Erschwerte Bedingungen

Sottrum – Für Angehörige ist der Tod ohnehin schon eine Ausnahmesituation. Doch auch die, für die er eigentlich zur Routine, zum Alltag gehört, müssen sich wegen des Coronavirus umstellen – die Bestatter und die Kirche. Denn selbstverständlich gilt die Allgemeinverfügung, die Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen untersagt, auch für Trauerfeiern und Bestattungen. Dietmar Meyer, Pastor der St.-Georg Kirchengemeinde in Sottrum, kann dem mit der Chance auf neue und kreative Wege in der Bestattungstradition sogar noch etwas Positives abgewinnen. Ralf Müller vom gleichnamigen Bestattungshaus in der Wiestegemeinde muss hingegen umdenken und sich neuen Herausforderungen stellen.

„Eigentlich müssten wir die Verstorbenen jetzt im Vollschutzanzug versorgen“, sagt Müller. Ohnehin seien er und seine Mitarbeiter bei der Herrichtung der Leichname einem gesundheitlichen Risiko ausgesetzt. Mit dem Coronavirus hat sich dies nochmal ein wenig verstärkt. „Wir wissen nicht, ob der Verstorbene infektiös oder ein Verdachtsfall ist.“ Die Bestatter haben schon vor dem Ausbruch der Pandemie unter dem Einsatz von Handschuhen und Overalls arbeiten müssen. Doch die Bestände in den Bestattungsinstituten schwinden; obwohl sie, jetzt ganz am Anfang der Krise, noch ausreichend seien. Dennoch ist die Nachschubversorgung keinesfalls gesichert.

Bestatter gehören nicht zu den sogenannten systemrelevanten Berufsgruppen wie Ärzte oder Pfleger, und sie haben laut Müller daher keinen bevorzugten Zugang zu derartigen Materialen. Dabei: „Wir müssen jetzt verstärkt auf Mundschutz zurückgreifen.“ Steckt sich jemand vom Bestattungsinstitut an, müsse er es bis auf Weiteres schließen. Wohin die Reise in diesem Punkt für die Bestatter geht, ist für Müller zu diesem Zeitpunkt noch nicht abzusehen. Doch sein Verband versuche aktuell, in eben jene bevorzugte Lieferkette zu kommen.

Auch im Alltag, sofern man in diesen Tagen davon sprechen kann, haben Müller und seine Kollegen besondere Vorkehrungen treffen müssen. „Als Bestatter hat man viel Kontakt zu Menschen“, erklärt er. Und das natürlich nicht nur mit Toten, sondern auch mit Angehörigen hat er ständig zu tun. Auf Gesten der Empathie, etwa das Händeschütteln oder Umarmungen, wird er erst einmal verzichten. „Wir weisen dann schon darauf hin, dass dies keineswegs abwertend gemeint ist, sagt Müller, aber man müsse vorsichtig sein.

Trauerfeiern finden jetzt grundsätzlich im Freien statt. Das bekräftigen der Superintendent des Kirchenkreises, Michael Blömer, und Sottrums Pastor Dietmar Meyer am Dienstag nochmal gegenüber der Kreiszeitung. Die Kapellen und Kirchen bleiben geschlossen, auch wenn die Mitglieder einer Trauergesellschaft ein paar Meter Abstand voneinander nehmen. Die Beerdigungen selbst könnten nur noch im engsten Familienkreis durchgeführt werden.

Es gebe allerdings Überlegungen, in Einzelfällen und vor allem nach Absprache mit den Hinterbliebenen, eine größere Trauerfeier zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen, so Blömer. Wann diese stattfinden können, lasse sich zurzeit allerdings nicht sagen. Bestatter Müller versucht, eine Beerdigung auf etwa zehn Trauernde zu begrenzen, allein um die Übersicht nicht zu verlieren. „Wir sind da in einer Fürsorgepflicht.“ Problematisch wird es aber, wenn der Verstorbene sozial eng verknüpft war und eigentlich „ein ganzes Dorf“ Abschied nehmen möchte.

Um dieses Problem kreisen jetzt häufig die Gedanken Pastor Meyers. „Der Mensch gehört ja nicht nur den Angehören“, sagt er. Man müsse jetzt eine Form finden, wie eine Trauerfeier auch in Zeiten des Coronavirus mehr oder weniger öffentlich durchgeführt werden kann. Er glaube fest daran, dass das gelingt; nur wie, weiß er so kurzfristig nicht. Kurz überlegt er, ob andere Gesten ein gutes Mittel sind. Trauernde könnten ihr Mitgefühl ausdrücken, indem sie Blumen vor die Häuser der Verstorbenen oder Angehörigen platzieren.

Der Bruch mit der Tradition, wie er jetzt vollzogen wird, ist für Meyer auf der einen Seite ein Verlust, aber auf der anderen Seite auch eine Chance. Es sei eine „Reset-Möglichkeit“, nun könne man überlegen, auf welche Weise man den Bedürfnissen der Trauernden noch entsprechen kann – „vielleicht gelingt uns das dadurch in Zukunft sogar besser“. Trauergespräche führt der Pastor übrigens fast nur noch telefonisch. „Außer es ist ganz dringend.“

Bestatter Ralf Müller ist im engen Austausch mit seinen Kollegen in der Region. Man wolle bei der Durchführung von Beerdigungen an einem Strang ziehen, da müsse man sich einig sein. „Wir versuchen, die Bestattung im Sinne der Angehörigen zu machen.“ Wer auf eine große Trauerfeier nicht verzichten will, muss aktuell eine Feuerbestattung wählen. Die Urnen sollen laut Müller zwar eigentlich nach vier Wochen bestattet sein, doch in dieser Ausnahmesituation könne man sie wohl einige Zeit im Bestattungsinstitut aufbewahren. Die Feier würde dann stattfinden können, wenn es eben wieder möglich ist. „Doch dafür müssten die Angehörigen auch emotional in der Lage sein“, schränkt Müller ein.