Endlich fährt er wieder

Bürgerbus-Fahrgäste verhalten sich diszipliniert

In öffentlichen Verkehrsmitteln herrscht Maskenpflicht, so auch im Sottrumer Bürgerbus.

von Guido Menker schließen

Sottrum – Seit dem 3. August rollt der Sottrumer Bürgerbus wieder durch die Samtgemeinde. Und das soll auch so bleiben. Dieser Ansicht sind nicht nur die Fahrer, sondern vor allem auch die Fahrgäste. Es sind überwiegend ältere Menschen, die das Angebot nutzen, weil es ihnen jenes Stück Mobilität verschafft, das sie sonst nicht haben. Viele Sottrumer haben von Mitte März bis Anfang dieses Monats zu spüren bekommen, was es bedeutet, wenn der Bürgerbus in der Garage bleiben muss.