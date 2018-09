Märchentheater gibt am Freitag Premierenvorstellung

Andreas Taube (v.l.), Eva Dörk und Andrea Kruse stehen in „Piraten in der Rumpelkammer“ das erste Mal auf der Bühne.

Sottrum - Wenn sich am Freitag um 17 Uhr im Sottrumer Gemeindehaus das erste Mal der Vorhang für „Piraten in der Rumpelkammer“ hebt, wird Regisseurin Maren Bischoff mindestens genauso aufgeregt sein, wie die Schauspieler der Märchentheatergruppe des TV Sottrum. „Wenn sie vor dem Publikum stehen, ist es ein magischer Moment“, weiß die 47-Jährige aus eigener Erfahrung, denn im vergangenen Jahr war sie durch den Ausfall von Sonja Lüdemann selbst auf der Bühne gefragt.

Auch wenn Bischoff gerne selber mitspielt, genießt sie genauso die Rolle als Regisseurin des Stückes aus der Feder von Christina Stenger. „So habe ich an jeder Rolle einen Anteil“, sagt sie. Auch wenn Bischoff viel beeinflusst, drückt sie nicht dem Team diktatorisch ihre Meinung auf. „Wir diskutieren und entscheiden dann“, so Bischoff. So wurden die einzelnen Charaktere entwickelt, auf die sich die kleinen und großen Zuschauer freuen dürfen. Die Vorstellungen sollen – inklusive der Pausen – jeweils anderthalb Stunden dauern.

Damit sich die Besucher stärken können, werden Schnittchen, Kaffee und Kuchen angeboten. Besonders freut Bischoff, dass der Märchentheatergruppe viele Helfer zur Seite stehen: Während die Laienschauspieler im ersten Jahr noch alle Kuchen selber backen mussten, haben sie inzwischen von allen Seiten reichlich Unterstützung. Und die kommt nicht nur aus dem eigenen Freundeskreis, sondern auch von Zuschauern der vier vorangegangenen Auflagen. „Vielen Dank auch an die Kirchengemeinde, die uns die Räume zur Verfügung stellen“, sagt Bischoff.

Hilfe wurde ihnen auch durch die Teamer und einige Konfirmanden zugesagt. Wenn viele Zuschauer kommen, wird sich nicht nur die Märchentheatergruppe freuen, sondern auch die Kirche, denn die Einnahmen werden der Kinder- und Jugendarbeit zu Gute kommen.

Nach der Premiere folgen Aufführungen am Samstag, 8. September, und Sonntag, 9. September, jeweils ab 14 und 16.30 Uhr. Die Karten zum Preis von fünf Euro können nicht nur an der Tageskasse im Gemeindehaus, sondern auch bei der Drogerie Stöver erworben werden.

ho