Draußen im Wald

Stuckenborstel - Von Matthias Röhrs. Unter Bäumen ist Peter Nydegger zuhause. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sein verwinkeltes Haus, sein Dach über dem Kopf, liegt ein wenig versteckt auf einem kleinen Hügel inmitten des Waldes zwischen Everinghausen, Stuckenborstel und Ottersberg – im Wochenendgebiet. Die Bäume, die um sein Haus herumstehen, sind sein anderes Dach über dem Kopf. „Ich lebe seit vielen Jahren ,draußen‘“, sagt Nydegger. „Das ist einfach mein Naturell.“ Es sei schwierig für ihn, in einem Haus zu sein. „Das ist so eingeschränkt, man bewegt sich draußen ganz anders.“

Nydegger sieht aus, wie man sich einen Menschen seines Schlages vorstellt: Er trägt ein dickes Flanellhemd, einen dichten Bart, dessen Konturen verwachsen sind, und eine schwarze Mütze. Seine raue Stimme ist leise und ruhig. Er hat das „Draußen“ zu seinem Beruf gemacht. Vor einigen Jahren, nachdem es ihn der Liebe wegen in die Gegend verschlagen hatte, hat er die Wildnisschule Bärentatze gegründet. Darin will er Menschen beibringen, dass es ihnen in der Natur gut geht. Das sei explizit nicht als Überlebenstraining zu verstehen, mit der Survival-Szene habe er nichts zu tun. „Bei mir werden keine Raupen oder Larven gegessen, solange anderswo noch Berge aus Fleisch einfach weggeworfen werden.“ Sein Ziel sei es, dass sich seine Gäste in kurzer Zeit in der Natur geborgen fühlen. Dafür verbringt er mit ihnen mehrere Wochenenden im Wald rund um das Haus. Zeigt, wie man Feuer macht, Messer schmiedet und wie man sich zurechtfindet. Und auch nicht langweilt, ergänzt Nydegger: „Viele nehmen sich vor, ein paar Tage im Wald zu verbringen.“ Doch nach der ersten Euphorie stelle sich schnell eben jene Langeweile ein.

Zu Nydegger kommen Menschen jeglicher Couleur. Das sind zum Beispiel Lehrer, die sein Wissen weiter vermitteln wollen. Wissen, das sonst verloren gehe. Wissen, das man nicht aufschreiben könne, da das nur die Theorie darstellen würde. Ein Feuer könne man damit zum Beispiel noch lange nicht entfachen. Da gebe es einen riesen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Das Feuermachen ist daher ein wichtiger Bestandteil der Wildnisschule. Für den 50-Jährigen ist es gar eine Kunstform. „Es ist ein tolles Gefühl, bei jedem Wetter ein Feuer entfachen zu können“, sagt er. Das gebe einem eine Grundsicherheit. Er holt ein Stück Stahl und einen Feuerstein heraus und schlägt sie aneinander. Funken sprühen. Aber nicht nur Pädagogen kommen vorbei: Nydegger macht Angebote speziell für Kinder, auch Banker, Leute aus der IT-Branche oder auch Pfleger gehören zu seinen Gästen.

Haben die Menschen den Bezug zur Natur verloren? Diese Frage verneint Nydegger entschieden. „Der Mensch kann nicht verändert werden.“ Sehnsüchte blieben immer gleich. Der Unterschied sei aber, dass es mittlerweile andere Dinge gebe. So könne man nach Hause fahren, sich etwas Gutes zum Essen kochen und vor dem Fernsehgerät sitzen. Aber da würde etwas fehlen: „Der Geruch von Feuer, das Anfassen von Holz.“ Nydegger spricht von Sehnsüchten, die immer gleich blieben. Aber das ist ein Stück weit auch seine eigene Welt. Wenn sich jemand inmitten von sauberem Chrom und Stahl wohlfühle, dann sei das völlig okay, sagt er.

Nydegger kommt aus dem Kanton Graubünden in der Schweiz. Schon dort war er viel draußen, arbeitete als Biobauer, gründete eine Waldspielgruppe, war Werklehrer. „Ich habe ganz viel gemacht.“ Immer irgendwas mit und in der Natur. Es gab eine Ausbildung zum Waldpädagogen, die ihm hinterher aber zu wenig handwerklich vorkam. Vor zehn Jahren kam er dann in den Wald bei Stuckenborstel. Seine Frau war damals an der Hochschule für Künste im Sozialen.

Er zieht eine kleine schwarze Ledertasche hervor. Nydegger will einen anderen Teil seiner Wildnisschule demonstrieren. Er holt ein Messer und ein kleines Holzstück heraus, löst einen größeren Splitter ab und zückt ein Feuerzeug. „Ja, ich habe ein Feuerzeug“, sagt er noch, „ich muss hier ja niemandem etwas beweisen.“ Er zündet es an, es brennt verhältnismäßig stark. Er bringt seinen Kunden bei, Holzarten am Brandgeruch zu erkennen. Ist es Tanne? „Nein, Kiefer“, erklärt er – unverkennbar am harzigen Geruch. Sinne seien wichtig in der Natur, viele achteten gar nicht mehr auf sie. Umso größer ist die Überraschung, wenn der Ungewöhnte beim Essen am Lagerfeuer leicht rauchigen Geschmack wahrnimmt.

In der Wildnisschule schmiedet außerdem jeder sein Messer selbst. „Dabei ist es erstmal egal, wie es aussieht.“ Wichtig ist: Wer es selbst macht, geht auch pfleglich damit um, sagt Nydegger. Ein selbstgeschmiedetes Messer stecke man nicht einfach in die Erde, wo es abstumpft.

Nydegger kann viel erzählen vom Leben in der Natur. Auch aus Schweden, wo er einmal im Jahr für zwei Wochen in der Wildnis bleibt. Das sei nochmal was völlig anderes. Wer das nicht kennt, brauche auch einige Zeit, sich insbesondere an die Geräusche zu gewöhnen. Auch dorthin kann man ihn begleiten. Er berichtet von Elchbegegnungen und von Seeufern, wo ihn selbst erst das fehlende Grundrauschen der Autobahn nahe seines Hauses fehlt. Momente, die er gerne teilt. Für die Teilnehmer der Wildnisschule sei es eine Gelegenheit. Eine Gelegenheit, sich selbst zu entdecken. Eine Gelegenheit, auf beiden Füßen zu stehen.