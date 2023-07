Ein Paar mit Ambitionen: Janin und Lars Holtermann aus Bötersen machen beim Freundschaftslauf mit

Von: Lars Warnecke

Schnüren nicht das erste Mal die Laufschuhe: Janin und Lars Holtermann haben sich bestens auf den Freundschaftslauf vorbereitet. © Warnecke

Wenn am Mittwoch der Freundschaftslauf Sottrum-Sauveterre startet, ist auch ein Ehepaar aus Bötersen dabei. Janin und Lars Holtermann sind guter Dinge, die elf Tage lange Tour durchzuhalten.

Bötersen – Wer rastet, der rostet. Dieser Leitsatz gilt auf keinen Fall für Janin Holtermann (41) und ihren Mann Lars (44). Lauftechnisch ist das Paar aus Bötersen einfach nicht zu bremsen, beide präsentieren sie sich in Topform. Das intensive Training der letzten Monate – für sie hat es sich definitiv ausgezahlt. Ein Training, das nur ein Ziel hat, und das liegt nicht mal eben um die Ecke, nein, sondern in Frankreich. Lars und Janin Holtermann zählen nämlich zu jenen Freizeitsportlern, die mitmachen beim Freundschaftslauf Sottrum-Sauveterre. Der beginnt bekanntlich schon in wenigen Tagen, führt im Staffelverfahren die teilnehmenden Läufer und Radfahrer vom Wieste-Ort aus in die französische Partnergemeinde – dabei gilt es auf der 1 547 Kilometer langen Gesamtstrecke exakt elf Etappen zu meistern. Ein spektakulärer Akt, der eine gute Kondition sowie viel Beinkraft verlangt.

Die Feuertaufe haben die fast 30 Sportler immerhin schon mal erfolgreich bestanden: Unter Realbedingungen wurde eine Etappe einmal komplett durchgespielt – mit Begleitfahrzeug und Radfahrern. Ferner waren alle an elf aufeinander folgenden Tagen je zehn Kilometer gelaufen – – wie sie es elf Tage lang wieder sein werden, beim Freundschaftslauf, dann unter den Augen der Öffentlichkeit.

Was Lars Holtermann in der Vorbereitung festgestellt hat: „Es ist machbar, aber auch nicht mal eben so.“ Knapp zwei Jahre, seitdem der gebürtige Sottrumer, der als technischer Berater im Außendienst arbeitet, weiß, dass er dabei ist, arbeitet er nun schon an seiner Fitness, ist guter Dinge, die bevorstehende Herausforderung auch entsprechend gut meistern zu können.

Denn eine Herausforderung, das sei ein solcher Lauf, der über gut eineinhalb Wochen geht, selbst für bestens Durchtrainierte allemal, sagt er. „Auf Dauer, ohne einen Tag Pause zwischendurch, kann das doch eine ganz schöne Belastung sein.“

Aber was tut man nicht alles dafür, um der 50-jährigen Gemeindepartnerschaft einen Rahmen zu verleihen, der dem Jubiläum auch würdig ist? Fakt ist, und das hört man auf Nachfrage unter den Sportlern immer wieder: Alle haben richtig Bock – und auch das Ehepaar aus Bötersen fiebert dem Startschuss am kommenden Mittwoch (siehe Kasten) natürlich schon erwartungsvoll entgegen. Wie beide überhaupt zur Teilnahme gekommen sind? „Henning Hildebrandt, Vorsitzender des TV Sottrum, hatte mich 2021 gefragt, ob ich nicht mitmachen möchte“, erinnert sich Lars Holtermann. „Ich sagte: Wenn Christian Warschke, mein Kumpel, mitkommen darf, machen wir das.“ Er durfte. Nach anfänglichen Laufeinheiten im Doppel sei man schließlich zum Training in größerer Runde übergegangen. „Einige aus dieser Anfangsgruppe sprangen wieder ab, daher ist Janin dann noch mit reingerutscht – und das kurz vor Ablauf der Meldefrist.“

Startveranstaltung am Mittwoch, 19. Juli Der Start im Wieste-Ort soll gebührend gefeiert werden – und zwar in Anwesenheit möglichst vieler Zuschauer. Wer dabei sein möchte, muss früh aufstehen: Die Startveranstaltung beginnt nämlich schon um 8 Uhr vor dem Heimathaus in Sottrum. Albrecht Breitschuh vom NDR wird an dem Morgen die Moderation übernehmen. Der eigentliche Startschuss fällt dann um 9 Uhr: Niemand geringeres als Willi Lemke, ehemaliger Werder-Manager und UN-Sonderbotschafter, wird die Läufer und Radfahrer mit der Salut-Kanone des Sottrumer Schützenvereins auf die Reise nach Sauveterre schicken.

Für sie hätte Sport schon immer einen hohen Stellenwert im Leben gehabt, sagt die Sozialversicherungsfachangestellte. „Und über den Sport haben Lars und ich uns auch kennengelernt.“ Seit 2008 ist das Paar verheiratet, hat zwei Kinder – elf und 13 Jahre alt. Die bleiben, wenn die Eltern auf großer Tour sind, daheim, werden von der Großmutter betreut. „Ursprünglich war es die Grundidee, dass Lars hinläuft, ich mit den Kiddies nachkomme und wir mal einen Frankreich-Urlaub machen können – das hat sich dann aber ja erledigt“, schmunzelt die 41-Jährige, die nun, nach einigen Zu- und Abgängen, zu einem Team mit final 18 Läufern gehört.

Bei aller Vorfreude auf das Spektakel – ein wenig Sorge bereitet ihr dann doch noch Tag sieben auf der Route: „Gerade dann stehen für uns nämlich Etappen an, bei denen es ganz schön bergauf und auch wieder ganz schön bergab geht – das wird man sicherlich auch merken.“ Und auch die Temperaturen, im vergangenen Jahr um diese Zeit hätten die in Frankreich bei konstant 35 Grad gelegen, seien ganz bestimmt nicht zu unterschätzen. „Die Hitze ist nicht ohne – das haben wir ja schon jetzt im Training gemerkt“, kommt sie auf den Energieverlust zu sprechen.

Die Holtermanns sind übrigens eins von insgesamt vier Paaren, die am Lauf teilnehmen. Damit ist die Tour auch so etwas wie Familiensache. Was alle in der Vorbereitungsphase festgestellt haben: Die Chemie untereinander stimmt, man ist wirklich zu einem großen Team zusammengewachsen. Trotz dieser guten Ausgangslage bleibt Lars Holtermann, der über seine Laufschichten hinaus auch noch einen der fünf mitreisenden Busse steuern wird, vorsichtig: „Man ist ja den ganzen Tag über mit sieben Leuten im Bus unterwegs – das könnte vielleicht noch spannend werden.“ Allerdings sei er überzeugt, dass man kleinere Konflikte, sollten sie auf der Fahrt denn überhaupt mal auftreten, in bester sportlicher Manier meistern werde. Oder um es anders zu formulieren: Das wird schon laufen, ganz bestimmt.