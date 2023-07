Ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz: Gymnasium Sottrum hisst die Regenbogenflagge

Die Regenbogenflagge vor dem Gymnasium Sottrum ist gehisst – das freut neben den Mitgliedern der Schülervertretung auch Lehrer Mathes Paulus (3.v.l.) und Rektor Ferdinand Pals. © Warnecke

Seit 2018 ist das Gymnasium Sottrum „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Damit man dem Prädikat, welches das Niedersächsische Kultusministerium verleiht, im Schulalltag gerecht wird, hat man jetzt ein weiteres Zeichen gesetzt.

Sottrum – Jedes Jahr Ende August, zum Christopher-Street-Day (CSD), sieht man sie wehen – als Zeichen für mehr Toleranz und Vielfalt. Die Rede ist von der Regenbogenflagge, auch „Pride Flag“ genannt. Viele Kommunen hissen inzwischen die Fahne – vor Rathäusern und anderen öffentlichen Gebäuden. Man zeigt sich solidarisch mit der queeren Community, die sich selbst heute noch mit Anfeindungen konfrontiert sieht, und zwar weltweit.

Ein Zeichen für mehr Toleranz und Vielfalt, das setzt seit Dienstag auch das Gymnasium Sottrum – nicht nur für einen Moment, nein: Die kunterbunte Flagge wurde am Morgen an einem Mast vor der Schule aufgehängt, um dort zu bleiben. Und zu zeigen: „Alle Menschen an unserer Schule sind willkommen, Intoleranz und Diskriminierung lehnen wir ab, gemeinsam streben wir nach mehr gegenseitigem Respekt.“ So formuliert es Marie Nasarow, Mitglied der Schülervertretung (SV). Gemeinsam mit ihren Mitstreitern hat die Elftklässlerin auf die besondere Beflaggung hingearbeitet, unter anderem in einer Projektwoche das Thema intensiv aufgegriffen. „Die Idee kam von uns, schließlich sind wir ,Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage‘, da wollten wir als SV uns dafür einsetzen, dass genau dieses Motto sichtbarer wird“, berichtet Schülersprecherin Nike Heitmann.

Das ist gelungen: Wer auf das Schulgebäude zugeht, sieht schon von Weitem die EU-konforme, von der Samtgemeinde und der Schulleitung co-finanzierte Fahne wehen – neben der Deutschland- und der Europa-Flagge. Da bot das Sommerfest, das das Gymnasium am Dienstag feierte, doch einen idealen Rahmen, um auf die Bedeutung aufmerksam zu machen. „Mit dem Hissen setzen wir ein Statement für eine inklusive Gesellschaft, in der alle Menschen – unabhängig von ihrer Sexualität und Geschlechtsidentität – gleiche Rechte und Chancen haben“, erklärte es Heitmann vor der versammelten Schüler-, Lehrer- und Elternschaft. Außerdem repräsentiere die Flagge die sexuelle Vielfalt und Offenheit am Gymnasium. „Genau deswegen wird es nicht beim Hissen bleiben, denn wenn man sich etwas auf die Fahnen schreibt, muss man es auch langfristig intern umsetzen.“ Ein erster Schritt sei in der Projektwoche gegangen worden. Das Motto lautete: „LGBTQ – Aktivismus fördern“. Was das konkret für die Teilnehmer hieß: „Wir haben uns mit der Initiative ,Schlau Niedersachsen‘ auseinandergesetzt, die sich für Aufklärungsarbeit bezüglich sexueller Vielfalt an Schulen engagiert“, erläutert Heitmann. Eben diese Initiative wolle man auch ans Sottrumer Gymnasium holen – damit das gelingt, habe man schon mehr als 200 Euro an Spenden gesammelt. Es dürfte inzwischen schon mehr Geld sein, immerhin waren die Sommerfest-Gäste eingeladen, an einem Regenbogen-Stand gegen einen kleinen Obolus bunte Armbänder zu erwerben.

Das große Ziel, das sich die Schülervertretung eigenem Bekunden nach gesetzt hat: Neben Vertrauenslehrern, die es natürlich schon gibt, möchte man am Gymnasium ebenso Vertrauensschüler etablieren, die aufgrund ihres noch jungen Alters vielleicht noch mal einen ganz anderen Blick auf die Sorgen und Nöte mancher Kinder und Jugendlicher haben. „Wir möchten, dass Schüler mit Schülern reden können“, bringt es Nike Heitmann auf den Punkt.

Die Aufmerksamkeit war der Schülervertretung beim Sommerfest am Gymnasium gewiss. © Warnecke, Lars

Einer, der das Projekt von Lehrerseite aus begleitet hat, ist Mathes Paulus. Der Pädagoge ist voll des Lobes für das Engagement der Schülervertretung: „Daran sieht man, was aus Schülerperspektive an Schule passieren kann.“ Eigentlich habe er als SV-Berater beim Organisatorischen mithelfen wollen, allerdings hätten seine Schützlinge komplett alles selbst gemanagt. „Sie haben in ihrer Freizeit auch auf eigene Faust hin Materialien eingekauft, sich über das Projekt hinaus engagiert – und das tragen wir jetzt mit ins nächste Schuljahr“, sagt er. Ein solcher Eifer freut auch Rektor Ferdinand Pals: „Als Schulleitung können wir wirklich sehr froh sein, dass wir wieder einmal eine sehr engagierte SV haben – dafür meinen Dank.“

Eine Schülervertretung, die in ihrer aktuellen Besetzung übrigens schon einige Neuerungen am Gymnasium auf den Weg hat bringen können – zuletzt etwa Hygieneartikelboxen in den Mädchentoiletten sowie ein genderneutrales WC. Und jetzt die Regenbogenflagge, mit der laut Heitmann nach außen hin auch das gezeigt werden soll: „Dass wir stolz auf uns selbst sind.“