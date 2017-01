Das erste Projekt steht bevor

Sottrum - Von Jessica Tisemann. Ein Jahr ist es her, dass sich Katharina Hein entschieden hat, den Posten als Gleichstellungsbeauftragte der Samtgemeinde Sottrum zu übernehmen. Ein Jahr, das für die junge Mutter aus Horstedt schnell vergangen ist. Zeit, einmal einen Blick zurück zu werfen.

„Am Anfang war ich erstmal damit beschäftigt, mich in die alten Unterlagen meiner Vorgängerin einzuarbeiten. Mittlerweile habe ich mich aber eingefunden“, erzählt die 31-Jährige, die vom Samtgemeinderat in das Amt berufen worden ist, und drei Stunden in der Woche ehrenamtlich im Rathaus arbeitet. Unterstützung bekommt sie auch von den Gleichstellungsbeauftragten anderer Samtgemeinden im Landkreis Rotenburg. „Es gibt ein Netzwerk der Gleichstellungsbeauftragten. Da treffen wir uns alle zwei bis drei Monate und tauschen uns aus“, berichtet Hein. So könne die junge Mutter gut erfahren, was ihre Kolleginnen so machen.

Kurs zur Selbstbehauptung

Noch keine vier Monate im Amt, hatte Katharina Hein bereits die erste Idee auf den Tisch gebracht: ein Selbstbehauptungskurs für die Mitarbeiterinnen im Rathaus. Dafür sei eine Expertin aus Verden nach Sottrum gekommen und hätte sich mit den Kolleginnen der Verwaltung beschäftigt. Und auch beim Zukunftstag hat sie sich um die Besucher im Rathaus gekümmert und ihnen gezeigt, wie die Kollegen in den einzelnen Abteilungen arbeiten.

Gleich zu Beginn war das Interesse an der neuen Gleichstellungsbeauftragten groß. „Viele Frauen sind dann vorbeigekommen, um mich einfach mal kennenzulernen“, so Hein, die das Gefühl hat, dass das Amt einer Gleichstellungsbeauftragten noch recht unbekannt in der Region ist.

Erstes eigenes Projekt steht bevor

Wirkliche Probleme von einzelnen Personen werden an sie aber nicht herangetragen. „Ich bin ja auch nur die vermittelnde Person. Bei einem speziellen Problem wende ich mich an Ute Pommerien, die Gleichstellungsbeauftrage des Landkreises, und sie teilt mir dann mit, wo sich die Person melden kann, um Hilfe zu bekommen.“

Eines steht Katharina Hein noch bevor: Ihr erstes eigenes Projekt, an dem auch die Öffentlichkeit teilnehmen kann. Das soll im März soweit sein. „Dafür habe ich mir Tipps bei den Kollegen im Rathaus geholt. Ich habe generell immer ein offenes Ohr und bin dankbar für Tipps von außerhalb“, sagt die 31-Jährige. So war es auch bei der Erziehungswissenschaftlerin, die sie für einen Vortrag nach Sottrum holt.

Katharina Hein ist immer Donnerstagvormittag im Sottrumer Rathaus zu erreichen. „An dem Vormittag habe ich auch immer gut etwas zu tun“, so die Ehrenamtliche.

Wer Kontakt mit der Gleichstellungsbeauftragten aufnehmen will, kann dies unter der Nummer 04264 / 832022 oder per E-Mail an gleichstellungsbeauftragte@sottrum.de tun.