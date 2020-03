Eine maue Bilanz

Reeßum - Von Antje Holsten-körner. Im Jahr 2022 werden die letzten Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet. 1 900 Behälter mit 27 000 Kubikmetern hochradioaktiven Abfällen bleiben übrig. Als Taaken als möglicher Standort für ein Atommüllendlager ins Gespräch kam, hatten vor einem Jahr fast 300 Bürger die Einladung ins Reeßumer Mehrzweckgebäude angenommen. Daher rechneten die Verantwortlichen, als jetzt die Gründung einer Bürgerinitiative anstand, mit einer ähnlichen Resonanz. Doch sie wurden enttäuscht, denn rund ein Drittel der 150 Stühle blieb unbesetzt. „Sehr erschreckend, wie wenig Einwohner des Gebietes über dem Salzstock, der sich von Breddorf bis Fintel erstreckt, sich für das Thema interessieren“, war Reeßums Bürgermeister Marco Körner, der zusammen mit Rolf Wedemeyer die Veranstaltung moderierte, enttäuscht. Und weiter: „Die Strahlung endet ja nicht am Gartenzaun.“

Bevor es losging, konnten sich die Besucher bei der interaktiven Ausstellung „suche:x“ informieren, die das Bundesamt für Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) zur Verfügung gestellt hatte. Rede und Antwort stand dort Dr. Ingo Bautz, Leiter der Öffentlichkeitsbeteiligung beim BASE.

Zu Beginn der Infoveranstaltung wurden die Gäste über den weiteren Ablauf der Standortauswahl mit einer abgebildeten Zeitschiene auf den aktuellen Stand gebracht. So werden im dritten Quartal diesen Jahres die in Frage kommenden Teilgebiete bekanntgegeben. Zwischen dieser Bekanntgabe und der ersten von drei Teilgebietskonferenzen liegen nur wenige Monate. Bei den Fachkonferenzen haben die Kommunen, Bürger und Fachleute die Möglichkeit, sich einzubringen. „Wir müssen schon jetzt aktiv werden und uns informieren“, sagte Körner, der der Ansicht ist, dass man dabei unbedingt fachlich bleiben sollte. Dieter Szczesny, der wie Körner beim Bündnis90/Die Grünen aktiv ist, sieht das anders: „Man muss auch mit Emotionen agieren. Wir waren damit bei den Demos gegen das Fracking erfolgreich.“ Außerdem wurde man, so Szczesny weiter, nicht bei der Produktion des Atomstroms gefragt. „Daher soll es nicht bei uns verklappt werden. Die Leute haben Millionen daran verdient“, zeigte sich Szczesny entrüstet. Dazu wusste Ingo Bautz, dass die Konzerne im Jahr 2017 einen Betrag von 24,4 Milliarden Euro in einen Fonds eingezahlt hatten.

Ins Gespräch wurden auch Alternativen gebracht: „Wurde geprüft, ob der radioaktive Abfall nicht in den AKWs bleiben kann mit einer Betonhülle drüber?“, fragte Rolf Wedemeyer. Der studierte Nukleartechniker Dr. Gerolf Richter kann gar nicht verstehen, warum überhaupt der norddeutsche Raum in die Suche einbezogen wird. „In weniger als 100 Jahren wird hier eine Wasseroberfläche sein“, meinte der Fischerhuder. Auch ein Export der Abfälle kam zur Sprache. „Wenn sich aber herausstellt, dass wir den sichersten Standort haben, müssten wir bei einer europäischen Lösung auch den Atommüll aus dem Ausland nehmen“, warnte Marco Körner. Dabei erinnerte er daran, dass die radioaktiven Reste auch als Waffe missbraucht werden könnten.

Nach Abschluss der Infoveranstaltung gab es eine weitere Enttäuschung für die Veranstalter: Obwohl sich knapp 40 Bürger in die Interessenliste zur Gründung der Bürgerinitiative eingetragen hatten, signalisierten nur fünf von ihnen, dass sie sich aktiv einbringen werden.