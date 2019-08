Von den einfachen Dingen

Hellwege - Von Heidi Stahl. Eine kleine, große Welt des scheinbar Unscheinbaren brachte die Sängerin Anett Kuhr mit melodiöser Gitarrenbegleitung und ihrer dunklen, samtweichen Stimme an diesem lauen Sommerabend in den Saal des Hellweger Kulturhauses. Wieder einmal ist es Edwin Bohlmann als Organisator dieser Konzertreihe der Kulturinitiative Sottrum gelungen, ein Musikerlebnis nach Hellwege zu holen, das den Zuhörern noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Schon nach wenigen Takten hatte die zierliche Sängerin mit den kurzen grauen Raspelhaaren ihre Zuhörer völlig in ihren Bann gezogen. Es waren die leisen Töne, die wie ein sanfter Pinselstrich daherkamen und die lyrisch geschliffenen Texte mit den liebevoll ausgemalten Details, die an alltägliche Begebenheiten erinnern und in jedem Zuhörer selbst Erlebtes weckten, das mit solchen Worten noch nie beschrieben war.

Anett Kuhr begleitete ihre Lieder mit kurzen einführenden Erklärungen, die die Situationen beschrieben, in denen ihre Lieder entstanden waren. Kleine Einblicke in ihr Leben, in dem sie ihren Traum, eigene Lieder zu singen, verwirklichte, gab sie ihrem Publikum preis. So sang sie von ihren Erinnerungen an ihre Schulzeit und die alte Schultreppe oder an die erste Zeit als Liedermacherin, als sie ihren Lebensunterhalt mit Zusatzjobs, wie den als Verkäuferin an einem Gemüsestand eines Marktes in badischen Rottweil verdienen musste: „Ich hab vom Markt geträumt, ich träumte von meinem Stand, ich hatte kein Obst, kein Gemüse, nichts weiter als bunte Schachteln zur Hand. Darin verborgen lagen die Träume der Kunden, die kamen zu mir. Ich nahm einen Traum und reichte ihn rüber, sie zahlten mit roten Katzen dafür.“

Ebenso beschrieb sie ihre Lieblingsinsel Hiddensee und fügte genaue Beobachtungen der wortkargen Insulaner mit ein. Ihre Melodienbögen biedern sich nicht als Ohrwürmer an, sie sind auf unaufdringliche Weise atmosphärisch inspiriert und bilden eine Einheit mit den bildhaft beschreibenden Texten. Ihr Blick auf die einfachen Dinge eröffnete den Zuhörern ein Fenster, das vielleicht bei vielen schon vergessen und verschlossen war. Man hörte plötzlich alle Geräusche des Sommers in ihrem Lied „Sommerland“, das Summen der Bienen, das Zirpen der Zikaden, alles was man in der Hetze des Alltags übersieht. Es war zu merken, dass sich eine harmonisch zufriedene Stimmung im Publikum ausbreitete und die einfühlsamen Worte ein Lächeln auf die Gesichter der lauschenden Zuhörer zauberten.

Kuhr steht mit ihren Liedern und Texten in der Tradition von Reinhard Mey und anderen Ikonen der Liedermacherzunft und sie lebt auch so. Sie geht behutsam mit der Natur und Umwelt um, besitzt kein Auto, fährt mit dem Fahrrad und der Bahn. Kein Wunder, dass auch in ihren Liedern Bahnsteige und Beobachtungen auf Bahnhöfen vorkommen. Sie verriet, dass sie ihre kommende Konzerttour entlang des Mönchsweges von Bremen nach Fehmarn gelegt hat und diese Tour mit dem Fahrrad bewältigen möchte, um auch die Schönheiten am Rande des Weges zu sehen.

„Alles, was laut ist, findet mich nicht“ sagt sie in einem ihrer Lieder und so berührt sie die Zuhörer federleicht und lässt sie eintauchen in eine Welt von Wärme, Melancholie und leisem Humor. Dieses zweistündige Konzert war Balsam für die Seele aller Zuhörer, die den Weg nach Hellwege gefunden hatten.