Eine Rechnung mit Unbekannten

Sottrum - Von Ann-christin Beims. Corona hat nicht nur Auswirkungen auf den Menschen, sondern bekanntermaßen auch auf die Kassen von Kommunen, Ländern und Bund. Nach ersten Schätzungen könnte die Pandemie in Deutschland ein Minus von etwa 81 Milliarden Euro verursachen. Auch in der Samtgemeinde Sottrum wird man dies merken. Sie finanziert sich durch die Samtgemeindeumlage – heißt im Klartext: Haben die Mitgliedsgemeinden pandemiebedingt weniger Einnahmen, hat dies in der Regel auch Auswirkungen auf die Samtgemeinde.

Dennoch hoffen Sottrums Bürgermeister Hans-Jürgen Krahn (CDU) und Gemeindedirektor Holger Bahrenburg, dass die Gemeinde gut durch die Krise steuern wird. Der Haushalt soll im Juli durch den Rat verabschiedet werden. Die Jahresabschlüsse werden aktuell durch die Samtgemeinde erstellt. Diese Bereiche sind ausschlaggebend für die Darstellung der Finanzen. „Es wird Einbrüche geben, aber nicht so extrem“, mutmaßt Krahn. Wie die Auswirkungen sein werden, könne man derzeit nicht einschätzen. „Das ist möglicherweise in einem halben Jahr besser abzusehen“, meint Bahrenburg. Dass die Gemeinde einigermaßen stabil aus der Krise kommen könnte, liegt laut Krahn daran, dass diese relativ komfortabel aufgestellt ist: Viele landwirtschaftliche und handwerkliche Betriebe sind angesiedelt, die im Lockdown weiterarbeiten konnten. Dazu kommt das Rewe-Zentrallager, und „der Logistiker hat sicher sogar besser Umsatz gemacht“. Es sei eine gute Mischung aus kleinen und großen Betrieben. Dennoch: Da sind auch die gebeutelten Gastronomiebetriebe. „Aber es ist toll, was sie in der Zeit für Alternativen gefunden haben“, so Bahrenburg.

Sottrum steht im Großen und Ganzen finanziell gut da. Über die Jahre habe sich eine Rücklage aufgebaut, aus der man eine Weile zehren könnte – wenngleich nicht über mehrere Jahre. „Irgendwann sind die Rücklagen weg“, sagt Krahn. Und das möchte vor allem Bahrenburg verhindern, daher werde es sicher Projekte geben, die geschoben werden müssen. „Ich werde auf Einsparpotenziale hinweisen“, macht er deutlich. „Das Ziel muss sein, die Ausgaben so weit zu reduzieren, dass der Haushalt in Zukunft ausgeglichen dargestellt werden kann.“ Liquide Mittel seien vorhanden, sollten aber nicht aufgebraucht werden, um auch in Zukunft Projekte zu ermöglichen. Daher seien auch freiwillige Ausgaben auf den Prüfstand zu stellen, zunächst müssten Pflichtaufgaben finanziert werden. „Das heißt nicht, dass wir die freiwilligen Ausgaben streichen, aber wir müssen abwägen“, so der Gemeindedirektor.

Problematisch sei bei einer Einschätzung der aktuellen Lage, dass eben noch nicht alle Jahresabschlüsse vorliegen. Krahn schätzt, dass es positive Abschlüsse aus den zurückliegenden Jahren gibt. Bislang geht er davon aus, dass der Haushalt 2019 ausgeglichen werden kann, „natürlich über Zuschießen, das ist klar“, ebenso der von 2020. Höhere Steuereinnahmen, zum Beispiel aus der Gewerbesteuer, hätten in den vergangenen Jahren geholfen, Rücklagen aufzubauen. Durch solche sei es damals auch möglich gewesen, die Wirtschaftskrise etwas aufzufangen. „Insgesamt weniger Steuereinnahmen wirken sich auch jetzt auf Sottrum aus, da wir vom Land auch Geld bekommen“, so Krahn.

Ein Defizit im Ergebnishaushalt gibt es, das kann durch liquide Mittel ausgeglichen werden. „Wir müssen an anderer Stelle sparen und hoffen, dass es die Gemeinde nicht so trifft“, sagt Bahrenburg. Das Defizit, das auch vor Corona schon da war, ist unter anderem durch die Kosten bei den Kindergärten entstanden. Die Gemeinde hat aufgestockt, plant, einen Hort einzurichten und hat unter anderem gestiegene Personalkosten. Zugleich fallen die Kindergartengebühren weg, was für die Familien positiv ist, mancher Gemeinde aber fehlt: „Für viele Kommunen ist das ein Problem, weil das Land die fehlende Summe aus den Elternbeiträgen nicht komplett ausgleicht“, weiß Krahn.

Zugute kommen könnte der Gemeinde der geplante Milliarden-Schutzschirm von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), der die Handlungsfähigkeit der Kommunen sichern soll. Zum einen durch Nothilfe, um wegbrechende Gewerbesteuereinnahmen auszugleichen, zum anderen durch Altschuldenerlassung – letzteres lehnt die Union zu Beginn der Verhandlungen um das Konjunkturpaket in Berlin am Dienstag bislang aber ab. Den Schutzschirm sieht Krahn überwiegend für Kommunen, die schwierig gewirtschaftet haben. „Sottrum hat sicher noch ein paar Schulden, die hätte ich aber gerne schon längst zurückgezahlt.“ Dennoch geht er davon aus, dass Sottrum davon auch profitieren würde. Wieviel letztlich tatsächlich ankommt, „wird man sehen“, meint Bahrenburg – ebenso, ob es zu einer Entlastung führen wird.

Abwarten heißt es bislang auch in weiteren Mitgliedsgemeinden. So kann noch keiner sagen, wie es in Reeßum aussehen wird, meint Bürgermeister Marco Körner. Es werde etwas passieren, inwieweit das Einfluss haben wird auf die Gemeindekasse und geplante Projekte, vermag er noch nicht zu sagen. Positiver Faktor könnte sein, dass dort nur wenig Gewerbe angesiedelt ist. „Daher sind wir vielleicht weniger betroffen als andere Gemeinden“, mutmaßt Körner. Dennoch: eine Hochrechnung habe ergeben, dass den Gemeinden pro Einwohner etwa 150 Euro an Steuereinnahmen fehlen könnten – für Reeßum mit etwa 1 700 Einwohnern würde das bereits „um die 255 000 Euro ausmachen“, rechnet er vor. Hassendorfs Bürgermeister Klaus Dreyer (SPD) zeigt sich zuversichtlich: „Wir haben auch schon andere Krisen bewältigt.“ Der Ort bezieht seine Gewerbesteuereinnahmen überwiegend aus der Freiflächensolaranlage, den Windrädern und dem Umspannwerk. „Wir leben im Wesentlichen von den Energieeinnahmen, daher gehen wir davon aus, dass es unsere Gemeinde nicht groß betreffen wird.“ In Ahausen rechnet Bürgermeister Claus Kock (CDU) ebenfalls mit keinem erheblichen Einbruch, da dort kaum Gewerbe angesiedelt ist. „Noch haben wir aber keine Erkenntnisse“, sagt er und erinnert an die Einkommenssteuer. „Wie sich das entwickelt, muss man schauen.“ Ebenso, wie Ahausen mit den Einbußen durch den Wegfall der Kindergartengebühren umgeht. Finanziell sei der Haushalt laut aktuellem Entwurf ausgeglichen, „das klingt gut, wird aber nicht so bleiben“.