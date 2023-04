Niklas Niestädt aus Hellwege ist neu im Landesvorstand der Landtouristik

Von: Lars Warnecke

Er möchte sich einsetzen für die Interessen der landtouristischen Anbieter in Niedersachsen: Niklas Niestädt, Junior-Chef vom Eichenhof in Hellwege. © Warnecke

Der Verband der Landtouristik Niedersachsen hat ein neues Vorstandsmitglied: Niklas Niestädt vom Eichenhof in Hellwege mischt in vorderer Reihe mit, um sich für die Interessen der landtouristischen Anbieter starkzumachen. „Und ich habe richtig Bock“, sagt er.

Hellwege – Niklas Niestädt ist heute nur schwer zu fassen. Ständig klingelt das Telefon, sein Typ wird verlangt – auch an der Haustür. Die Buchungsanfragen, sie wollen nicht abreißen. „Das ist momentan ganz normal bei uns“, sagt der 32-Jährige. Klar, der Frühling ist da. Das heißt: Saisonstart. Die Menschen zieht es in die Welt. Niestädt ist Junior-Chef vom Eichenhof in Hellwege. Gemeinsam mit Susanne Heitmann, seiner Mutter, leitet er den unter Ausflüglern beliebten Ferienhof mit angeschlossenem Café. 2018 war es, dass er nach sieben Jahren, in denen er als Möbel-Disponent bei Dodenhof gearbeitet hat, in den Betrieb mit eingestiegen ist. Der wird schon in dritter Generation geführt; die Großeltern, damals noch Volllandwirte, haben ihn gegründet. Mehr als 50 Jahre ist das nun her. „Meine Oma ist heute 85, und sie packt immer noch gerne mit an“, erzählt Niestädt. Über zu wenig Arbeit könne er sich nicht beschweren. Der Eichenhof hält ihn auf Trab. Kühe gibt es hier schon lange nicht mehr, dafür noch drei Pferde, zwei Schweine, ein paar Ziegen und Hühner. Aus den früheren Scheunen hat die Familie gepflegte Zimmer und Wohnungen machen lassen, in denen sich die Gäste, die Erholung auf dem Lande suchen, einquartieren können. Selbst zwei übergroße Campingfässer gibt es, in denen sich übernachten lässt – draußen, im parkähnlichen Garten. Die sind noch relativ neu, wie auch der Tagungs- beziehungsweise Frühstücksraum oder das renovierte Café. „Während Corona haben wir die Chance genutzt, hier ein paar Sachen zu erneuern“, berichtet der Hellweger. Das sei im regulären Betrieb in der Form sonst nicht möglich gewesen.

Man merkt: Niklas Niestädt ist angekommen, fühlt sich wohl in seinem Job. Aber nicht nur auf dem Hof mischt er an der Spitze eines aktuell 16-köpfigen Teams mit. Gerade erst in er in den Landesvorstand der Landtouristik Niedersachsen (LTN) aufgenommen worden. Die hat ihren Sitz in Oldenburg. Wie es zu dem neuen Ehrenamt kam? Im Oktober 2022 feierte der Verband 50. Jubiläum – da seine Oma selbst Gründungsmitglied war, fand der Festakt, na klar, auf dem Hellweger Ferienhof statt. „Dort bin ich gefragt worden, ob ich nicht Lust hätte, im Vorstand mitzumachen.“

Er hatte – galt es doch auch, eine Lücke zu schließen: „Mein Vorgänger Markus Meutstege stand nach 18 Jahren, in denen er ehrenamtlich in vorderer Reihe mitgearbeitet hat, nicht wieder zu Wahl.“ Niestädt spricht von großen Fußstapfen, in die er da hineingetreten sei. Angst und bange sei ihm aber nicht. „Auch wenn wir landtouristischen Anbieter uns als Gastgeber aktuell neuen Herausforderungen gegenübergestellt sehen, freue ich mich, diese gemeinsam mit unseren Verbandsmitgliedern anzugehen.“ Schließlich, weiß er, übersteige die Nachfrage im Bereich Bauernhofferien weiterhin das Angebot. Da müsse sich auch die Politik rühren.

„Wenn die nicht mitspielt, hast du verloren – die sitzt nun mal am längeren Hebel.“ Was ihn nervt: „Wir versuchen ehrenamtlich, die Branche hochzuhalten, müssen bei der Politik Gehör finden, was Verbesserungen anbelangt, und immer wieder den Mehrwert hervorheben – das ist aber der völlig falsche Weg.“ Normalerweise müsse dies von oben nach unten geschehen und nicht umgekehrt. Auch dafür wolle er sich im Vorstandsteam, das seiner Auskunft nach relativ jung und breit aufgestellt sei, einsetzen.

Eine Hauptaufgabe, die auf Niestädt nun in seiner neuen Funktion wartet: überregional Präsenz zeigen. Auf Fachmessen wie der Grünen Woche in Berlin, aber auch auf dem Hamburger Hafengeburtstag ist die LTN mit eigenen Ständen und denen von Mitgliedsbetrieben vertreten, um vor Ort die Werbetrommel zu rühren. An einigen Veranstaltungen wird auch er teilnehmen, „man hat das terminlich natürlich auch erstmal alles hinzubekommen.“ Tatsächlich sei er weiterhin viel auf dem heimischen Eichenhof eingebunden. „Wie in einem normalen Betrieb, wo es trotz Ausfällen dennoch irgendwie weiterläuft, funktioniert das bei uns nicht – da ist man räumlich doch schon sehr gebunden.“

Der Start in die Hochsaison – auf dem Eichenhof ist er rundherum geglückt. Bereits zu Ostern seien alle Zimmer ausgebucht gewesen. Und die Reservierungsliste mit Blick auf die kommenden Wochen und Monate ist lang. Sehr lang. Bauernhofferien scheinen als Alternative zu anderen Urlaubsformen beliebter denn je zu sein. Gewappnet ist der Hellweger Betrieb allemal – den Modernisierungsmaßnahmen und einem eingespielten Team sei dank.

Jetzt muss der 32-Jährige aber noch flott die Tiere versorgen. Auch das gehört zu seinem täglichen Geschäft. Seinen alten Job bei Dodenhof möchte Niestädt unter keinen Umständen wieder einwechseln. „Ich habe meine Bestimmung gefunden.“