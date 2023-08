Ein bühnenreifer Weg zum Erfolg: Theatergruppe Leporello feiert 20-jähriges Bestehen

Von: Antje Holsten-Körner

Teilen

Ramona Schmalen und Dietrich Metzger freuen sich schon auf den 20. Geburtstag von Leporello, der in Clüversborstel gefeiert werden soll. © Holsten-Körner

Schon die Geschichte von Leporello bietet im Grunde genug Stoff für ein eigenes Stück. Vor 20 Jahren hat sich die beliebte Sottrumer Theatergruppe gegründet.

Clüversborstel – Ein Leporello ist ein faltbares Heft in Form eines langen Papier- oder Kartonstreifens, der ziehharmonikaartig zusammengelegt ist. Leporello ist aber auch der Name einer Gruppe von Laiendarstellern und semiprofessionellen Schauspielern, die unter dem Dach der Sottrumer Kulturinitiative seit zwei Jahrzehnten fast jedes Jahr ein selbst geschriebenes Theaterstück präsentiert.

Der Ursprung von Leporello geht zurück in das Jahr 2003. „Es gab in Scheeßel ein Mühlenkollektiv, bei dem sich einige Leute kommunenmäßig zusammengetan hatten. Dazu gehörten im Vorderhaus zwei ältere Damen“, erinnert sich Dietrich Metzger, der fast von der ersten Stunde an dabei ist und sofort „Feuer und Flamme war“, denn in Bremen hatte der schon Laienspiel betrieben.

Aus Gesprächen ergab sich ein Thema passend zur Location. So entstand mit „Die Versuchung“ eine Theaterinszenierung, bei der die Wassermühle im Mittelpunkt stand. Als Regisseur konnte Dirk Rademacher gewonnen werden, der sich schon damals in der Theaterszene einen Namen gemacht hatte und heute kein Unbekannter in der Welt von Film und Fernsehen ist. „Nicht nur die mannigfaltigen Themen und Zeiten, mit denen wir uns beschäftigen, sondern auch die verschiedenen poetischen Orte, die wir bespielen, machen jedes unserer Stücke zu einer einzigartigen Theaterreise“, erklärt Metzger.

Meist werden die Zuschauer mit den Geschichten in historische Bilder, oftmals mit regionalem Bezug oder verknüpften gesellschaftsrelevanten Themen mit selbstgezeichneten Phantasiewelten entführt. Dabei wird fast immer unter freiem Himmel an Orten gespielt, die ein besonderes Erscheinungsbild oder eine Geschichte haben. Bei einigen Vorführungen blieb es nicht bei einem Platz für die Aufführung, sondern gemeinsam mit den Zuschauern wurde die Location gewechselt. „In Hellwege waren es 2004 bei ‚Poetische Orte‘ sogar 1,7 Kilometer“, weiß der 65-Jährige. Seine eigene Lieblingsrolle war bisher die des Schneiders in „Des Kaisers neue Kleider“. Den zweiten Schneider hatte in dem Stück Rudi Müntefering, Mitinitiator von Leporello, übernommen.

„Zwischen den Welten“ – eine Märchenreise für Erwachsene – wurde 2016 von Leporello aufgeführt. © -

Die Regie liegt seit 2014 in den Händen von Ramona Schmalen, die zuvor schon zwei Jahre die Assistenz übernommen hatte. Seit Abschluss ihres Theaterpädagogikstudiums in Ottersberg arbeitet sie in Bremen freiberuflich unter anderem mit Laienspielgruppen. „Beruflich geht es oft ins Pädagogische, bei Leporello eher in die künstlerische Richtung“, hebt die 33-Jährige hervor. Die jeweiligen Stücke werden gemeinsam entwickelt. Dabei werden Themen aus der Gruppe aufgenommen und daraus Ideen entwickelt. „Wir haben ein breites Mitspracherecht. Ramona, die den Rahmen schafft, nimmt auf, was von uns kommt“, sagt Dietrich Metzger, der sich freut, dass Leporello einer der wenigen Theatergruppen mit jungem Nachwuchs ist. Es entsteht ein vorläufiger Szenenplott, aber noch ohne Text. „Die Gruppe improvisiert unter meiner Anleitung“, erklärt Ramona Schmalen, die am Ende daraus das fertige Theaterstück schreibt.

Von der ersten Idee bis zur Aufführung vergehen in der Regel anderthalb Jahre. Im Laufe der Jahre wurden so weit mehr als ein Dutzend Projekte umgesetzt. Jüngste Inszenierung ist der Walking Act der Wiestewesen beim Markt an der Wieste in Sottrum.

Als Nächstes wird ein Stück entwickelt, bei der Mythologie im Mittelpunkt stehen soll. „Es wird aber nicht abgehoben sein“, verspricht Metzger. Vorgesehen sind Aufführungen im Herbst 2024.

2019 entstand in Zusammenarbeit mit dem Mühlenverein Hellwege „Spectaculum Post Mortem“. © -

Aber erst mal dreht sich alles um den bevorstehenden 20. Geburtstag. Am Samstag, 16. September, soll ab 18 Uhr dieser im Dorfgemeinschaftshaus Clüversborstel gefeiert werden. Dazu eingeladen sind auch alle ehemaligen Mitspieler und Freunde von Leporello. Während Getränke vorhanden sind, sollte jeder Gast eine Kleinigkeit zum Büfett beitragen.

Freuen dürfen sich die Besucher auf Tanzmusik und natürlich auf eine kleine Vorführung. „Bestimmt ist der Walking Act auch wieder dabei“, verrät Dietrich Metzger schon jetzt. Er legt großen Wert darauf, dass auch Dirk Rademacher die Einladung annimmt. „Ich werde ihm auf die Füße treten“, meint das Mitglied der ersten Stunde schmunzelnd.