Einige Zahlen fehlen noch

Sottrum – Es ist ein besonderes Jahr, auch in finanzieller Hinsicht. Dennoch beginnen in der Samtgemeinde am Donnerstagabend die Haushaltsberatungen für das kommende Jahr im Finanzausschuss (19 Uhr, Rathaus). In Sottrum – wie in vielen anderen Kommunen – herrscht Unsicherheit, und es ist gewissermaßen schwierig, aufgrund dieser konkrete Zahlen bieten zu können. Die Kämmerei im Rathaus hat laut Chefin Sigrid Bartels trotzdem ein belastbares Dokument auf die Beine stellen können.

Man arbeite viel mit Schätzungen und Prognosen. „Es gibt noch die eine oder andere Stellschraube, die nach oben oder nach unten gedreht werden muss“, so Bartels. Dabei gehe es aber nicht um große Beträge. „Wir haben so gut wie möglich geschätzt.“ Dazu gebe es Orientierungshilfen vom Land. Die seien allerdings recht pauschal gefasst. Man wisse nicht, inwieweit sie auf verschiedene Orte – etwa im Harz, in der Stadt, Sottrum oder Insel-Gemeinden – wirklich anwendbar seien.

In den vergangenen Monaten sind in der Samtgemeinde verschiedene Hilfsgelder von Bund und Ländern angekommen. Dazu zählt der Systembeitrag für die Schulen und die Pauschale von elf Euro pro Einwohner. Zum 4. Dezember erwartet Bartels die Zuweisungen für etwaige Ausfälle der Gewerbesteuer. Wie viel das genau ist, sei noch nicht absehbar. Wenn das Geld eingetroffen ist, wird es den Mitgliedsgemeinden anteilig zugewiesen.

Ob diese Gelder ausreichend sind, muss laut Bartels wohl jede Gemeinde für sich selbst bestimmen müssen. Das hänge oft von der Größe der Kommune und von den Prioritäten der Politiker vor Ort ab. Aus Sicht der Kämmerei ist eine Beurteilung schwierig, weil noch einige Zahlen fehlen – zum Beispiel die Steuerkraftmesszahl oder die Höhe der Schlüsselzuweisungen. Im Grunde hat sich die Situation seit dem Sommer trotz fortschreitender Pandemie nicht verändert. Bartels geht davon aus, dass erst Mitte 2021 belastbare Aussagen über die Haushaltslage im Zusammenhang mit der Krise möglich sind.

Man wisse noch nicht, inwieweit fehlende Gewerbesteuer-Einnahmen überhaupt einen kommunalen Haushalt belasten – oder im Speziellen die in den Sottrumer Mitgliedsgemeinden. Wie viel kommt von sogenannten Krisengewinnern rein? Wie hoch sind die Verluste der anderen? Das ist in der Kämmerei oft noch unklar. Corona-bedingte Verluste gibt es in den Mitgliedsgemeinden außerdem im Bereich der Kitas. Die Gemeinden haben weitestgehend beschlossen, die Elternbeiträge für die Zeit des Lockdowns im Frühjahr nicht zu berechnen. Da müssen nun die jeweiligen Räte entscheiden, wie sie die auffangen. Viel zu kompensieren gibt es da nicht. „Das ist in den Großstädten ganz anders“, so Bartels, „dort arbeitet man mit ganz anderen Beträgen.“ Die Gemeinde Hellwege hat bei einem entsprechenden Beschluss vor Wochen für die Monate April, Mai und Juni mit einem Verlust von 4 500 Euro kalkuliert.

Zumindest bürokratisch habe die Pandemie zu keinem großen Mehraufwand in der Kämmerei geführt. „Alles Tagesgeschäft“, sagt Bartels. Zu beispielsweise Spenden, die verbucht werden müssen, gebe es keinen großen Unterschied. Der aktuelle Haushaltentwurf wird in den kommenden Wochen in den jeweiligen Fachausschüssen des Samtgemeinderates diskutiert und bearbeitet. Anfang Dezember beschließt dann der Rat den Haushaltsplan für das Jahr 2021. Zwischenzeitlich beginnen Bartels und ihr Team, die Entwürfe für die Mitgliedsgemeinden auszuarbeiten.

Der Haushaltsentwurf im Überblick

Am Donnerstagabend kommt der Samtgemeinde-Finanzausschuss zur ersten Lesung des Haushaltsplanes 2021 zusammen (19.30 Uhr, Rathaus). Der Entwurf sieht unter anderem folgende Eckpunkte vor:

Es gibt einen kleinen Überschuss in Höhe von 31 000 Euro. Erträge in Höhe von rund 13,927 Millionen Euro stehen Aufwendungen in Höhe von rund 13,895 Millionen Euro gegenüber.

Die Samtgemeinde-Umlage ist mit fünf Millionen Euro (ohne Sondertilgung) veranschlagt. Das Geld kommt von den Mitgliedgemeinden.

Die Verwaltung wächst. Man plant mit 6,71 Vollzeitstellen mehr.

Investitionsschwerpunkte liegen hauptsächlich in der Verwaltung (Rathaus-Erweiterung, Technik) Schulen und Feuerwehr.