Tennet stellt vier mögliche Standorte für ein weiteres Umspannwerk bei Sottrum vor

Von: Holger Heitmann

Stromleitungen zum Umspannwerk sind in Sottrumer Gemeinden wie Hassendorf ein gewohntes Bild, bis 2031 könnten neue entstehen, aber auch alte weichen. © Heitmann

Ein neues Umspannwerk soll in der Nähe von Sottrum entstehen. Das war die Botschaft, die der Übertragungsnetzbetreiber Tennet in den Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Planung, Wirtschaft und Verkehr der Samtgemeinde mitbrachte. Der Grund sei, dass Offshore-Windstrom unter anderem von Conneforde nach Süden transportiert werden soll. Dafür reiche die 220-Kilovolt-Leitung aus den 1960er-Jahren, die beim aktuellen Umspannwerk ankomme, nicht aus, berichtet Insa Balssen von der Firma Tennet.

Sottrum - Außerdem gehe es um kritische Infrastruktur, deswegen werde auch das bestehende Umspannwerk weiter gebraucht. „Wenn eines mal abgestellt wird, gibt es noch das andere“, so Balssen. Ihr Tennet-Kollege Lars Holzle-Lentas stellte den Ausschussmitgliedern vier mögliche Standorte für das neue Umspannwerk vor, das laut Plan 2031 in Betrieb genommen werden soll. Es werde im Vergleich zum alten nicht nur eine rund siebenfach höhere Leistung ermöglichen, sondern mit rund 15 Hektar auch etwa ein Drittel größer als das, was bereits neben der Bundesstraße 75 zu sehen ist und nicht vergrößerbar sei.

Tennet hat die Unterlagen zum Raumordnungsverfahren beim Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) in Lüneburg eingereicht. Die Behörde entscheidet auch, welcher Standortvorschlag das Rennen macht. Tennet wäre für eine Variante, für die möglichst wenige Leitungskreuzungen nötig wären. „Die vier Varianten sind aber in unserem Ranking nicht weit voneinander entfernt“, erklärt Holzle-Lentas.

„Es ist, wie wenn von einer Autobahn mehrere kleinere Straßen abgehen“

Die 380 Kilovolt sollen als Freileitung, nicht als Erdkabel beim neuen Umspannwerk ankommen. Von dessen Transformatoren gehen dann mehrere 110-Kilovolt-Leitungen ab. „Es ist, wie wenn von einer Autobahn mehrere kleinere Straßen abgehen“, vergleicht Holzle-Lentas die Stromtrassen mit dem Straßenverkehr.

Um Strom ging es auch bei einem weiteren Thema im Ausschuss, nämlich bei der Änderung des Flächennutzungsplans zugunsten neuer Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Die Gemeinden Reeßum und Ahausen nahmen die nächste Hürde im Verfahren, der Ausschuss gab seine einstimmige Zustimmung zum Beschlussvorschlag. Bötersens Antrag sei aus dem Verfahren rausgenommen worden, weil noch Anpassungen nötig seien. Laut Samtgemeindebürgermeister Holger Bahrenburg ist Bötersen nicht aus dem Spiel, es sei darum gegangen, die anderen zwei Kommunen nicht auszubremsen.

Ahausen und Reeßum nehmen die Hürde hin zu Photovoltaik-Anlagen

Die Flächen in Ahausen und Reeßum sind zusammen 73,54 Hektar groß, das entspricht knapp der Menge, die sich die Samtgemeinde zum Ziel gesetzt hat. Das Land Niedersachsen will 10 Gigawatt Strom durch Photovoltaik gewinnen. Heruntergebrochen auf die Größe der Samtgemeinde wären 75 Hektar nötig, damit Sottrum einen proportionalen Anteil an den Landesplänen leistet.

Es gebe aber mehr als 200 Hektar an für Photovoltaikanlagen geeigneten, privilegierten Flächen, für die kein Flächennutzungsplan geändert werden muss, etwa in bis zu 200 Metern Entfernung zu Bahnschienen und Autobahnen. Die Reeßumer Fläche liegt zwar an der A 1, die Ahausener an der Bahnstrecke Rotenburg-Verden, der Abstand beträgt aber bis zu 500 Meter zu den jeweiligen Verkehrsadern, daher sind die Flächen nicht privilegiert. Ansonsten schieden Flächen zum Beispiel durch Windenergiegewinnung, Wald, landwirtschaftliche Nutzung, den Verdacht auf Kampfmittel im Boden, beim Verlauf von Stromtrassen oder auch archäologischen Funden aus.

Die für PV-Anlagen in Reeßum und Ahausen vorgesehenen Flächen (in der Grafik ist Reeßum zu sehen) sind zusammen 73,54 Hektar groß. © LGLN