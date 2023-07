Landkreis erteilt dreifache Absage: Hassendorfer beißen mit Antrag auf Knotenpunktentschärfungen auf Granit

Von: Lars Warnecke

Die Bushaltestelle vor dem Hassendorfer Kindergarten befindet sich an der Worth- und nicht an der Kreisstraße. Beim Landkreis sieht man daher keine Notwendigkeit, die erlaubte Geschwindigkeit auf der K 215 vor der Dorfgemeinschaftsanlage auf 30 km/h zu reduzieren. © Warnecke, Lars

Enttäuschung im Hassendorfer Gemeinderat: Einem Antrag, der gewisse Verkehrsknotenpunkte im Ort entschärfen könnte, hat der Landkreis nicht stattgegeben. Jetzt will man eine Instanz höher gehen.

Hassendorf – Unbestritten, Klaus Dreyer ist ein Mann der klaren Worte: „Man kommt sich da schon ein bisschen veräppelt vor“, befand Hassendorfs Bürgermeister in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Worauf er anspielte? Drei Anträge, alle waren sie Anfang des Jahres bereits einstimmig von der Politik abgesegnet worden, beschäftigen sich mit einer verkehrlichen Entschärfung gewisser Knotenpunkte im Dorf. Nur hat die Straßenverkehrsbehörde beim Landkreis eben auch alle drei Anträge abgelehnt. Im Rat ist man sich einig: Man will mit den aus Hassendorfer Sicht dringenden Anliegen nun eine Stufe höher gehen, sprich: Das Land soll sich einer Prüfung annehmen. Doch worum geht es eigentlich im Einzelnen?

Tempobeschränkung auf der K 215 zwischen Hassendorf und Hassendorf-Bahnhof

Ein Punkt, der Politik und Verwaltung unter den Nägeln brennt: Auf der Kreisstraße, die beide Ortsteile miteinander verbindet, wird viel zu häufig gerast. Noch ist auf dem etwa 300 Meter langen Streckenabschnitt Tempo 100 erlaubt. Die Idee: Durch das Entfernen beider Ortstafeln wären Hassendorf und Hassendorf-Bahnhof quasi zusammengefasst – der besagte Abschnitt zwischen den Einmündungen Wümmeweg und Birkenwald läge demnach in innerörtlicher Lage, in der bekanntlich nur 50 km/h gefahren werden darf. Was nach Ansicht der Landkreisbehörde gegen eine solche Maßnahme spricht: Es fehlt am Standort beider Ortstafeln eine geschlossene Bebauung, die erst dann vorliegt, wenn die Straße eine Erschließungsfunktion für die anliegenden Grundstücke hat. Ferner begründet man die Ablehnung damit, dass vor allem der Solarpark südlich der Bahnhofstraße bereits einer innerörtlichen Voraussetzung widersprechen würde. Was hinzukommt: die Einordnung der Sicherheitslage. Ein Unfallgeschehen soll es laut dem Landkreis in den letzten drei Jahren an Ort und Stelle nicht gegeben haben. Auch daher halte man eine Geschwindigkeitsbeschränkung nicht erforderlich, heißt es in dem Antwortschreiben, das der Bürgermeister in der Sitzung verlas.

Tempobeschränkung am DGH

Auch das sorgte im Rat für Kopfschütteln: Auf der K 215 zwischen der Parkplatzeinfahrt der Dorfgemeinschaftsanlage und der Kreuzung Bahnhof-/Dorfstraße wird das Tempo vorerst nicht auf Tempo 30 gedrosselt. Genau das aber wird von den Hassendorfern ausdrücklich begrüßt, würden sich an der Kreisstraße morgens und mittags doch regelmäßig viele Kindergartenkinder aufhalten, die auf den Schulbus warten – ein aus ihrer Sicht sensibler Bereich. „Erst neulich habe ich morgens wieder Kinder von der Straße weggeordert, die dort spielten“, erklärte Ratsherr Dennis Holle (SPD). Die Kreisbehörde begründet die Ablehnung so: Demnach sei der Kindergarten postalisch zwar der Bahnhofstraße zugeordnet, die Zuwegung erfolge jedoch vorrangig etwa 40 Meter weiter von der Worthstraße aus. Dort, in der Nähe des Kreuzungsbereichs, befindet sich auch die Schulbushaltestelle – aber eben an der Wort- und nicht an der Kreisstraße, was einen bestimmten Schutzzweck nicht begründet, ebenso wenig die Dorfgemeinschaftsanlage und der nahe gelegene Friedhof.

Maßnahmen zur Verkehrsführung an der Kreuzung B 75/K 215

Für Ratsherr Hans-Uwe Franke (Grüne) ist der Fall klar: Im Einmündungsbereich der B 75 in die K 215 muss etwas passieren. Schon in einer vergangenen Ratssitzung hatte er auf das Gefährdungspotenzial vor Ort hingewiesen und eine Abbiegespur als mögliche Maßnahme zur Entschärfung vorgeschlagen. Doch auch hier Ernüchterung: Der Landkreis sieht keinen Handlungsbedarf. Eine polizeiliche Auswertung zum Unfallgeschehen der Jahre 2020 bis 2023 habe ergeben, dass es in dem Zeitraum zu sieben Unfällen gekommen sei, die alle im Zusammenhang mit Ein- und Abbiegen von der Bundesstraße gestanden hätten, heißt es aus dem Kreishaus. Was man hervorhebt: Vier der sieben Unfälle hätten sich 2020 ereignet, seitdem sei wieder ein Rückgang zu verzeichnen gewesen. Zitat: „Eine Unfallhäufungsstelle liegt daher nicht vor und ist nach derzeitigem Stand auch nicht zu befürchten.“ Ohnehin sei in dem Bereich die Sicherheit und Ordnung aufgrund uneingeschränkter Sichtdreiecke, einer bereits herabgesetzten Geschwindigkeit von 70 km/h, eines Überholverbotes und einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage ausreichend gewährleistet, weitere Maßnahmen daher nicht erforderlich.

Den Einmündungsbereich der B 75 in die K 215 stuft der Landkreis als keine Unfallhäufungsstelle ein. © Warnecke

Trotz Ablehnung: Rat will weiterkämpfen

Klar, die Enttäuschung war den Politikern angesichts der dreimaligen Ablehnung ins Gesicht geschrieben. Er jedenfalls hoffe, dass der Landkreis recht behält und an keinem der Knotenpunkte etwas Schlimmes passiert, betonte Klaus Dreyer. Dabei stellte der Bürgermeister den Gemeinderat vor die Wahl: „Wollen wir es so hinnehmen oder eine Stufe höher gehen?“ Schnell wurde in den Redebeiträgen deutlich: Man möchte es weiterversuchen. Dabei bat Dreyer die Fraktionen auch, „ihre“ heimischen Landtags- und Bundestagsabgeordneten einzuschalten. „Damit auf allen Seiten auch der Druck aufgebaut wird – es muss etwas politisch passieren“, appellierte er.