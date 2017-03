Dritter Tag soll bleiben

Sottrum - Von Inken Quebe. Sozialarbeit auf der Straße, wie es sie bisher im Sottrumer Jugendzentrum gegeben hat, wird es wohl so künftig nicht mehr geben. Geld möchte der Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und Kultur der Gemeinde Sottrum für diesen Posten zunächst nicht in den Haushalt für das Jahr 2017 einplanen. Allerdings haben die Ausschussmitglieder in ihrer Sitzung am Montagabend befürwortet, Mittel einzuplanen, damit der dritte Öffnungstag im Jugendzentrum erhalten bleibt.

Vor fast zwei Monaten hat sich der Sozialausschuss der Samtgemeinde Sottrum für das Ende des Streetworkers entschieden. Hans-Jürgen Krahn (CDU), der sowohl Bürgermeister der Gemeinde Sottrum als auch Mitglied in besagtem Ausschuss ist, versprach damals, dass die Gemeinde Sottrum nun entscheiden sollte, ob noch Bedarf für den Einsatz des Streetworkers besteht. Deshalb hat sich nun auch der entsprechende Ausschuss der Gemeinde mit dem Thema befasst.

Besetzt worden war die Stelle vor etwa fünf Jahren, weil es in Sottrum Probleme mit sich versammelnden Jugendlichen gegeben hatte, wie Gemeindedirektor Holger Bahrenburg ausdrückte. Weil sich diese aber gelöst hätten, war der Auftrag zunächst dahingehend geändert worden, dass sich der Streetworker um die Integration von jugendlichen Flüchtlingen kümmern sollte. Zuletzt habe der Sozialausschuss der Samtgemeinde keine Notwendigkeit mehr für den Streetworker gesehen. Auch die Verwaltung der Gemeinde hatte nicht zuletzt aus diesem Grund den Beschlussvorschlag formuliert, die neun Stunden des Streetworkers nicht zu übernehmen. Denn sowohl bei der Samtgemeinde als auch bei der Gemeinde steht noch etwas anderes im Fokus: „Am Ende geht’s ums Geld“, so Bahrenburg.

Dass aber Jugendtreff und Streetwork nicht ganz so klar zu trennen sind, verdeutlichte Jugendtreff-Koordinator Jan-Henning Göttsche. Zumal der als Streetworker tätige Julian Tewes zuletzt länger erkrankt war und diese Aufgabe deshalb anderen Mitarbeiter zugeteilt worden war. Göttsche hielt es das Ende des Streetworker in Sottrum für „sehr schade“ und betonte das bereits aufgebaute Vertrauensverhältnis zu den Jugendlichen: „Es ist schnell beendet, aber es dauert umso länger, das wieder zu etablieren.“ Und er rechnete auch vor, dass die 27 000 Euro für den Jugendtreff schnell aufgebraucht sind: „Da bleibt kein Cent übrig.“ Er wisse nicht, wie es ohne das Geld funktionieren kann. „Durch die Stunden für den Streetworker konnten wir den dritten Öffnungstag finanzieren“, ergänzte sein Kollege Fabian Golly. Aktuell mache „SoFa“ mit dem Sottrumer Jugendtreff jährlich 2 000 bis 3 000 Euro Verlust. Aktuell gebe es zwar keine Probleme mit sich versammelnden Jugendlichen, aber „das kann über die Zeit wieder umschlagen. Das sehe ich als Gefahr“, so Golly, der den präventiven Charakter des Streetworkers hervorhob.

Sowohl dessen Ansicht als auch die Sorge teilte Hans-Jürgen Brandt (SPD). „Ich kenne die Folgekosten, wenn wir das wieder schleifen lassen“, betonte er, der sich deshalb dafür aussprach, dass die Öffnungszeiten des Jugendtreffs zumindest erhalten blieben. Das stieß auch in den anderen Fraktionen auf Zuspruch.

Um das Problem zu lösen, schlug der Gemeindedirektor vor, dass „SoFa“ ein Angebot für einen dritten Öffnungstag vom Jugendtreff unterbreitet und die Summe dann zunächst im Ergebnishaushalt dargestellt würde. Außerdem soll bei anderen Gemeinden – es gibt immerhin auch viele Gäste aus den umliegenden Ortschaften – angefragt werden, ob sie sich nicht an den fälligen Kosten beteiligen könnten. Diesem folgte der Ausschuss dann auch einstimmig.