Europawahl: Oetjens wichtiger Gang nach Berlin

Sottrum/Hannover - Von Matthias R–hrs. Am Mittwoch hat er sich noch mal vor die Kamera gestellt. Oder genauer: vors Handy. Mit dem Sachsenross an der Wand des Niedersächsischen Landtags im Hintergrund, steht der FDP-Abgeordnete Jan-Christoph Oetjen mit anthrazitfarbenem Anzug, weißem Hemd und pinker Krawatte gekleidet im Plenarsaal. Im Prinzip spricht er darüber, dass er dort weg will. Weg aus Hannover, ab nach Brüssel und Straßburg. Nach 16 Jahren im Landtag.

In dieser seiner recht häufigen Videobotschaften für die sozialen Netzwerke will er seine Parteifreunde einschwören auf den Sonntag, wenn die Liberalen in Berlin ihre Bundesliste für die Europawahl am 26. Mai aufstellen. Der Sottrumer Landes- und Lokalpolitiker hat sich im Spätsommer erfolgreich als Kandidat ins Gespräch gebracht und hofft auf einen guten Listenplatz. Dann grüßt er bald vielleicht nicht mehr aus Hannover, sondern aus dem Europaparlament in Straßburg.

Oetjen ist viel rumgekommen in den vergangenen Wochen. Ein Neujahrsempfang hier, ein Abendessen dort - Wahlkampf eben. „Ich habe große Unterstützung aus dem gesamten Bundesgebiet bekommen“, sagt er kurz vor dem Parteitag. 27 Sekunden, so lange dauert diese Videobotschaft mit dem Kern, dass er der Richtige für Europa sei, wegen der langjährigen Erfahrung als Politiker und seiner Expertise in Sachen Terrorismus- und Kriminalitätsbekämpfung sowie Migrationspolitik.

Er sei zuversichtlich, so Oetjen, einen aussichtsreichen Listenplatz im Team von Spitzenkandidatin Nicola Beer zu erlangen. Er selbst ist der Spitzenkandidat der Niedersachsen-FDP. Das ist eine gute Chance, sichert ihm aber keinen guten Listenplatz auf der Bundesebene. Und den braucht er: Im aktuellen Europaparlament stellt die FDP drei Abgeordnete. Bei der Wahl im Mai 2014 hatte sie 3,4 Prozent der Stimmen bekommen. Aktuelle Umfragen sehen die Liberalen bei rund acht Prozent.