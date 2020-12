Eine Erhöhung mit Bauchschmerzen

Nicht ohne Diskussion: Rat gibt grünes Licht für Abwasser-Gebührenerhöhung

+ © Beims Mehr als 30 Prozent beträgt die Preissteigerung in der zentralen Schmutzwasserbeseitigung ab dem 1. Januar. Anlass für einige Ratsmitglieder, am Donnerstag noch einmal in die Diskussion einzusteigen. © Beims

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Ann-Christin Beims schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Sottrum – Ein frischer Wind weht durch den Raum, und das nicht erst, als die Fenster in der Schule an der Wieste zum Lüften aufgerissen werden. Die doch hohe Preissteigerung von mehr als 30 Prozent in der zentralen Schmutzwasserbeseitigung gibt einigen Ratsmitgliedern zu denken – „da hab ich gewaltig Bauchschmerzen“, merkte CDU-Mann Siegfried Gässler an. Denn der Preis für einen Kubikmeter Schmutzwasser wird ab Januar statt wie bisher mit 1,77 Euro dann mit 2,37 Euro zu Buche schlagen. Wichtigste Anmerkung für die Anwesenden an diesem Abend: Die Gründe dafür sollten dem Kunden in einem Begleitschreiben mit der nächsten Rechnung beigelegt werden.