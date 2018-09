Kanadischer Sänger „Wild T“ begeistert Publikum mit Coversongs von Rocklegenden

Ahausen - Von Lutz Bergmann. Lange müssen die Zuschauer im Ahauser Kulturhof warten. Doch dann kommt „Wild T“, der kanadische Sänger und Gitarrist samt Band in einem weißen Transporter auf den Parkplatz gefahren. Wenig später steht er auf der Bühne, das Licht geht an, „Wild T“ ans Mikrofon: „Ich bin eingeschlafen“, entschuldigt er sich auf Englisch. „Hatte nicht mal Zeit meine Haare zu richten, aber alles ist gut.“ Dann nimmt der Mann mit den zerzausten Rastazöpfen seine blauglitzernde E-Gitarre und spielt „Further on up the Road“, ein Cover der Bobby „Blue“ Band.

Normalerweise füllt „Wild T“ große Hallen in Kanada, wo er lebt, und den USA. Am Freitag spielte er vor rund 50 Zuschauern im Ahauser Kulturhof. Der Sängerin und Schauspielerin Christina Fry war es zu verdanken, dass ein solcher Ausnahmekünstler kommt. Die Betreiberin der Ahauser Kulturstätte hatte Kontakt zu dem Musiker über ihren ehemaligen Schlagzeuglehrer Kenny Stewart aufgebaut, der als Teil der Stewart Bros den Sänger begleitete.

Zurück auf dem Konzert. Das Publikum sitzt auf Stühlen und Sofas in dem bis auf die Bühne dusteren Raum. An den Wänden hängen Malereien. Auf einem ist Elvis Presley zu sehen. „Wild T“ beendet gerade einen Jimi-Hendrix-Hit. Die Zuschauer applaudieren. „Dankeschon“, sagt der Sänger mehrmals, dem die deutsche Aussprache etwas schwerfällt. „Das ist ein neuer Song, an dem ich arbeite“, erklärt der großgewachsene Sänger. Das Publikum lacht.

Im weiteren Verlauf des Abends spielt der Musiker aus Toronto, der mit richtigem Namen Tony Springer heißt, weitere Coversongs unter anderem „Foxey Lady“ , „All along the Watchtower“ und „Hey Joe“ – allesamt von Jimi Hendrix. Begleitet wird er von Ian Stewart am Bass, der gerade mit einer Supertramp-Coverband auf Welttournee war. Gero Körner am Keyboard, der schon mit dem deutschen Grand-Prix-Vertreter Max Mutzke aufgetreten ist und von Kenny Stewart, einem Schlagzeuglehrer und dem Bruder von Ian Stewart.

„Wie heißt das Dorf nochmal?“

Noch mal zurück in den Ahauser Kulturhof. Das Konzert ist schon fast vorbei. Da sagt „Wild T“: „Es war für mich die schönste Zeit in Deutschland in diesem Dorf hier. Wie heißt das Dorf noch mal?“ – „Ahausen, antwortet das Publikum. „A-hausen?“, fragt er zurück – „Ahausen“, antwortet das Publikum und dieses Frage-und-Antwort-Spiel geht noch einige Male weiter.

Als das Konzert zu Ende ist, bildet sich eine lange Schlange vor der Bühne. Etwa 20 Zuschauer kaufen ein Album und lassen es sich signieren. Der Sänger malt mit einem weißen Leuchtstift große Herzen in die Booklets der CDs. „Ich schreibe Liebe und Frieden darunter“, sagt er zu einem Mann, der die Live-CD seinem Sohn schenken will. Dann schaut er die Frau, die neben dem Mann steht an. „Hey Baby“, sagt er und umarmt sie. Und so werden an diesem Abend noch viele Zuschauerinnen umarmt, viele Herzen gemalt und viel Lebensfreude verschenkt.

Bereits im März kommt „Wild T“ erneut in die Nähe der Samtgemeinde Sottrum. Dann wird er mit Christina Fry im Musical „Forever Young 27“ spielen. Darin geht es um die Rocklegenden, die mit 27 verstorben sind – also Kurt Cobain, Amy Winehouse, Janis Joplin, Jim Morrison und Jimi Hendrix. Das Musical wird im First Stage Theater in Hamburg aufgeführt. „Wild T“ wird passenderweise Jimi Hendrix verkörpern, Fry spielt Amy Winehouse.