Hassendorfs Rolle in der Energiewende

Von: Matthias Daus

Einen Blick in die Zukunft Hassendorfs soll dieses Modell mit geplanten Baumaßnahmen im Energiebreich bieten. © Daus

Braucht Hassendorf einen zweiten Windpark? Darüber wurde in der Politik diskutiert. Bürgermeister Klaus Dreyer (SPD) will keinen Schnellschuss.

Hassendorf – Mit den bestehenden und zukünftigen Stromtrassen, der Photovoltaikanlage im Bereich der Bahn und dem Windpark an der Bundesstraße 75 ist die Gemeinde Hassendorf auf dem besten Wege, ein energetischer Knotenpunkt zu werden. Deshalb muss man sich dort der Frage stellen, wie man mit zukünftigen Entwicklungen umgehen möchte. Was beim Thema eines weiteren Windparks im Süden der Gemeinde zu konträren Ansichten führt.

Der Windpark an der B75 im Bereich der Gemeinde Hassendorf ist aktuell einem Wandel unterzogen. Zwei Windräder wurden demontiert und entsorgt. Brauchbare Teile wurden als Ersatzteile für die noch vorhandenen drei Räder eingelagert. In Zukunft werden hier alle alten Anlagen abgebaut und durchneue effizientere ersetzt werden, um größere Energiemengen gewinnen zu können.

Der Wunsch nach mehr regenerativen Energien wird immer größer und die Vorgaben der Bundespolitik immer umfangreicher. Würde es angesichts dessen Sinn machen, einen weiteren Windpark im Süden der Gemeinde zu installieren? Diese Frage beschäftigte die Mitglieder des Ausschusses für Dorfentwicklung, Straßen, Umwelt und Klimaschutz.

Das Thema ist allerdings nicht ganz so neu, wie man vielleicht vermuten möchte. Bereits vor rund acht Jahren befasste sich der Gemeinderat mit einer ähnlichen Idee. Damals nahm man allerdings Abstand davon und fasste einen Beschluss, dieses Unterfangen nicht weiter verfolgen zu wollen. Die Frage, die auf der aktuellen Sitzung des Ausschusses nun im Raum stand, war, ob man dem Gemeinderat empfehlen sollte, diesen Beschluss von damals aufzuheben, um so die Grundlage für neue Ideen zu schaffen.

Mit einem Windpark ist das Soll erfüllt

Die Meinungen gingen bei der Diskussion auseinander. Hans-Uwe Franke (Grüne) sah es kritisch, einem neuen Windpark eine Chance zu geben. Er verwies dabei unter anderem auf die Bauhöhen von bis zu 280 Meter und die Auswirkungen auf das Landschaftsbild. Als Anschauungsmaterial war ein maßstabsgetreues Modell der Gemeinde Hassendorf im Jahre 2030 mit allen möglichen energetischen Baumaßnahmen aufgestellt worden. „Wir können nicht auf der einen Seite dafür einstehen, eine Erdverkabelung der Stromtrasse Stade-Landesbergen zu erreichen und auf der anderen Seite derart große Bauwerke wollen. Das lässt uns unglaubwürdig erscheinen. Wir haben bereits einen Windpark und somit unser Soll erfüllt“, sagte er.

Auch Bürgermeister Klaus Dreyer (SPD) sah die Sache eher kritisch: „Wir müssen noch gar nichts beschließen und sollten erst einmal weiter darüber diskutieren. Wenn wir den Beschluss von damals aufheben, senden wir ein falsches Signal an übergeordnete Behörden.“ Andere Mitglieder wie Niklas Vajen (CDU) waren dem Vorhaben gegenüber wesentlich aufgeschlossener. „Ich sehe es eher positiv, dass wir auf diese Weise uns der Gewinnung erneuerbarer Energien weiter öffnen könnten und ich empfinde den Anblick der Windräder nicht als störend“, sagte er. Sein Vorschlag auf Empfehlung einer Rücknahme des alten Beschlusses fand keine Mehrheit und wurde mit jeweils zwei positiven und negativen Stimmen und einer Enthaltung abgelehnt.

Aber auch mit anderen energetischen Maßnahmen, die noch in einer sehr frühen Planungsphase stecken, muss man sich in Hassendorf befassen. So ist eine weitere 380-kV-Leitung im Bereich Hassendorf zusammen mit einem Umspannwerk möglich. Zu dieser Thematik ist nun der Zeitpunkt gekommen, sich als Gemeinde zu positionieren und eine Stellungnahme vorzunehmen. Hans-Uwe Franke hat eine solche Stellungnahme verfasst und diese soll auch eingebracht werden. Hauptpunkt dabei ist das Umspannwerk, für das es vier mögliche Standorte in der Samtgemeinde Sottrum gibt, in einem Bereich zu installieren, der eine Erdverkabelung dieser Leitung möglich macht.

Des Weiteren gibt es durch den Betreiber Tennet erste Planungen für die Elbe-Lippe Leitung, die als Parallele zu Stade-Landesbergen verlaufen könnte. Hierzu gab es ein Informationsschreiben das Bürgermeister Dreyer beantwortet hat. Er habe, so Dreyer, darauf verwiesen, dass es zu einer Überbündelung von Stromleitungen in der Gemeinde Hassendorf kommen würde. Eine Antwort der Tennet stehe noch aus, so der Bürgermeister.

Politik will der Initiative Tempo 30 beitraten

Die weiteren Themen der Sitzung befassten sich dann eher mit allgemeineren Dingen. So hat man der Erhöhung des Infrastrukturzuschusses an die Samtgemeinde zugestimmt. Dieser Zuschuss wird allerdings nur fällig, wenn die Gemeinde Grundstücke in Neubaugebieten verkauft, was in Hassendorf in naher Zukunft nicht der Fall sein wird.

Außerdem möchte sich die Gemeinde der „Initiative Tempo 30“ anschließen. Die Teilnahme daran ist kostenlos und als Ziel dieser Initiative soll erreicht werden, dass man als Gemeinde selbstständig darüber bestimmen kann, wo eine Tempo-30-Zone eingerichtet werden kann. Der Winterdienst in der Gemeinde soll künftig so ablaufen, dass das Abschieben von Schnee gemeindeintern geschehen soll, während ein Streudienst extern vergeben wird.