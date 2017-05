Kita-Übergangslösung: Eins, zwei oder drei?

Gemeinde hat mehrere Optionen

+ © Röhrs Hinter dem Sottrumer Kindergarten Pusteblume könnte bald eine Containerkrippe entstehen. © Röhrs

Sottrum - Von Matthias Röhrs. In der Gemeinde Sottrum mangelt es an Krippenplätzen. Längst hat die Verwaltung das Problem erkannt und plant den Neubau zweier Krippengruppen im Ortsgebiet. Da eine allerdings bereits ab dem kommenden Betreuungsjahr von August an nötig ist, hat sich der Ausschuss für Kinder, Jugend, Sport, Soziales und Kultur des Gemeinderates am Montagabend mit einer Übergangslösung beschäftigt. Seit einer Woche steckt Martin Menzel vom beauftragten Büro Ellwanger und Menzel in der Planung. Die ersten Vorschläge hat er nun präsentiert.