Entlastung für Geringverdiener

Mit neuen Höhen: Der Sottrumer Gemeinderat passt am Montag die Kindergartengebühren an. Foto: imago

Es herrscht Einigkeit. Die Gemeinde Sottrum will die Gebühren für Kindergärten und -krippen neu ordnen. Der Rat wird am Montag abschließend darüber entscheiden. Familien mit geringem Einkommen sollen demnach entlastet, Familien mit hohem Einkommen dagegen finanziell stärker in die Pflicht genommen werden.

VON MATTHIAS RÖHRS

Sottrum – Nach fast zwei Jahren der Debatte neigt sich auch dieses Thema in Sottrum dem Ende zu: die Neuordnung der Kita- und Krippengebühren, Sozialstaffel genannt. Der Rat wird wohl am kommenden Montag einen entsprechenden Beschluss fassen. Er soll für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen. Familien mit geringem Einkommen sollen in Zukunft weniger für die Betreuung der Kinder zahlen müssen, Familien mit höheren Einkommen entsprechend mehr. Für die Gemeindekasse soll die neue Beitragsordnung jedenfalls weder eine Ent- noch eine Belastung darstellen. Der nichtöffentliche Verwaltungsausschuss hat am Montag bereits sein Okay gegeben.

Der Jugendausschuss hat sich Ende Februar nach längerer Diskussion in den vergangenen zwei Jahren auf einen angepassten Kompromissvorschlag der SPD geeinigt. Je nach Familiengröße und -einkommen zahlen die Sottrumer damit ab dem neuen Kindergartenjahr im August zwischen 100 und 390 Euro. Auf der Einnahmenseite wird sich für die Gemeinde aber kaum etwas ändern. „Das war absehbar“, so Robert Graske, der das Konzept für die Sozialdemokraten ausgearbeitet hatte. Die wesentlichen Unterschiede liegen in der Staffelung. So wurden die Einkommensgrenzen der jeweiligen Stufen um 4 000 Euro nach oben versetzt. Zudem differenziert eine neue Stufe fünf höhere Einkommen noch einmal genauer.

Schon im Juni 2017 kam der Vorschlag zu einer Reform auf den Tisch – auf Anlass der FDP. Die hatte damals bereits gefordert, mehr soziale Gerechtigkeit in das Papier zu bringen, und unterbreitete einen ersten Vorschlag, der aber zeitgleich flexiblere Betreuungszeiten voraussetzte. Schon damals als Diskussionsvorschlag verstanden, hatte die SPD später einen eigenen Vorschlag eingebracht, der im Folgenden noch verändert wurde und nun am Montag in dem zum Beschluss stehenden Kompromiss gipfelt.

Mitinitiator Andreas Zack (FDP) wird den Beschluss mittragen, auch wenn seiner Meinung nach damit einige Anliegen seiner Partei nicht umgesetzt werden. „Vom Ansatz her ist die neue Sozialstaffel wie die alte, bloß überarbeitet“, sagte er der Kreiszeitung. So hätte er sich zum Beispiel eine übersichtlichere Gebührenordnung und mehr Flexibilität auch hinsichtlich der Betreuungszeiten gewünscht. „Die Sozialstaffel ist sehr starr.“ Zudem schließt er nicht aus, am Montag die hohen Gebühren für Besserverdienende nochmals anzusprechen, und wird eventuell eine Obergrenze anregen, damit Eltern die Gebühren auch weiterhin voll von der Steuer absetzen können. Der Grenzwert liege bei 500 Euro.

Für die CDU ist der Kompromiss zufriedenstellend. „Wir sehen dann ja, was herauskommt, wenn abgerechnet wird“, sagt Fraktionsvorsitzende Friederike Paar gegenüber der Kreiszeitung. Der Anmeldezeitraum für die Kindergärten ist erst im Februar abgelaufen. Außerdem hatte die Verwaltung für eine genaue Berechnung keine Angaben zum Einkommen der Eltern parat. Paar geht aber nicht von Mindereinnahmen aus. Dass höhere Einkommen mehr bezahlen, werde nicht jedem gefallen. „Es wird immer welche geben, die nicht zufrieden sind.“ „Das ist ein guter, parteiübergreifender Kompromiss“, so das Grünen-Jugendausschussmitglied Sven Plaschke. Seine Partei habe immer eine Anpassung befürwortet, und dass Besserverdienende mehr beteiligt werden müssen.

Rat am Montag

Eine wohl abschließende Entscheidung in Sachen Sozialstaffel fällt der Sottrumer Gemeinderat am Montag, 25. März (19 Uhr, Rathaus). Des Weiteren stehen die Ausweitung der Kinderbetreuungszeiten sowie ein Programm für den Straßen- und Wegeausbau auf der Tagesordnung.