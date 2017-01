Einkaufen, ohne selbst zu bezahlen

Sottrum - Seit ihrem Umzug von Bremen in die Samtgemeinde Sottrum vor 30 Jahren gehört Kathrin Willenbrock zu den Stammkunden in den Geschäften der Wiestegemeinde. „Ich kaufe gerne dort ein, doch gewonnen habe ich noch nie etwas“, erzählt die 63-jährige Hassendorferin. Das hat sich jetzt geändert, denn Kathrin Willenbrock gewann den zweiten Preis bei der Tannenbäumchen-Aktion des Gewerbevereins. Somit darf sie ein halbes Jahr monatlich für 50 Euro einkaufen, ohne ihr Portemonnaie zu zücken. Der erste Preis, ein Jahr für monatlich 50 Euro auf Kosten des Gewerbevereins einzukaufen, ging an Peter Weiland aus Rotenburg. Der Hauptgewinner erfuhr erst etwas später von seinem Gewinn, denn zum Zeitpunkt der Verlosung war die Familie im Urlaub. Da nur gewinnen kann, wer persönlich dort ist oder einen Vertreter zur Endverlosung ins Heimathaus schickt, schickte die Familie den Sottrumer André Schöppel.

Ins Heimathaus eingeladen waren 62 Kunden, deren Karten im Vorfeld gezogen worden waren. Im Heimathaus landeten alle Gewinnkarten in einer Box, aus der der fünfjährige Thjorven und seine achtjährige Schwester Lea Kruse eine Karte nach der anderen herauszogen.

Jüngster Gewinner war der achtjährige Lasse Reiter. Auf die Frage, was er mit dem Geld machen möchte, kam spontan die Antwort: „Ich werde bei Stöver einkaufen gehen.“ Und auch der Gewerbeverein freut sich über den gelungenen Verlauf. „Unsere Tannenbäumchen-Aktion ist wieder sehr gut angenommen worden“, so Rieke Hesse vom Vorstand. J ho