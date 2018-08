FDP-Landtagsabgeordneter Oetjen will nach Brüssel: „Das ist eine neue Herausforderung“

Sottrum/Hannover - Von Matthias Röhrs. Brüssel statt Hannover – so lautet zumindest der Plan. Der FDP-Landtagsabgeordnete Jan-Christoph Oetjen hat Anfang der Woche seinen Namen für die Europawahl im kommenden Mai ins Spiel gebracht. Die Chancen, dass es klappt mit einer Kandidatur für einen Platz im Europäischen Parlament, stehen gut. Im Interview spricht der Sottrumer über seine Beweggründe, was das für sein kommunalpolitisches Engagement bedeutet, und darüber, was er in der europäischen Politik einbringen möchte.

Herr Oetjen, im Oktober wurden Sie in den niedersächsischen Landtag gewählt, jetzt wollen Sie bei der Europawahl antreten. Ist das zu nicht kurzfristig?

Jan-Christoph Oetjen: Die Landtagswahl war im Oktober 2017 und die Europawahl ist im Mai 2019. Die parteiinternen Abläufe sind eben so, dass die Kandidaturen in der zweiten Jahreshälfte festgelegt werden. Deswegen habe ich jetzt nach der Sommerpause entschieden, meine Kandidatur zu veröffentlichen.

Also stand Ihr Entschluss schon länger fest?

Oetjen: Unsere Europaabgeordnete ( Gesine Meißner, Anm. d. Red .) hat Anfang des Jahres entschieden, dass sie bei der nächsten Wahl nicht wieder antreten wird. Insofern war das jetzt ein Entscheidungsprozess, der einige Wochen in Anspruch genommen hat. Aber es gab jetzt nicht seit vielen Jahren einen Plan, nach Brüssel zu gehen.

Warum wollen Sie sich auf die Kandidatur bewerben?

Oetjen: Zum einen ist es so, dass ich nach 16 Jahren im niedersächsischen Landtag einfach eine neue Herausforderung suche. Meine Themen sind große Themen in der Europäischen Union. Ich glaube, dass ich die Bereiche, die ich bearbeite – Agrarpolitik sowie Asyl- und Flüchtlingspolitik – und meine Erfahrung aus dem Landtag einfach gut einbringen kann. Und dazu habe ich Lust.

Und mehr Geld gibt es als Abgeordneter in Brüssel auch …

Oetjen: Ja, aber das ist nicht die entscheidende Triebfeder für so ein Mandat. Wer viel Geld verdienen will, geht nicht in die Politik, der geht in die freie Wirtschaft.

Landespolitiker sind Sie schon Ihr ganzes Berufsleben. Sehen Sie Brüssel auch einfach als nächsten Karriereschritt?

Oetjen: Das kann man so sehen, ja. Viele haben mich 2017 auch gefragt, ob ich nicht bei die Bundestagswahl kandidieren möchte. Das hat mich nicht so interessiert. Aber die Art und Weise, wie in der Europäischen Union gearbeitet wird, ist schon eine andere Hausnummer. Da arbeitet man halt mit Kollegen aus verschiedenen Nationen zusammen und muss versuchen, die Interessen aneinander abzugleichen. Aber da habe ich große Lust zu.

Vor der Landtagswahl haben Sie noch gesagt, dass Hannover für Sie besser sei als Berlin. Alleine schon, weil das geografisch dichter ist und sie öfter zuhause in Sottrum sein können. Nun wollen Sie nach Brüssel. Was hat sich geändert?

Oetjen: Geändert hat sich daran überhaupt nichts. Das Landtagsmandat ermöglicht es, gleichzeitig Kommunalpolitik zu machen. Das ist bei einem Bundestagsmandat nicht möglich und bei einem Mandat im Europaparlament im Zweifel auch nicht. Daher geht diese kommunale Anbindung verloren. Aber aus meiner Sicht ist das positiv, denn es ist – wie gesagt – eine neue Herausforderung. Und das, was ich geschätzt habe am niedersächsischen Landtag, bleibt ja erhalten. Das heißt aber nicht, dass man sich nicht weiterentwickeln kann.

Das heißt im Umkehrschluss, dass Sie Ihre Ämter in den Räten der Gemeinde und Samtgemeinde Sottrum sowie im Rotenburger Kreistag abgeben, wenn Ihre Bewerbung und Kandidatur erfolgreich ist und sie ins Europaparlament einziehen?

Oetjen: Zunächst, noch bin ich ja nicht gewählt. Ich bin in diesem Moment noch nicht einmal offiziell der Kandidat der FDP in Niedersachsen. Ich habe bisher nur erklärt, dass ich mich für die Kandidatur bewerbe, insofern sind meine kommunalen Mandate nicht sofort weg. Aber klar ist, dass ich mit meiner Familie und meinen Parteifreunden klären muss, inwieweit alles parallel leistbar ist. Ansonsten gibt es neben mir auch andere gute Köpfe in der FDP, die diese Ämter wahrnehmen können.

Legen Sie Ihr Landtagsmandat vor der Wahl nieder – oder nur im Fall, dass Sie einen Sitz im Europaparlament bekommen?

Oetjen: Nein, das Mandat werde ich nicht vorher niederlegen. Das steht aus meiner Sicht nicht zur Debatte. Ich bin in den niedersächsischen Landtag gewählt und es ist üblich bei allen Kandidaturen, dass man die Mandate weiter ausübt, bis ein anderes erreicht wird.

