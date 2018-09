20 Jahre Kindergarten „Pusteblume“: „Eltern brauchen mehr Informationen“

Sottrum - Von Antje Holsten-Körner. Seit der Inbetriebnahme des Kindergartens „Pusteblume“ im Jahr 1998 liegt die Leitung, mit nur zwei Jahren Unterbrechung durch Elternzeit, in den Händen von Kathrin Schwaan. Als Erzieherin ist sie in Sottrum sogar schon seit 1991 beschäftigt. Im Interview spricht die heute 47-Jährige über Veränderungen im Erziehungswesen seitdem.

Frau Schwaan, wie hat sich die Arbeit im Kindergarten im Laufe der Jahre entwickelt?

Kathrin Schwaan: Die Familien haben sich verändert, die Gesellschaft hat sich verändert. Ein Beispiel: Ich arbeite mit in dem Rotenburger Netzwerk „Frühe Hilfen“, bei dem auch Ärzte, Hebammen und alle, die mit Familien mit jüngeren Kindern in Berührung kommen, aktiv sind. In diesem Rahmen stellte der Elternverein Simbav eine Aktion vor, bei denen jüngere Kinder mit ihren Eltern in den Wald gingen. Das war früher für uns etwas ganz Normales, wir sind einfach in den Wald spielen gegangen. Das macht deutlich, dass jetzt schon teilweise die Familien angeleitet werden müssen, was man mit den Kindern unternehmen kann. Das finde ich so sinnbildlich.

Wirkt sich diese gesellschaftliche Veränderung auf die Kinder aus?

Schwaan: Man muss den Eltern viel mehr Informationen und Hilfsmittel an die Hand geben, wie sie die Kindheit gestalten können. Man muss ihnen zeigen, welche Angebote es gibt und wie wichtig es ist, mit Kindern zu turnen, in Bewegung zu sein und nicht mit ihnen vor dem Fernseher oder anderen Medien zu sitzen, sondern nach draußen zu gehen. Kindliche Erfahrungen werden heute durch die Medien geprägt. Lernen können Kinder aber durch das eigene Tun und nicht durch Erfahrungen aus „zweiter Hand“.

Gibt es denn auch in Sottrum Kinder, die schon morgens vor dem Fernseher sitzen?

Schwaan: Ja, die gibt es wohl überall.

Merken die Erzieher, dass die Kinder – vielleicht auch durch die Berufstätigkeit beider Elternteile – zu Hause anders behandelt werden als früher?

Schwaan: Die Spanne ist sehr groß geworden. Es gibt Kinder, bei denen die Eltern sehr intensiv nachfragen und viel Input brauchen, andererseits gibt es einige Eltern, die uns die Aufgabe übergeben, ihre Kinder zu erziehen.

Welche Erziehungsaufgaben erwarten diese Eltern vom Kindergarten?

Schwaan: Die Kinder sollen bei uns alles lernen: Selbstständigkeit, gutes Sprechen, dass sie perfekt für die Schule vorbereitet sind. Sozusagen: „Der Kindergarten macht das schon.“

Und wie sieht es mit den sogenannten Helikopter-Eltern aus?

Schwaan: Die wollen ihren Kindern alles abnehmen. Sie lassen die Kinder leider nicht eigene Erfahrungen sammeln, sondern behüten ihre Kinder sehr stark. Dabei ist es so wichtig für die kindliche Entwicklung, selber zu erleben und zu erlernen.

Was ist Eltern zu empfehlen?

Schwaan: Das ist eine schwierige Frage. Wir selbst haben früher viel draußen in der Natur gespielt. Es gab ein Bauchgefühl, instinktiv hat man vieles anders gemacht. Das ist heute leider oft verloren gegangen. Es gibt viele Eltern, die überfordert sind und nicht wissen, wie sie mit ihren Kindern – ob bei der Ernährung, beim Schlafen oder in vielen anderen Bereichen – umgehen können. Eltern vergleichen zu viel, sie sollten besser abwarten können. Wenn das Kind nicht den eigenen Erwartungen entspricht, dann geraten Eltern gleich in eine Situation, dass die sagen, „es kann das noch nicht“ und „jetzt muss ich das und das noch nachmittags machen“ und fahren das Kind zur Therapie, obwohl es vielleicht etwas ganz anderes braucht. Kinder haben zu viele künstliche Welten und brauchen aber reale Erfahrungsräume.

