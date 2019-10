Einsatz gegen Rassismus

Im vergangenen Jahr hat das Gymnasium in Sottrum die Auszeichnung „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ erhalten. Am letzten Schultag vor den Ferien am Mittwoch gab es nun einen zweiten Projekttag zum Thema. Dabei setzten sie sich auch kritisch mit dem Tag auseinander.

VON MATTHIAS RÖHRS

Sottrum – Eine junge Frau sitzt auf einem Stuhl und spielt mit dem Handy. Ihr gegenüber sitzt eine andere junge Frau, beide Minen starr neutral. So funktioniert das nicht zwischenmenschlich, erläutert eine Stimme aus dem Off. Eine Szene, die so oder so ähnlich häufiger auf die Wand des Computerraumes im Gymnasium Sottrum am Mittwochvormittag ausgestrahlt wurde. Der zehnte Jahrgang hat einige Erklärvideos vorbereitet, die richtiges Verhalten in der Begegnung mit Fremden und der eigenen Rolle als Gastgeber aufzeigen sollen. Eines von vielen Projekten, die die gesamte Schülerschaft des Gymnasiums ausgearbeitet an diesem zweiten Aktionstag zur Auszeichnung „Schule mit Rassismus – Schule mit Courage“ durchgeführt haben.

Diese Auszeichnung hat die Schule im vergangenen Jahr erhalten. Die Schüler mussten dafür unter anderem eine Selbstverpflichtung unterschreiben, sich unter anderem entgegenstemmen, sollte ihnen Diskriminierung an ihrer Schule auffallen. Seitdem prägt das bekannte Logo der Aktion den Lehrer- und Besuchereingang der Schule. Eher als Aushängeschild nach außen, heißt es aus der Schülerschaft. Koordiniert wird die Aktion von den Lehrkräften Nadine Albers und Mathes Paulus, im Vorfeld haben sie für jede Jahrgangsstufe altersgerechte Projekte ausgearbeitet. Manche Ideen kamen auch von den Schülern selbst – zum Beispiel Paletten-Sitzbänke, die einmal mit antirassistischen Sprüchen versehen werden sollen, oder das gebastelte Wort „Courage“, mit denen die Neuntklässler für sich definieren, was das Wort eigentlich genau bedeutet. Die fünften Klassen setzen sich dagegen mit anderen Kulturen und Ländern auseinander, Jahrgang sechs gestaltet Comics, in denen sie richtige Reaktionen in Diskriminierungsfällen darstellen, die Achtklässler befassen sich mit rechtsradikaler Musik, die elften Klassen eine Art Walk of Fame, in denen bekannte Persönlichkeiten, die sich mit Zivilcourage hervorgetan haben, würdigen und vorstellen.

Auf die Metaebene gehen indes die zwölften Klassen. Sie sollten in Diskussionrunden allgemein erörtern, welchen Effekt die Auszeichnung „Schule mit Rassismus – Schule mit Courage“ überhaupt auf das Schulleben hat. Reibungspunkte gibt es viele. So findet eine AG zum Thema in diesem Schuljahr mangels Teilnehmer nicht statt. „Vielen ist vielleicht nicht bewusst, wie frei sie das Thema gestalten können“, so Albers. Im vergangenen Schuljahr seien zum Beispiel einige Podcasts entstanden. Und Oberstufenschüler hätten ohnehin schon kaum Zeit.

In der Oberstufe selbst ist man der Meinung, dass offensichtlicher Rassismus am Sottrumer Gymnasium ohnehin kein großes Thema sei – im Gegensatz zu anderen Problemfeldern wie Mobbing. Das liege daran, dass es kaum potenzielle Opfer von Rassismus gebe, außerdem sei das antirassistische Selbstverständnis bei den älteren Schülern ohnehin ausgeprägt. „Wir sehen Antirassismus als Grundlage an“, so ein Schüler. Sie schlagen daher vor, diesen Aktionstag realitätsnäher zu gestalten, etwa durch den Besuch von Flüchtlingsunterkünften oder Erzählungen eines syrischen Mitschülers, der am Morgen über seine Flucht berichtet hatte und laut Albers auch offen alle Fragen beantwortet habe.

Es wäre besser, so eine Schülerin, wenn bei einem Aktionstag wie diesem die Oberstufen mehr Verantwortung übernehmen würden. Sie könnten zum Beispiel die Projekte der jüngeren Klassen begleiten, denn Schüler haben zu Schülern ein anderes Verhältnis als zu ihren Lehrern. So richtig präsent sei die Auszeichnung nur zu Aktionen wie dem Aktionstag. Im Zwischenfazit im zweiten Jahr ist von Nachhaltigkeit noch nicht viel erkennbar. Belastbares ist wohl auch erst erkennbar, wenn die jüngeren Schüler mit dieser Aktion aufgewachsen sind. Für die Älteren bleibt bis dahin das eher trockene Fazit eines Oberstufenschülers: Es ist besser, als nichts zu tun.