Was kann der Landespolitiker Oetjen ins Europaparlament einbringen?

Oetjen: Wie gesagt, meine Erfahrung aus 16 Jahren Landespolitik, insbesondere in der Agrar- sowie in der Flüchtlingspolitik. Ich glaube, dass wir in der Agrarpolitik darauf achten müssen, dass wie die Regeln, die aus Brüssel kommen, einfacher machen – also entbürokratisieren.

Und wir müssen aufhören, die landwirtschaftlichen Betriebe mit zu vielen Vorschriften zu überziehen. Doch vor allem die Flüchtlingspolitik wird das Megathema der nächsten Wahlperiode der Europäischen Union sein, und da möchte ich mich für eine gerechtere Verteilung der Flüchtlinge in Europa einsetzen. Eine Krise wie in 2015 darf sich nicht wiederholen.

Nun ist das Vertrauen der Bevölkerung in die Europäische Union aktuell nicht besonders groß. Können Sie das nachvollziehen?

Oetjen: Die Europäische Union dient häufig als Sündenbock. Ein Beispiel ist der Satz „Wir müssen jetzt ganz viele Naturschutzgebiete ausweisen, weil die Europäischen Union uns dazu zwingt und es sonst ein Vertragsverletzungsverfahren gibt.“ Die Wahrheit ist aber oft eine andere, oder eine differenziertere, als es oft dargestellt wird. Insofern glaube ich, dass es ganz oft darum geht, deutlich zu machen, wo die positiven Aspekte sind.

Da gibt es ganz viele Fördermittel, die Investitionen ermöglichen – von denen auch Sottrum regelmäßig profitiert. Auf der anderen Seite geht es aus meiner Sicht darum, diese Vorurteile abzubauen. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe.

Was muss sich in der europäischen Politik ändern?

Oetjen: In wichtigen Dingen muss die Europäische Union stark sein, und sie muss in weniger wichtigen Dingen vielleicht auch mal versuchen, Kompetenzen abzugeben.

Zum Beispiel?

Oetjen: Es gibt Themen, die wir nur europäisch lösen können. Da gehört beispielsweise die Flüchtlingskrise zu. In anderen Bereichen, etwa bei der Art und Weise der Förderungen oder wenn sie sich in der Agrarpolitik bis ins kleinste Detail einmischt, halte ich es für sinnvoll, dass sich die Europäische Union da etwas zurücknimmt. Wir brauchen eine etwas andere Europäische Union, die auf die wirklich wichtigen Themen, die die Menschen bewegen, Einfluss nimmt, aber ansonsten die Menschen ihr Leben leben lässt.

Inwieweit haben Sie im Landtag schon Europapolitik betrieben?

Oetjen: Die Frage ist ja, was Europapolitik ist. Europapolitik ist ja alles. Ganz viele Themen haben auch eine europäische Dimension. Das, was man klassisch Europapolitik im Parlament nennt, ist ja eigentlich nur ein kleiner Ausschnitt.

Ich will damit sagen, dass die Themen Landwirtschaft, Umwelt, Flüchtlinge oder Kriminalitätsbekämpfung eine europäische Dimension haben, aber nicht klassischerweise als Europapolitik betrachtet werden. Von daher finde ich, dass das, was man Europapolitik nennt, nicht unbedingt das abbildet, was Europa tatsächlich ausmacht.

Wie hat Ihre Frau auf Ihre Pläne reagiert?

Oetjen: Meine Frau steht voll hinter dem Projekt, sonst hätte ich mich auch nicht um eine Kandidatur beworben.

Ihre Frau ist Französin. Inwieweit hat dieses familiäre „Europa-Bündnis“ Einfluss auf Ihre Entscheidung gehabt?

Oetjen: Meine Frau kommt ja aus Sauveterre, die Partnergemeinde von Sottrum. Ich glaube schon, dass mein Verhältnis zu Frankreich und Sauveterre und am Ende meine Frau dazu beigetragen haben, mich zu interessieren. Dass ich vielleicht sogar Kompetenzen habe, zu verstehen, dass Menschen in anderen Ländern in manchen Fragen anders ticken als Deutsche. Darauf muss man Rücksicht nehmen, genauso wie Menschen aus anderen Ländern auf uns Rücksicht nehmen müssen. Es gibt immer andere Blickwinkel, wenn man aus einer anderen Kultur kommt.

Wie hoch schätzen Sie Ihre Chancen ein, dass Ihr jetziges Interesse an der Kandidatur am Ende von Erfolg gekrönt sein wird und Sie einen Sitz im Europaparlament ergattern?

Oetjen: Diese Frage kann ich eigentlich erst im kommenden Jahr beantworten. Am 27. Januar stellen die Freien Demokraten ihre Liste für die Europawahl auf. Das ist eine Bundesliste, und diese wird auf einen Bundesparteitag beschlossen. Vorher gibt es die Etappe am 20. Oktober, wo ich mich als Spitzenkandidat für die Niedersachsen-FDP bewerbe. Da werde ich auch nicht der einzige Kandidat sein.

Insofern bin ich zwar der Favorit, aber ich kann heute nicht sagen, ob die Wahrscheinlichkeit hoch, mittel oder gering ist. Aber klar ist, dass ich meine Kraft darauf setze, dass es funktioniert.