seien Stellschrauben, an denen gedreht werden könne. Für eine Pferdeklinik führen andere Arbeitszeitmodelle aber auch zu neuen Problemen: Der Aufwand für die Übergabe der tierischen Patienten von einer zur nächsten Schicht nehme zu, so die Tierärztin. „Doch daran führt kein Weg vorbei.“

Es wird zu längeren Fahrzeiten im Notdienst kommen

Bei den Notdiensten, davon geht die Geschäftsführerin aus, werde es künftig mehr Kooperationen verschiedener Praxen geben. Das spare zwar Kosten und entlaste Mitarbeiter – „führt auf der anderen Seite aber auch zu längeren Fahrtwegen“, so Paar. In einem großen Landkreis wie Rotenburg ein nicht zu unterschätzendes Problem.

Egal, ob professioneller Tierhalter in der Landwirtschaft oder privater Pferdeliebhaber – im Notfall muss es schnell gehen. Eine Kolik bei Pferd und Pony muss schnell behandelt werden. Dass die Zahl der Studentinnen der Veterinärmedizin die der Studenten weit hinter sich gelassen hat, wundert Paar nicht: „Mädels haben meist das bessere Abi.“ Die Studienplatzvergabe sei nach wie vor „sehr notenbezogen“.

Tierärztekammer Niedersachsen: „Bürokratischen Aufwand verringern“ Die Frage des Fachkräftemangels bei Tierärzten müsse differenziert betrachtet werden, so Dr. Severine Tobias, Geschäftsführerin der Tierärztekammer Niedersachsen. So sei die Zahl der Kleintiere bundesweit gestiegen, die der Großtiere dagegen gesunken. „Die Zahl der Tiermedizinstudierenden ist über die Jahrzehnte stabil“, so die Expertin. Die Zahl der Veterinäre in Niedersachsen steige – allerdings nicht deren Arbeitsleistung pro Kopf. So steige der Anteil der Teilzeitstellen und viele Nachwuchskräfte möchten eher im städtischen Raum und mit Kleintieren arbeiten. Dafür würden aber noch belastbare Zahlen fehlen. Was bundesweit ein Problem ist: Die gesetzlichen Anforderungen an die Dokumentations- und Meldepflichten. Alle Verbände von Tierärzten in Deutschland würden unisono eine Verringerung des bürokratischen Aufwands fordern. Was in den kommenden zehn Jahren aus Sicht der Kammer ein Problem werden wird: Die Generation der Babyboomer geht in Rente. „Das führt zu einer Verschärfung der ohnehin schon teils problematischen Notdienstsituation“, so die Tierärztin.

Zudem weist die Tierärztekammer darauf hin, dass die Zahl der Tierkliniken in Niedersachsen rückläufig sei. Vor zehn Jahren gab es 43, 2022 nur noch 22.

Nachwuchs werde dringend von allen Kliniken und Praxen gesucht. „Dieser Beruf nimmt einen aber in die Pflicht“, sagt die Tiermedizinerin. Wochenend- und Nachtdienste sind notwendig, wenn eine Klinik oder auch ein niedergelassener Veterinär rund um die Uhr im Notfall da sein will. Genau darauf haben sich die Besitzer von Rind, Pferd und Co. bisher immer verlassen können.

Die gemeinsame Warnung von Landvolk und Tierärztekammer wurde vor Kurzem veröffentlicht. Es müsse mehr Werbung für Landtierärzte gemacht werden, lautet eine Forderung. Die beiden niedersächsischen Institutionen sehen die Landarztquote in der Humanmedizin als mögliches Vorbild. Dabei verpflichten sich Studierende, nach dem Ende ihrer Ausbildung, auf dem Land zu arbeiten. Jährlich bietet das Land Niedersachsen dafür 60 Studienplätze an, für die nicht nur der Notendurchschnitt ausschlaggebend ist.