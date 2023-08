Erhellender Blick in die Sterne: Sottrumerin arbeitet als Astrologin und Coach

+ © Warnecke Die Astrologie hat es „Nistara“ Brigitte Rothfischer angetan. Die Sottrumerin weiß: „Mit Wahrsagerei oder Hellseherei hat die Kunst der Sternendeutung nichts zu tun.“ © Warnecke

Während die einen fest daran glauben, dass Wesen und Perspektiven von Menschen nicht zuletzt von ihrem Sternzeichen abhängen, halten andere dies für Unsinn. An der Astrologie scheiden sich die Geister. Eine, die fest daran glaubt, ist „Nistara“ Brigitte Rothfischer aus Sottrum.

Sottrum – Wenn es um Astrologie geht, dann zerfällt die Welt in zwei Hälften. Die eine glaubt sehr wohl, dass die Stellung der Himmelskörper uns und unsere Geschicke beeinflusst – oder sie hält das zumindest für wahrscheinlich. Die andere hält Astrologie indes für völligen Quatsch. „Nistara“ Brigitte Rothfischer aus Sottrum gehört dem erstgenannten Lager an, arbeitet sie doch selbst als Astrologin und bildet interessierte Menschen zu solchen aus. Kristallkugeln oder Zauberstäbe sucht man bei ihr indes vergeblich, dafür weht ein Hauch Esoterik durch ihre Praxis – eine Buddhafigur und Klangschalen seien dafür nur beispielhaft genannt. Bodenständig, sagt die Sottrumerin, die sich den spirituellen Namen Nistara verpasst hat („Brigitte habe ich noch nie gemocht“), sei sie trotz alledem. Und rational.

Einschnitt kommt 2015

Tatsächlich kommt die gebürtige Nürnbergerin aus einem durch und durch weltlichen Beruf: 20 Jahre lang war die Mutter von zwei erwachsenen Töchtern als Redakteurin bei „Aero International“, einem Magazin für Zivilluftfahrt, beschäftigt. 2015 dann der Einschnitt – „ich wollte endlich neue Wege einschlagen“, blickt Rothfischer zurück. Die führten die gebürtige Nürnbergerin zunächst zu einer Heilerausbildung. Zusätzlich absolvierte sie eine Coachingausbildung und erwarb Kenntnisse in Quantenheilung. 2019 gesellte sich noch eine Hypnoseausbildung dazu.

Und die Astrologie? Erst seit drei Jahren wirft die Sottrumerin einen Blick in die Sterne, erstellt für ihre stetig wachsende, zumeist weibliche Klientel Horoskope – und habe dabei schon oft ins Schwarze getroffen, wie sie behauptet. Doch sagen die kosmischen Konstellationen zum Zeitpunkt unserer Geburt wirklich etwas über den Verlauf unseres Lebens aus? Und prägen die Tierkreiszeichen tatsächlich unsere Persönlichkeit? Tun sie, betont die Fachfrau. „Die moderne Astrologie grenzt sich aber deutlich von konkreten Zukunftsversprechen ab.“ So könne sie auf Grundlage jahrhundertealter Erfahrungen durchaus berechnen, wann eine Zeit günstig ist für neue Begegnungen oder einen Jobwechsel, nicht aber, wann etwa die erhoffte neue Liebe ins Leben tritt oder ob sechs Richtige im Lotto winken.

Geburtsdaten sind entscheidend

„Horoskop bedeutet übrigens Stundenschau“, erklärt die Mutter von zwei erwachsenen Töchtern. Man sehe also, welche Sternenkonstellation zu einer ganz bestimmten Zeit herrscht. Ihre Auswertung folge dann ganz genauen Regeln. „Sie ist für jede Zeit und für jeden Ort unterschiedlich“, fährt sie fort. „Daher ist es für ein Personenhoroskop erforderlich, Geburtsort und Geburtszeitpunkt ganz genau zu kennen.“

Skepsis gegenüber ihrer Zunft kann die Astrologin gut verstehen, habe sie das Thema doch selbst früher negativ getriggert. „Ich weiß, dass ich schon als Teenie immer gedacht habe: Horoskope? Was für ein ausgemachter Blödsinn!“, erinnert sie sich. 2018, bei einem Mindset-Kongress, auf dem sie selbst einen Vortrag gehalten habe, sei sie auf einen namhaften Astrologen aufmerksam geworden, mit dem sie sich lange unterhalten habe. Selbst noch skeptisch, bat sie den Fachmann um eine Beratung, die ihre Sicht auf die Dinge schließlich komplett ändern sollte. „Ich war damals völlig geplättet, wie zutreffend doch die Dinge sind und wie viele Entwicklungsschritte so ein Horoskop enthält.“ Jener Astrologe war es auch, bei dem sie schließlich „in die Lehre“ ging. „Das war schon ein straffes Programm, normalerweise dauert eine fundierte Astrologieausbildung zwei bis drei Jahre – ich habe es in einem durchgezogen.“

„Sage Menschen nicht ihr Schicksal vorher“

Worum es ihr in ihrer Sottrumer Praxis für Coaching und astrologische Beratung, aus der sie hauptsächlich online arbeitet, eigenen Worten nach überhaupt nicht geht: „Ich sage Menschen nicht ihr Schicksal vorher, sondern helfe ihnen, bestimmte Konstellationen im Leben besser zu verstehen und damit umzugehen.“ Auch für sich selbst schaue sie regelmäßig, wofür die Zeiten günstig sind. Entscheidend für eine Analyse seien – neben Geburtsdatum, die genaue Zeit und den Ort – die Planeten des Sonnensystems, die Sonne und der Mond, aber auch Mondknoten, Umlaufbahnen und Tierkreiszeichen.

Wer tiefer in die Materie einsteigen möchte: Ab Anfang Oktober bietet die Astrologin einen Einführungskurs via Zoom an. Weitere Infos finden sich auf ihrer Website unter nistararothfischer.sumupstore.com.