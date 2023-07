Ein Abenteuer in Lila: In Stapel beginnt wieder die Lavendel-Ernte

Von: Lars Warnecke

Nicht die französische Provence, sondern das norddeutsche Stapel: Und dennoch erstrahlt der Lavendel in den betörendsten Lilatönen. © Warnecke

Lavendel, lila leuchtende Felder: Diesen Anblick kennen die meisten Menschen aus der Provence in Frankreich. Doch das gibt es auch gleich um die Ecke zu sehen, in dem kleinen Dorf Stapel.

Stapel – Jedes Jahr ist es das gleiche Schauspiel – und ein überaus wohlriechendes dazu: In Stapel, auf einem rund 1 000 Quadratmeter großen Feld, hat am Dienstag wieder unter Einsatz von gut 25 Helfern die Lavendel-Ernte begonnen. Nicht irgendeine Ernte: Denn nirgendwo sonst in Niedersachsen gibt eine größere geschlossene Bio-Anbaufläche, auf der die mediterrane Pflanze in den betörendsten Lilatönen gedeiht. Und das ausgerechnet bei uns, im doch eher kühlen Norden, und nicht etwa in der französischen Provence, wo man solche großflächigen Felder wohl eher vermuten würde.

Für den überregional bekannten Blütenzauber verantwortlich zeichnet das Stapeler Familienunternehmen Aries Umweltprodukte. Ihm gehört das Feld, dessen Farbenpracht, die in den vergangenen Wochen einmal mehr viele Schaulustige angezogen hat, mit der Ernte für dieses Jahr nun auch schon wieder ihr jähes Ende findet. Leider, möchte man sagen.

Doch nur zur reinen Zierde, betont Aries-Geschäftsführerin Mathilde Szczesny (34), würden die Kräuter eben nicht hochgezüchtet. „Den Lavendelschnitt nähen wir später in Duftsäckchen ein.“ Dazu arbeiten sie und ihr Helferteam, in dem neben Firmenangestellten auch mehrere Freiwillige aus dem Dorf die Ärmel hochkrempeln, sich in gebückter Haltung durch die Reihen vor, schneiden die Stängel fast auf Unterarmlänge von den Stauden ab und füllen so Korb um Korb mit den duftenden Büscheln. Am Ende des Tages werden es mehr als 1 000 Körbchen sein. Wahnsinn!

Es gibt sicher unschönere Arbeitsplätze: 25 Helfer, alle sind sie mit Schere und Handschuhen ausgerüstet, packen bei der Ernte mit an. © Warnecke, Lars

Stellt sich bei dem eigenhändigen und immer nach den gleichen Mechanismen ablaufenden Prozedere die Frage: Ist das nur Arbeit oder macht das auch Spaß? Anna-Katharina Thiel, eine der Erntehelferinnen, lacht: „Sowohl als auch – wie alles im Leben.“ So gehe die Körperhaltung auf Dauer doch ziemlich auf den Rücken, auch müsse man aufpassen, nicht in Bienen oder Hummeln zu greifen, „aber der Duft, der einem in die Nase steigt, der ist schon echt schön.“

Das Biolavendel-Feld in Stapel, welches aufgrund seiner etwas höheren Lage und dem sandigen Boden gute Voraussetzungen mit sich bringt, hat eine lange Tradition. Catherine Szczesny, Ehefrau von Aries-Gründer Dieter Szczesny, Mutter von Mathilde und gebürtige Französin, war es, die mit dem Anbau ihr persönliches Herzensprojekt umgesetzt hat. Das war vor 17 Jahren. Heute, nach einer Erweiterung 2017, sind es etwa 1 200 Pflanzen der Sorte Lavandula angustifolia (echter Heillavendel), die das Feld am Stapeler Moorweg schmücken.

Bis zur Ernte, dem Höhepunkt der Lavendelsaison, fiebert die ganze Familie mit: Wie ist die Pflanze durch den Winter gekommen? Bekommt er genug Sonne? Was tun bei Starkregen? Und wann kann die Ernte beginnen? Denn das Zeitfenster für die Ernte ist denkbar kurz: „Den höchsten Gehalt an ätherischen Ölen hat der Lavendel, wenn die Sonne ein paar Tage in Folge quasi vom Himmel brennt“, weiß Stephan Osiewacz, der im Unternehmen als Gärtner arbeitet. „Kurz vor dem Verblühen sollte er möglichst bei trockenem Wetter geerntet werden.“ Beste Voraussetzungen also, die die Helfer an diesem Tag vorfinden.

Beim korrekten Schnitt der Blüten ist ein genaues Augenmaß gefragt. © Warnecke, Lars

Auch nach der Ernte darf der Arbeitsaufwand keinesfalls unterschätzt werden. Schließlich sollen die Blüten ja noch in handgenähte Duftsäckchen eingenäht werden. Zuvor muss der Lavendel unmittelbar nach dem Schnitt aber noch zur Trocknung aufbewahrt werden. Letzteres geschieht im benachbarten Clüversborstel, in einem speziellen Container eines Landwirtes. Gerade bringt ein Transporter eine Ladung dorthin. Es bleibt an diesem Tag nicht die Einzige. Und nach dem Trocknen, für das 24 Stunden eingeplant sind? „Dann geht es für den Lavendel zur Endverarbeitung wieder zurück zu uns“, berichtet Mathilde Szczesny. Die Stengel und Blätter würden dabei ebenfalls verwertet – als sogenannten Lavendel-Rauchstoff für den Imkerbedarf. „Bei uns gibt es keine Ausschussware, wir verwenden wirklich alles“, sagt die 34-Jährige.

Apropos Imkerei: In einer Ecke des Feldes dürfen Bienen und Hummeln sich an den Lavendelblüten noch ein bisschen länger laben – bis sie demnächst verblüht sein werden. Und eines ist so sicher wie das Amen in der Kirche: In einem Jahr werden wieder alle, ob Mensch oder Insekt, etwas von dem Lavandula angustifolia in seiner vollen Pracht haben – ganz bestimmt.