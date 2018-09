Interview mit Christiane Looks: „Der Erklärungsbedarf ist gewaltig“

Auch wenn auf ihrem T-Shirt „Morgähnmuffel“ steht, startet Christiane Looks schon am frühen Morgen mit ihrer Arbeit als Kreisnaturschutzbeauftragte. Gerne auch in ihrem idyllischen Garten. J Foto: jo

Eversen - Von Joris Ujen. Ein kleiner Wasserlauf plätschert, ein Windspiel klimpert leise vor sich hin. Ist man im Garten von Christiane Looks, erschlägt es einen fast mit all dieser Harmonie, Stille und dem vielen Grün. Die Natur ist ihr Hobby, ihre Berufung und Leidenschaft. Das spürt man nicht nur in ihrem großen Garten, sondern auch, wenn sie über die Flora und Fauna spricht. Die 69-jährige Eversenerin lebt ihre Berufung als Kreisnaturschutzbeauftragte für den Altkreis Rotenburg.

Seit drei Jahren führt sie das Ehrenamt aus, bei dem sie sozusagen als Mittelsfrau zwischen den Menschen und der Naturschutzbehörde agiert. Im Gespräch mit der Kreiszeitung erzählt die gebürtige Kielerin von ihrer Arbeit, die sie eher als Hobby betrachtet, und ihrem schönsten Ort im Landkreis – und der ist tatsächlich nicht ihr Garten.

Frau Looks, Sie sind jetzt seit drei Jahren Kreisnaturschutzbeauftragte für den Altkreis Rotenburg. Was genau machen Sie da eigentlich?

Christiane Looks: Überwiegend mit Menschen aus allen möglichen Bereichen sprechen. Dazu zählen Landwirte, Jäger, Imker, Naturschutzverbände, Politiker, Förster, Bürger und viele mehr. Nur, wenn man mit den Leuten spricht, sieht man auch die Probleme, mit denen sie zu kämpfen haben. Zudem besuche ich verschiedenste Sitzungen, um beratend zur Seite zu stehen, oder um mich einfach als Zuhörer über ein Themengebiet schlauzumachen. Fortbildungen gehören ebenfalls zu meiner Arbeit, und ich halte auch eigene Vorträge. Da meine Kompetenz Öffentlichkeitsarbeit ist, sind solide Kenntnisse über die Natur im Landkreis für mich unumgänglich. Theoretisch wie auch praktisch. So zählen auch Erkundungen in der Natur zu meinen Aufgaben.

Das klingt nach einem großen Zeitaufwand.

Looks: Alleine für die Telefonarbeit und anschließende Buchführung investiere ich am Tag die Hälfte der Zeit. Das ist es mir wert, das mache ich gerne. Manchmal wundere ich mich nur, warum viele Menschen immer gleich bei mir anrufen, obwohl ich in manchen Belangen die falsche Ansprechpartnerin bin.

Haben Sie da ein Beispiel?

Looks: Es ist noch gar nicht so lange her, da rief mich ein Bürger an, dessen Dachdecker nicht mehr weiterarbeiten wollte, weil ein Wespennest in der Nähe war. Das ist dann Aufgabe des Wespenberaters. Ich verweise die Anrufer auf die richtige Adresse. Das wundert mich manchmal, ist aber überhaupt nicht schlimm, das gehört dazu.

Ihre frühere Tätigkeit als Lehrerin kommt Ihnen bei den vielen Gesprächen als Vermittlerin doch sicherlich auch zu Gute, oder?

Looks: Durchaus. Es setzt sich in gewisser Weise fort, was ich früher beruflich gemacht habe: vermitteln, erläutern und erklären. Der Erklärungsbedarf ist nämlich gewaltig.

Wo merken Sie das besonders?

Looks: Im Bereich der Landwirtschaft werde ich immer wieder mit der Frage konfrontiert: Warum muss das ein Natur-, und kein Landschaftsschutzgebiet sein?

Wenn wir schon dabei sind: Klären Sie mich und die Leser bitte über den Unterschied auf.

Looks: Im Naturschutzgebiet ist alles verboten, bis auf das, was man erlaubt, auch Freistellungen genannt. Beim Landschaftsschutzgebiet ist das genau umgekehrt: Es ist alles erlaubt, bis auf das, was man verbietet. Sinn und Zweck ist der Erhalt von Lebensraumtypen, wie beispielsweise Mooreichenwälder und Dünengebiete. Es geht sozusagen um die Anzahl an Untersagungen für ein schützenswertes Gebiet. Es ist aber verständlich, dass landwirtschaftliche Unternehmen sich Sorgen machen, wenn ihnen gesagt wird: „Du darfst nicht mehr so viel düngen.“ Wenn Betriebe auf ihr Land angewiesen sind und plötzlich ein Naturschutzgebiet auf ihrem Land ausgewiesen wird.

Fühlen sich Landwirte dann enteignet?

Looks: Exakt. Es bleibt zwar weiterhin ihr Eigentum, aber auch wenn nur zwei, drei Meter ihres Landes in der Nutzung eingeschränkt sind, kann das für einen Landwirt schon von großer Bedeutung sein. Dann wird gerne auch mal um den Boden gefeilscht. Das ist auch nachvollziehbar.

Um dem Erklärungsbedarf effizienter entgegenzukommen, halten Sie Vorträge. Über was und bei wem referieren Sie?

Looks: Zum Beispiel habe ich im vergangenen Jahr bei einem Männertreff einen Vortrag über das Thema „Bewahrung der Schöpfung“ gehalten. Ein anderes Beispiel war die neue Düngerechtverordnung, über die ich bei einem politischen Stammtisch referierte. Dafür musste ich sehr viel lesen, ein komplexes Thema.