Ab wann kann man Mädchen und Jungen zutrauen, selbst aktiv zu werden?

Schwaan: Das ist eine Entwicklung. Am Anfang würde ich sie begleiten und den Kindern Anreize bieten. Dies sollte unbedingt regelmäßig erfolgen. Kinder brauchen Räume zur Bewegung und zur Eigentätigkeit und das von Anfang an. Die derzeitige Entwicklung ist ein gesellschaftliches Problem, an dem die Eltern nur bedingt beteiligt sind. So wurde bei der Krippe noch vor einigen Jahren sehr kritisch gesagt: „Wie kannst du dein Kind mit zwei Jahren schon in die Krippe geben?“ In der letzten Zeit ist dies gekippt, sodass die gesellschaftliche Akzeptanz der Krippe deutlich größer geworden ist. Viele Eltern sind alleine und haben nicht – wie früher üblich – Oma und Opa nebenan, und deren großer Erfahrungsschatz fehlt.

Gibt es Wünsche für die Zukunft?

Schwaan: Es wäre wichtig, die Rahmenbedingungen in den Kindergärten zu verbessern. Obwohl es immer mehr Aufgaben gibt wie Schulvorbereitung, Portfolioarbeiten, Dokumentation, Bildungspläne, Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, sind weiterhin zwei Erzieher für 25 Kinder zuständig. Die Anforderungen sind immer mehr geworden, aber die Bedingungen haben sich nicht verändert. Auch führen wir viel mehr Elterngespräche für 25 Kinder, haben aber nur die identische Verfügungszeit, die wir schon vor 20 Jahren hatten. Hier sollte die Politik die Bedingungen ändern, damit weiterhin gute Arbeit geleistet werden kann.

Hintergrund

In den vergangenen Jahren ist die Einwohnerzahl der Gemeinde Sottrum stark gewachsen, denn die gute Infrastruktur und die Neubaugebiete lockten viele junge Familien in die Wieste-Gemeinde. Da inzwischen die Aufnahmekapazitäten der Krippen und Kindergärten bereits überschritten sind, erfolgt derzeit auf dem „Dannert“ der Bau einer neuen Krippe.

Vor gut 20 Jahren stand die Politik bereits vor einem ähnlichen Problem: Da der vorhandene Kindergarten aus allen Nähten platzte, entstand eine neue Einrichtung an der Sottrumer Schubertstraße. Um trotzdem schon qualifizierte Betreuung anbieten zu können, zog eine Gruppe für ein Jahr in die damals leer stehende Gemeindewohnung an der Kirchstraße ein.

Das Problem war gelöst, als 1998 – also vor 20 Jahren – der Kindergarten „Pusteblume“ in der Schubertstraße den Betrieb mit zwei Gruppen aufnahm. Vorausschauend war dort so groß gebaut worden, dass die Kapazität für zwei weitere Gruppen ausgelegt war und relativ problemlos angebaut werden konnte. „Am Anfang konnten wir die schon gebauten Garderoben für Spielsachen nutzen“, erinnert sich Leiterin Kathrin Schwaan, die von Anfang an in die Planung einbezogen wurde. Spätestens als im Jahr 2009 die ersten Krippenkinder aufgenommen wurden, war es mit der Umnutzung vorbei, denn der Platz wurde für die Kleinen benötigt.

Inzwischen sind sogar fünf Gruppen, davon 50 Mädchen und Jungen im Alter zwischen drei und sechs Jahren sowie 38 Krippenkinder, im Gebäude untergebracht. „Wenn die neue Krippe fertig ist, wird eine Krippengruppe dorthin umziehen“, erklärt Schwaan.

Mit einem Tag der offenen Tür wird am Freitag, 21. September, von 16 bis 18 Uhr der 20. Geburtstag des Sottrumer Kindergartens „Pusteblume“gefeiert. Eingeladen sind nicht nur die Kinder mit ihren Eltern, sondern auch Ehemalige und alle anderen Interessierten. Highlights werden sicherlich an diesem Nachmittag der Luftballonkünstler und die Fotobox sein. Auf dem Programm stehen ebenfalls eine Tombola, Seifenblasen und Kinderschminken. Außerdem wird eine große Hüpfburg aufgebaut sein. Auch die Jugendfeuerwehr konnte für das Programm engagiert werden.