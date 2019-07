Sottrum – Wie kann Sottrum sich weiterentwickeln? Die Frage fällt in den politischen Gremien immer wieder – vor allem, wenn es um „Sottrum 2030“ geht. Ein Großbauprojekt wird nun vorerst nicht realisiert. PGN ist als Investor für ein großes Vorhabens zwischen den Straßen Am Meyerhofe und Am Osterfeld abgesprungen. Aus Sicht des Rates ist das „schade“, sagt Hans Jürgen Brandt (SPD). Die Fraktionen wehren sich aber gegen den Vorwurf, dass die Gemeinde zu zögerlich gewesen sei.

„Es wäre ein positives Projekt für Sottrum gewesen“, meint Brandt. Dass es am Ende mit PGN nicht geklappt hat, habe an mehreren Faktoren gelegen. „PGN hat es sich zu leicht gemacht“, fasst der Ratsherr den Ausgang zusammen. Er greift die Parkplatzdiskussion auf: Die Forderung nach zwei Stellplätzen pro Wohneinheit sei nicht antiquiert, wie von PGN vorgeworfen. Es sei in Sottrum schlichtweg notwendig, da Anbindungen an den öffentlichen Nahverkehr längst nicht so gut sind, wie in anderen Orten. Dass es PGN offenbar nicht schnell genug ging, erklärt er sich so: „Vermutlich haben sie das Grundstück teuer gekauft. Dann standen sie unter Zeitdruck.“ Und für den Rat sei es aber wichtig gewesen, alle Faktoren bei der Planung zu berücksichtigen. Als Ratsmitglieder „müssten sie schließlich die Bevölkerung mit ins Boot nehmen“, erklärt Brandt und nennt den Bestandsschutz von Fischers Bauerndiele als einen Punkt, auf den sie bestanden hätten. CDU-Fraktionschefin Friederike Paar ergänzt, man sei schon auf vieles eingegangen. Daher sei sie „etwas überrascht“ von der Absage gewesen.

Eher skeptisch hat die FDP die Pläne gesehen. „Zu viel“ nennt Heinz-Willhelm Oetjen die geplanten 95 Wohneinheiten. Gerade bei Nachverdichtungen wie dieser müsse auch immer die Verkehrsplanung beachtet werden. Generell müsse man das Verkehrskonzept mitbedenken, wenn es um Bauprojekte im Stadtbereich geht, meint er und verweist auf die Auslastung der Großen Straße. Paar hält Nachverdichtung für das Mittel der Wahl, wenn es um bezahlbaren Wohnraum geht. „Der wird nachgefragt.“

Für Lühr Klee (Bündnis 90/Die Grünen) ist das Projekt aber noch nicht gestorben. Die Grünen seien Befürworter des Gesamtprojekts gewesen. „Ich habe kein Problem mit stärker verdichteten Bauprojekten“, sagt er. „Dass es bebaut wird, ist unstrittig“, meint auch Oetjen. Vielleicht kommt ein anderer Investor, blickt Brandt in die Zukunft. Und wenn das der Fall ist, „würden wir es positiv begleiten“, spricht Friederike Paar für die CDU-Fraktion. faw