Gesucht: Nachhaltige Wärmegewinnung für Bötersener Neubaugebiet

Von: Matthias Daus

Hier entsteht das Baugebiet „Ackern“. Die Politik diskutiert, wie man es nachhaltig mit Wärme versorgen kann. © nin

Im Bötersener Planungsausschuss dreht sich alles um die Frage, wie die Wärmegewinnung der Zukunft aussehen kann. Denn eine Versorgung mit Erdgas wird es für Neubaugebiete nicht mehr geben, Alternativen sind noch unklar.

Bötersen – Die bundespolitischen Signale sind eindeutig, auf dem Sektor des Wohnungsneubaus gibt es eine Abkehr von fossilen Brennstoffen zur Wärmegewinnung. Für Bötersen ist daher Gebot der Stunde, sich eingehend mit möglichen Alternativen zur Versorgung des in der Planung befindlichen Neubaugebietes „Ackern“ mit Wärmeenergie zu finden.

„Auch wenn es den Anschein macht, dass wir schon lange dasselbe Pferd reiten, müssen wir doch sorgfältig in unserer Entscheidungsfindung sein“, so Hermann-Christian Solte (CDU), Vorsitzender des Planungsausschusses, der jüngst zum Thema tagte. Hintergrund dieser Aussage sind die Gedankenspiele zur alternativen Energieversorgung des Neubaugebietes „Ackern“. Wärmegewinnung ohne fossile Brennstoffe, das war bei der ursprünglichen Planung noch als innovative Maßnahme gedacht. Doch die Energiewende macht aus der Innovation eine Vorgabe. Denn eine Versorgung mit Erdgas wird es für Neubaugebiete zukünftig nicht mehr geben.

Gesucht wird eine alternative Energieversorgung

Alternativen müssen her. Die Stadtwerke Rotenburg präsentierten dazu in einer vorangegangenen Sitzung des Ausschusses das sogenannte kalte Fernwärmenetz als favorisierte Alternative für eine zentrale Versorgung. Diese brachte aber die Bedingung mit sich, dass sämtliche Bauherren in dem Neubaugebiet sich daran beteiligen müssten. Auf der aktuellen Sitzung war Björn Muth von EWE zu Gast, um deren Vorschläge dem Ausschuss näherzubringen. „Wir gehen davon aus, dass sich in Neubaugebieten die strombasierte Wärmegewinnung durchsetzen wird“, sagte er.

Gemeint sind dabei in erster Linie Wärmepumpen, die individuell von jedem Hauseigentümer installiert oder aber als zentrale Einheit für alle Grundstücke innerhalb des Gebietes betrieben würden. Das entspricht eigentlichen der kalten Fernwärme, die auch von den Stadtwerken angedacht ist. Problematisch daran ist, dass das Neubaugebiet für eine zehnjährige Entwicklung ausgelegt ist. Was zur Folge hat, dass zunächst nur wenig Nutzer dafür bezahlen könnten, was die Wirtschaftlichkeit des Ganzen zumindest in der Anfangszeit in Frage stellt.

Kommunale Wärmeplanung als Herausforderung

Die Möglichkeit, angrenzende Bestandsgebäude (Grundschule, Kindergarten, Hort), sowie bestehende Wohnhäuser mit ins Boot zu nehmen, führt zu Schwierigkeiten in der Planung. Energetische Sanierungsmaßnahmen könnten notwendig werden und diese seien kostenintensiv. Aber, so Muth, das ambitionierte Ziel der Klimaneutralität bis 2040 ließe sich nur erreichen, indem man in den Bestand eingreift. Also müsse man auch in diese Richtung denken. Für kommunale Wärmeplanung stünden umfangreiche Fördermittel zur Verfügung, so Muth. Wie nun genau eine Lösung für „Ackern“ aussehen könnte, das wurde auch an diesem Abend nicht endgültig geklärt. Für Bötersens Bürgermeister Cord Trefke (CDU) stand die Ermittlung der zu erwartenden Kosten als Argument weit oben. „Dafür müssen wir allerdings wissen, wohin wir wollen“, sagte er. Was allerdings auch wiederum von den Kosten abhängt.

Man dreht sich also im Kreis. Für Hermann-Christian Solte war die Aussicht auf Fördermittel bei der Planung eine der wichtigsten Aussagen der Ausschusssitzung. „Hier müssen wir ansetzen und durch gezieltere Planungen Grundlagen schaffen, anhand derer wir uns besser orientieren können, um eine Entscheidung zu treffen“, sagte er. Für Ausschussmitglied Hendrik van der Drift war die Sachlage eindeutig: „Wir sollten uns bei unseren Planungen nur auf das Neubaugebiet konzentrieren. Bestandsgebäude mit ins Boot zu nehmen ist zu komplex und würde auch den angedachten Zeitrahmen sprengen.“

Der Erkenntnisgewinn der Sitzung war in letzter Instanz eher verhalten, aber das Thema der alternativen Energieversorgung ist sehr komplex, weshalb eine einfache Lösung auch nicht erwartbar war.