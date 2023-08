Elternverein in Geldnot: Hassendorf lässt Krippe abblitzen

Von: Matthias Röhrs

Teilen

Der Elternverein der Mühlenzwerge sucht weiterhin nach vorübergehenden Geldgebern. Aus Hassendorf ist erst mal nichts zu erwarten. © Röhrs

Die in finanzielle Not geratene private Kinderkrippe Mühlenzwerge ist fürs Erste aus dem Schneider. Möglich machen das Hilfen aus den Gemeinden Sottrum und Reeßum sowie von Spendern. Nur die dritte beteiligte Gemeinde, Hassendorf, verweigert weiter ihre Unterstützung – möchte sich aber alle Möglichkeiten offen halten.

Hassendorf/Stuckenborstel – Man merkt Laura Schlag an, dass die Diskussion gerade nicht nach ihrem Geschmack verläuft. Die Vorsitzende des Kinderladens Mühlenzwerge hat gerade in den Reihen der Zuschauer Platz genommen, die der Sitzung des Hassendorfer Jugendausschuss beiwohnen. Aus Befangenheit, Schlag ist selbst Mitglied dieses Ausschusses und darf daher nicht mitreden, wenn das Gremium über die von einem Elternverein geführte Krippe spricht.

Immer wieder beugt sie sich zu ihren Mitstreitern hinüber, zeigt sich teilweise entrüstet über die Wortbeiträge. Ihr Verein hat die Gemeinde Hassendorf um finanzielle Hilfe gebeten, um einen wenige Jahre andauernden Engpass zu überbrücken. Insgesamt hofft man auf etwa 4.500 Euro, verteilt auf drei Jahre. Die Kommune soll anteilig der Hassendorfer Kinder in der Stuckenborsteler Krippe helfen. Doch der Ausschuss lehnt am Mittwoch ab. Man möchte vorher nochmal das Gespräch mit dem Elternverein suchen.

Das mutet ein bisschen merkwürdig an, wenn die Vereinsvorsitzende selbst Mitglied des Ausschusses ist. „Wir sind zu Gesprächen bereit“, sagt Schlag gegenüber der Kreiszeitung. Dass sie von ihren Ratskollegen enttäuscht ist, verhehlt sie nicht. Dass sie nicht abstimmen darf, ist die eine Sache. Aber gar nicht mitreden?

Krippe muss Fördergelder zurückzahlen

Die Stuckenborsteler Krippe Kinderladen Mühenzwerge ist in finanzielle Not geraten. Mehr als 24.000 Euro Fördergelder muss die betreibende Elterninitiative an die Landesschulbehörde zurückzahlen, da eine als Erzieherin eingestellte Tagesmutter nicht förderfähig ist. Mittel, die wohl auch in den kommenden Jahren fehlen werden. Der Gemeinderat Sottrum hat sich bereit dazu bereit erklärt, den Löwenanteil zu übernehmen. Dann ist die Ausbildung der Tagesmutter zur sozialpädagogischen Assistentin abgeschlossen. Damit ist sie förderfähig und die Krippe kann wieder arbeiten wie bisher. Durch Spenden und die Gemeinde Sottrum, die kurzzeitige Hilfe gewährte, ist die Finanzierungslücke halbwegs geschlossen.

Da aber nicht nur Kinder aus Sottrum die Krippe besuchen, sondern auch jeweils zwei aus Reeßum und Hassendorf, sollen diese Gemeinden ebenfalls ran. Es geht in diesem Jahr um je 1 .273 Euro, 2024 um 1 .438 und 2025 um 1 .874 Euro.

Hassendorf hat kein Geld übrig

Der Ausschuss in Hassendorf hat am Mittwoch erst mal abgelehnt. Bürgermeister Klaus Dreyer (SPD) hatte sich schon vorher als Gegner des Antrags positioniert. Es sei kein Geld da, und wenn was da wäre, würde es in die eigene frisch neugebaute, 1,7 Millionen Euro teure Krippe fließen. Schlag versteht das nicht: „Wir nehmen denen doch nichts weg.“ Die Hassendorfer Krippe ist derzeit mit zehn Kindern voll ausgelastet, der Bedarf ist aber wesentlich höher. Die Kapazität ließe sich mit mehr Personal erhöhen, ob es aber ausreichen würde, ist ungewiss. Aus dem Umfeld der Mühlenzwerge heiß es, Hassendorf sei auf den Kinderladen angewiesen.

Stattdessen befürchteten einige Ausschussmitglieder, dass auch andere Vereine finanzielle Ansprüche erheben könnten, weil sie ebenfalls Hassendorfer Kinder in ihren Reihen haben. Für manche im Kinderladen ein Schlag ins Gesicht, wie auch Ausschussmitglied Hannelore Mann-Sander andeutet: „Der Kinderladen ist kein Hobbyverein, sondern eine Notwendigkeit.“

Reeßum beschließt einmalige Zahlung

Der Reeßumer Rat hat dagegen am Montag einstimmig eine einmalige Zuwendung von 1 .273 Euro beschlossen, der nach Spenden übrige Anteil der Gemeinde. Für mehr sieht die Kommune laut Bürgermeister Julian Loh keine Grundlage, womit er eine Vereinbarung meint, wie sie zum Beispiel die Nachbargemeinde Sottrum hat.

Loh verweist auf den Aufbau der gemeindeeigenen Krippenplätze auf 15. Sollte darüber hinaus Bedarf an Krippenplätzen in Reeßum bestehen, würde man eine Vereinbarung mit dem Kinderladen schließen wollen. „Aber wir wissen nicht, ob der Bedarf gegeben ist.“ Auch unabhängig davon halten Loh und sein Gemeinderat dies für sinnvoll.

Mit der Einmalzahlung wolle der Rat demonstrieren, dass man die schwierige Situation des Kinderladens erkannt habe. Man wolle auch den Spendenbemühungen des Trägervereins anerkennen. Schlag freut sich auf die Gespräche, es sei ein unkomplizierter Beschluss gewesen. Der Rat habe wie auch Sottrum den Kinderladen als offizielle Gäste geladen. In Hassendorf habe man sich mehr wie Bittsteller gefühlt.

Hassendorfer Votum mit Beigeschmack

Sie betont die Wichtigkeit ihres Vereins. In 20 Jahren Bestehen habe man nie nach Geld gefragt, und auch jetzt handele es sich nur um eine einmalige Sache. Der Verein werde eine Lösung finden, er sei auch nicht mehr gefährdet. „Die Frage ist nur, wie die Beteiligten mitmachen.“

Das kann man als Hinweis auf Konsequenzen deuten. Der Kinderladen scheint sich am längeren Hebel zu wähnen: „Die Wartelisten sind überall voll“, sagt Schlag. Auch Hassendorf würde sich gerne den für Oktober anvisierten Gesprächen anschließen. Trotz Ablehnung formulierte der Hassendorfer Ausschussvorsitzende Philipp Willenbrock es so: „Wir sollten die Mühlenzwerge nicht hängen lassen, falls wir sie mal brauchen und ins Gespräch gehen. Wir sollten nicht die Chance verspielen, dass sie Hassendorfer Kinder aufnehmen könnten.“ Das hat einen Beigeschmack: Möchte Hassendorf sich alle Möglichkeiten offen halten, aber nichts dafür tun? Schlag zögert nicht lange: „Ja.“