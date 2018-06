Christa und Gerhard Schreiber feiern Diamanthochzeit

Sottrum - Von Antje Holsten-Körner. Es war der Zweite Weihnachtsfeiertag im Jahr 1956, als sich Christa Krogmann und Gerhard Schreiber bei einer Tanzveranstaltung in Rotenburg das erste Mal begegneten. Nachdem der angehende Postbeamte die damals 17-Jährige aufgefordert hatte, tanzten die beiden den ganzen Abend lang zusammen.

„Eigentlich war er gar nicht mein Typ“, verrät sie heute. Seit 60 Jahren trägt sie auch den Nachnamen Schreibers, das Paar feiert heute die Diamanthochzeit.

Der Charme, die Hartnäckigkeit und natürlich die Tanzkunst des 20-Jährigen beeindruckten sie so, dass sie ein Paar wurden. Anderthalb Jahre später gaben sie sich im Rotenburger Standesamt das „Ja-Wort“. Fünf Jahre danach folgte der Umzug nach Sottrum, wo Familie Schreiber für acht Jahre im Postgebäude wohnte.

„Daher war ich gleich die Christel von der Post“, so die heute 79-Jährige. Da in Sottrum damals nur drei Mitarbeiter und eine Halbtagskraft zur Post gehörten, wurde dem Postbeamten im mittleren Dienst von seinen Kollegen ein Stillstand der Karriere prophezeit.

Schreiber brachte es weit bei der Post

Doch es sollte anders kommen, denn durch die Gebietsreform und der damit verbundenen Schließung der Postfilialen in den Nachbardörfern waren es zum Schluss mehr als 20 Mitarbeiter und Gerhard Schreiber zum Betriebsleiter aufgestiegen. 1995 stand sogar der Aufstieg in den gehobenen Dienst an, doch er entschied sich durch die bevorstehende Privatisierung der Post nach 40 Jahren und 272 Tagen für den Ruhestand.

Nicht nur in der Ehe ist Gerhard Schreiber ein Garant für Beständigkeit. So gehörte er 35 Jahre der Laienspielgruppe des TV Sottrum an und 33 Jahre dem Vorstand des Sottrumer Schützenvereins. Viele Hobbys, wie die Mitgliedschaft im Schützenverein, pflegt das Ehepaar auch heute noch gemeinsam.

Dazu gehört auch Kegeln, dass seit 1963 regelmäßig stattfindet. „Wir Frauen durften erst seit 1980 mitkegeln, haben die Männergruppe aber gleich aufgemischt“, berichtet Christa Schreiber schmunzelnd. Besonders am Herzen liegen ihr die Blumen im Garten des Eigenheims, das 1973 bezogen wurde. „Ich ziehe sie selber“, sagt sie nicht ohne Stolz.

Viele Reisen beleben die gemeinsame Zeit

Die Arbeit – auch im großen Gemüsegarten – erledigt das Ehepaar gemeinsam. Sehr viel Freude bereiten ihnen die regelmäßig stattfindenden Urlaubsreisen. „In Side waren wir schon 17 Mal“, verraten die Beiden. Um sich weiter fit zu halten, gehen sie nicht nur immer noch kegeln, sondern wöchentlich auch zum Schwimmen.

Zur geistigen Fitness tragen sicherlich auch die abendlichen Kniffel-Spiele bei, bei denen oft gerechnet werden muss. Trotz der vielen gemeinsamen Zeit betonen Beide, dass es auch wichtig sei, dass „jeder auch mal sein eigenes Ding mache“. Die Entscheidung zur Ehe haben Christa und Gerhard Schreiber nie bereut, denn noch immer gehen sie sehr liebevoll miteinander um.

Die Diamantene Hochzeit wird mit rund 50 Gästen im Gasthaus „Barg Wilhem“ in Sottrum gefeiert. Mit von der Partie sind natürlich auch die beiden Töchter und die Schwiegersöhne.