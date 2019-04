Hans-Richard Buthmann erhält Bundesverdienstkreuz

Stuckenborstel - Von Antje Holsten-körner. „Niedersächsische Verdienstmedaille“ der Landesregierung, Verdienstmedaille des DRK-Landesverbandes Hannover, „Erster Hauptfeuerwehrmann“, Bürgermedaille der Samtgemeinde Sottrum – die Liste der Auszeichnungen von Hans-Richard Buthmann ist lang. Jetzt ist sie noch länger. Der Stuckenborsteler hat als weitere Wertschätzung seines Wirkens das Bundesverdienstkreuz am Bande überreicht bekommen.

„Hans-Richard Buthmann engagiert sich seit vielen Jahrzehnten im sozialen Bereich und in der Heimatpflege“, las Landrat Hermann Luttmann die Begründung für die Ordensverleihung vor. Damit die Gäste einen Eindruck über die vielfältigen Aktivitäten des Stuckenborstelers erhielten, ließ der Landrat alle wichtigen Stationen kurz Revue passieren. Dazu gehörte der Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes, dem Hans-Richard Buthmann seit 1960 angehört. Nach sieben Jahren Vorstandsarbeit übernahm er 1977 die Leitung des Ortsvereins, die er bis 2017 innehatte. In seine Amtszeit fielen der Umbau des DRK-Hauses zum Seniorentreff, die Seniorenarbeit und die Schulungen bei Erste-Hilfe-Lehrgängen. „Ferner organisierte er neben seinen satzungsgemäßen Aufgaben die Begleitung von Kindertransporten und Blutspende-Termine“, erklärte Luttmann.

Auch der Heimatverein Sottrum profitiert vom Engagement des inzwischen 81-Jährigen. Dort zählt er zu den Gründungsmitgliedern und ist heute noch als Beisitzer im Ehrenvorstand aktiv. Nicht wegzudenken ist Hans-Richard Buthmann bei der Erhaltung der Wassermühle Stuckenborstel. „1991 bildete sich unter seiner Mitwirkung zur Restaurierung der Förderkreis Wassermühle Stuckenborstel im Heimatverein“, so Luttmann. Bis Jürgen Schlüter die Leitung übernahm, zählte auch dies zu seinen Aufgaben. Sehr am Herzen liegen Buthmann auch heute noch die Führungen in der Wassermühle. Dabei kann er mit umfangreichen Kenntnissen über die Geschichte der Mühle aufwarten. Auch sonst gehören Historie und Ahnenforschung zu Buthmanns Steckenpferden. Zu seinen Interessen gehören ebenfalls umfangreiche Recherchen über den Maler Gustav Könsen wie über den Autobahnbau, das Herrenhaus in Stuckenborstel oder die Sottrumer Judenfamilie Moses. Verständlich, dass Buthmann bei so viel historischem Wissen an der Erstellung der Sottrumer Chronik beteiligt war.

+ Anstoßen mit der Familie auf die Auszeichnung: Karl-Heinz (v.l.) und Margret Buthmann, Hans-Richard Buthmann, Almut und Karsten Buthmann. © Holsten-Körner

Den Antrag für das Bundesverdienstkreuz, das nach Aussage von Luttmann vier- bis fünfmal im Jahr im Landkreis Rotenburg mit seinen 165 000 Einwohnern verliehen wird, hatte Hanna Stadie im August 2016 gestellt. Unterstützt wurde dieser von der Samtgemeinde und dem Heimatverein. „Die Mühlen mahlen bekanntlich langsam“, sagte der Landrat schmunzelnd. Für die Gemeinde Sottrum und den Heimatverein überbrachte Bürgermeister Hans-Jürgen Krahn die Glückwünsche. „Du bist immer da, wenn du gebraucht wirst“, sagte Krahn, der sich persönlich sehr für Buthmann freute, in der Laudatio. Ein „dickes Lob“ für das Engagement gab es auch von Stuckenborstels Ortsbrandmeister Frank Lehmann. „Mit ihm hatte ich immer einen verlässlichen Kameraden an meiner Seite“, erinnerte er sich an die gemeinsame Feuerwehrzeit. Nicht unerwähnt ließ er, dass Hans-Richard Buthmann einige Zeit als ältester Atemschutzgeräteträger im Landkreis aktiv war.

Auch wenn Buthmann nicht mehr an vorderster Front steht, stellt er sich weiter in den Dienst der Allgemeinheit. So kann sich das Blutspende-Team bei den Terminen in der Wiestegemeinde immer auf seine Unterstützung verlassen. Übrigens: Mit dem „Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik“ steht er bei den Auszeichnungen auf einer Stufe mit Franz Beckenbauer, Maria Furtwängler, Susanne Klatten und Hermann van Veen.