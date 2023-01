Wenn die Berufswelt ruft: Elftklässler des Gymnasiums Sottrum absolvieren Betriebspraktika

Lukas Bahrenburg – hier vor der Geschäftsstelle der Rotenburger Kreiszeitung und der Rotenburger Rundschau. © -

Drei Wochen mal etwas anderes machen als Schule: Diese Gelegenheit hatten die Elftklässler des Sottrumer Gymnasiums und lernten bei ihren Betriebspraktika die Berufswelt kennen.

Sottrum/Rotenburg – Auch in diesem Jahr schnuppern die Elftklässler des Sottrumer Gymnasiums in unterschiedlichen Betrieben in Form eines dreiwöchigen, verpflichtenden Betriebspraktikums in die Berufswelt hinein – und das erstmals nach langer Zeit ganz ohne einschränkende Coronamaßnahmen.

Mit dabei ist Lasse Seeber. Der 16-Jährige verbrachte seine Zeit bei der Volksbank Wümme-Wieste in Ottersberg und Sottrum. Dort erfuhr er, dass das Kreditinstitut für genossenschaftliche Beratung steht. Zudem unterscheidet sich die Volksbank von anderen Banken dadurch, dass sie kein privates Geldinstitut ist und nur Eigentümer bei ihr ein Konto unterhalten dürfen.

Auch die Kreditabteilung gehörte zu den Stationen von Lasse Seeber – hier mit Kreditsachbearbeiterin Hanna Schwertfeger – in der Volksbank. © Holsten-Körner/ Warnecke

Zu Lasses Aufgabenbereichen gehörten unter anderem die Arbeit direkt in der Filiale und die Kundenberatung. Auch in die Marketing- und Social-Media-Abteilung durfte der Schüler reinschauen. Die Arbeitszeiten gestalteten sich für ihn mit fünf Tagen pro Woche, davon drei halbtags, recht entspannt. Da er sich schon länger für Bankmanagement interessiert habe und selbst Kunde bei der Volksbank sei, „kam mir das Praktikum gerade recht“.

Das beschreibt er als sehr strukturiert und organisiert, und, da jeder Bereich behandelt wird, auch als sehr vielfältig und interessant. „In dieser Zeit habe ich viel gelernt“, sagt der Hassendorfer. Zudem bemühe man sich sehr, ihm den Job als Bankkaufmann nahezubringen. Ob seine Erfahrungen erfüllt worden seien? „Auf jeden Fall! Das Praktikum hätte nicht besser laufen können.“ Tatsächlich zieht er es nun in Betracht, nach dem Abitur eine Ausbildung als Bankkaufmann zu machen.

Nur noch die Uniform fehlt Paul-Justus Krohn zum echten Polizisten. © -

In eine ganz andere Richtung ging es bei dem ebenfalls 16-jährigen Paul-Justus Krohn. Er absolvierte sein Praktikum im Streifendienst der Rotenburger Polizei. „Ich arbeite entweder von 7 bis 13 Uhr oder von 13 bis 19 Uhr“, so der Bötersener. Sein Arbeitstag beginnt mit einer Besprechung, in der die wichtigsten Dinge aus den vorherigen Schichten behandelt werden. Danach werden im Streifendienst zugeteilte Aufträge abgearbeitet, je nach Dringlichkeit kommen dann auch Blaulicht und Sirene zum Einsatz. Nach Abarbeitung der Aufträge achten die Polizisten auf Auffälligkeiten, wie beispielsweise auf die Nutzung vom Handy am Steuer und Falschparker. Nach Pause und Büroarbeit, welche aus dem Schreiben von Berichten oder Telefonieren besteht, ist für Paul-Justus Feierabend.

In eigener Sache Wenn ich, Lukas Bahrenburg, 16 Jahre alt, nicht gerade in der Schule oder beim Praktikum bin, dann spiele ich gerne im Verein Fußball oder in meinem Zimmer Dart. Wenn ich aber beim Praktikum in der Redaktion der Rotenburger Kreiszeitung und der Rotenburger Rundschau sitze, habe ich immer etwas zu tun. Schon von Tag eins an durfte ich mich mit kleineren Meldungen befassen und bei Terminen dabei sein. Mitte der ersten Woche habe ich meinen ersten größeren Artikel geschrieben. Ich war auch ein bisschen stolz, als ich meinen Namen über dem Bericht gelesen habe. Jetzt geht mein Praktikum nach drei Wochen zu Ende. Und mein Fazit lautet: Obwohl mir das Schreiben von Artikeln Spaß macht und man viele Menschen sieht und trifft, was die Arbeit zu einem vielfältigen Beruf macht, denke ich nicht, dass ich später Journalist werden möchte. Ich kann nicht genau sagen, woran es liegt. Vielleicht daran, dass meine Interessen nicht genau in diesem Bereich liegen. Trotzdem kann ich auf eine spannende, informationsreiche und abwechslungsreiche Zeit zurückschauen und bedanke mich beim gesamten Redaktionsteam, das mich sehr gut aufgenommen und durch die drei Wochen geführt hat.

Die Erwartungen des Gymnasiasten entsprechen der Realität – allerdings nur teilweise. „Das Verhältnis von Streifendienst im Auto und der Arbeit am Schreibtisch hätte ich mir etwas anders vorgestellt. Früher war es etwa 50 zu 50, heute überwiegt ein wenig der Schreibtischdienst.“ Besonders überrascht habe ihn, dass die Fragen, die in Krimis gestellt werden, genauso auch in der Realität gestellt werden. Insgesamt sei der Job jedoch sehr abwechslungsreich, da man viel zu sehen bekomme, betont er,. „Vom Ladendiebstahl bis hin zu gebrochenen Kontaktverboten ist alles dabei.“ Als Job für die Zukunft sei die Arbeit bei der Polizei auf alle Fälle was für ihn, „aber auf eine komplette Bürotätigkeit hätte ich keine Lust.“ Als Polizist stünde einem eine weite Bandbreite nach dem Studium zur Verfügung – von der Reiterstaffel bis hin zum Bundeskriminalamt sei alles möglich, wobei etwa 90 Prozent aller Berufswege der Polizei jedoch im Streifendienst starten würden. So auch vielleicht auch irgendwann der von Paul-Justus Krohn. - Von Lukas Bahrenburg