Rückblickend auf Ihr erstes Jahr als Kreisnaturschutzbeauftragte sprachen Sie von einem Puzzle, das Sie zusammensetzen müssen. Haben Sie alle Teile aneinanderfügen können?

Looks: Im ersten Jahr ging es für mich darum, eine Bestandsaufnahme der Natur in meinem Tätigkeitsbereich zusammenzustellen. Das Ziel habe ich erreicht. Jetzt gibt es keine Ecke mehr, die ich nicht kenne. Das „Menschen-Puzzle“, also der Kontakt und die Aufklärung mit den Leuten, wird aber nie abgeschlossen sein. Es ist ein ständiger Prozess.

Welche Erfolge konnten Sie während Ihrer Tätigkeit schon erreichen?

Looks: Eine Maßnahme, die ich anregte, ist die personelle Aufstockung des Pflegeteams der Unteren Naturschutzbehörde von zwei auf drei Mitarbeitern. Darüber freue ich mich besonders. Vor zwei Jahren mahnte ich eine dringend erforderliche Pflege des Landschaftsschutzgebietes „Deepener Wacholdergebiet“ an, das mittlerweile Bestandteil des Naturschutzgebietes Veerseniederung ist. Durch das weitere Personal konnten im vergangenen Herbst umfangreiche Pflegemaßnahmen und Vorbereitungen für einen zukünftig vorgesehenen Einsatz von Heidschnucken umgesetzt werden.

Wo sehen Sie noch Handlungsbedarf bezüglich der Naturschutzpflege im Landkreis?

Looks: Was unbedingt angegangen werden muss, ist die Erstellung von Masterplänen für die FFH-Gebiete (Flora-Fauna-Habitat, Anm. d. Red.). Damit einhergehend ist die Umsetzung der FFH-Richtlinie für die Wümme und Oste längst überfällig. Des Weiteren muss auch die Europäische Wasserrahmenrichtlinie umgesetzt werden. Sprich, eine umweltverträgliche und nachhaltige Wassernutzung sicherstellen. Auch die Realisierung von Biotopverbünden ist dringend erforderlich.

Wie können diese Ziele erreicht werden?

Looks: Indem alle Beteiligten aufeinander zugehen.

Bei all ihren Erkundungstouren. Haben Sie einen speziellen Ort im Landkreis, den Sie besonders gerne mögen?

Looks: Oh ja. Der Schafstall „Diers Koben“ bei Stemmen ist mein Lieblingsort. Hier ist es so unfassbar still, man hört nur die Natur. Ein herrlicher Ort zum Entspannen.

+ Diers Koben bei Stemmen ist Christiane Looks’ Lieblingsort: „Hier ist es so unfassbar still, man hört nur die Natur.“ J Foto: Joachim Looks

Angenommen, Sie sind nicht am Telefon, halten keinen Vortrag oder Erkunden nicht die Natur. Was macht Christiane Looks abseits des Ehrenamts?

Looks: Meinen Garten genießen.

Es geht also immer noch um die Natur. Wie schaffen Sie es, einen so schönen Garten auf Vordermann zu halten?

Looks: Ich habe durch meinen Garten, in dem ich nun seit 40 Jahren lebe, gelernt: Wenn man nicht auf die Natur hört, dann fällt man auf den Bauch. Es bringt nichts, der Natur etwas aufzuzwingen, sondern man muss viel Rücksicht auf sie nehmen. Wenn man das tut, kommt dabei so etwas heraus, was mein Mann und ich hier haben.

Haben Sie einen Ratschlag für Hobbygärtner?

Looks: Der Natur zuhören. Sobald ich merke, dass sich eine Pflanze an ihrem Ort nicht wohlfühlt, muss ich halt andere Maßnahmen ergreifen. Der Sommer in diesem Jahr ist eine gewisse Katastrophe, weil er so trocken ist. Gerade jetzt muss man auf das Wohlbefinden der Pflanzen achten, denn sonst wirtschaftet man gegen sie. Damit wird nicht nur Pflanzen, sondern auch Tieren geschadet.

Wie lautet Ihr Zwischenfazit nach drei Jahren Kreisnaturschutz?

Looks: Es dauert alles viel länger, als ich es mir vorgestellt habe. Man braucht viel Geduld. Aber es lohnt sich, denn auch wenn ich erst drei Jahre im Amt bin, kann ich schon erkennen, dass etwas in Bewegung kommt.

Zur Person

Christiane Looks ist seit 2015 Kreisnaturschutzbeauftragte für den Altkreis Rotenburg. Bevor sie mit ihrem Mann vor 40 Jahren nach Eversen in den Landkreis Rotenburg zog, lebte sie zwei Jahrzehnte in einem damals kleinen Dorf am Rande Kiels, begann dann ihr Lehramtsstudium im Ruhrgebiet, ehe es nach Achim ging, von wo aus sie ihr Studium an der Bremer Universität fortsetzte, später dort promovierte und einen langjährigen Lehrauftrag wahrnahm.

Seit 1978 unterrichtete sie als Studienrätin in Verden und übernahm dort am Studienseminar Ausbildungsaufgaben in Philosophie. Nach ihrer Pensionierung engagierte sie sich mit ihrem Mann beim Nordpfad-Projekt und berät bis heute Gartenbesitzer, die sich an der beliebten Tourow-Aktion „Private Gärten entdecken und erleben“ beteiligen möchten.