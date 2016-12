Das etwas andere Weihnachtskonzert

Hassendorfer Singkreis bietet bunte Mischung

+ © dau Wenn die Jugend musiziert, lauscht der Chor andächtig. © dau

Hassendorf - Wie schnell doch 90 Minuten vergehen können. Das fragten sich so einige Zuschauer am Samstag beim weihnachtlichem Chorkonzert des Hassendorfer Singkreises. Das lag mit Sicherheit auch an der bunten Mischung dessen, was dort präsentiert wurde.

Neben den Sängern hatte auch der musikalische Nachwuchs der Gemeinde die Möglichkeit, das Erlernte einem größeren Publikum vorzustellen und verblüffte dabei zuweilen mit der Musikauswahl. „Fluch der Karibik“ hätte wahrscheinlich niemand im Vorfeld vermutet, aber die reduzierte Art des Vortrages von Elias Tödter am Klavier unterstrich die melancholischen und klassischen Elemente des Stückes und reihte sich somit bestens in das Gesamtprogramm ein. Der Singkreis Hassendorf hatte sich nämlich eher dem romantisch- klassischem Liedgut verschrieben, und so bekam das Publikum mitunter auch dabei Ungewöhnliches präsentiert.

„Wir machen keinen Gospel, da gibt es schon viele andere Chöre“, erklärte Chormitglied Klaus-Dieter Jantos. Das mag stimmen, aber die Leidenschaft des Vortrages der rund 20 Sängerinnen und Sänger war dem der Gospelchöre durchaus ebenbürtig. Von leisen, sehr hohen Tönen, über getragene besinnliche Klänge bis hin zum wuchtig erhabenen Gesang wurde den Zuschauern alles geboten, was ein Chorkonzert ausmacht. Da stimmte jeder Ton, und jeder Einsatz kam genau zum richtigen Moment. Eine Perfektion, die für einen Hobbychor sehr erstaunlich ist.

Durch das Programm führte Chorleiter Johannes Kaußler, der einerseits die Geschichte hinter manchem Lied erläuterte und nebenher auch noch adventliche Gedichte von Busch, Rilke, Storm oder Ringelnatz rezitierte. Und zwar mit der gleichen Inbrunst wie der seines Chores. Abgerundet wurde der Abend durch eine humorvoll besinnliche Weihnachtsgeschichte, die Gernot Breitschuh vortrug. Breitschuh, der in diesem Jahr zusammen mit seiner Gattin Siever-Johanna, zu Ehrenbürgen in Hassendorf ernannt wurde, erwies sich als glänzender Erzähler, musste aber noch bedauernswerterweise mitteilen, dass seine Gattin aus terminlichen Gründen nicht anwesend sein konnte. Was im doppelten Sinne schade war, weil Siever Johanna Breitschuh den Singkreis Hassendorf vor rund vierzig Jahren gegründet hatte. So ungewöhnlich das Programm des Abends teilweise war, zum Ende musste es dann doch der Klassiker „Stille Nacht“ sein, den Publikum und Chor gemeinsam sangen. Alles in Allem ein schöner und ungewöhnlicher Abend und eine besinnliche Einstimmung auf die anstehenden Feiertage.

dau