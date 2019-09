Drama am Dorfbrunnen

Theatergruppe „Leporello“ denkt Postapokalypse weiter

+ Für Rudolfo und Florina flirtet es sich hier gut.

Hellwege – Was passiert, wenn alle Energieressourcen aufgebraucht sind und die Menschheit sich in ihrem Konsumwahn so gut wie selbst ausgerottet hat? Dass das „Spectaculum Post Mortem“, die Postapokalypse der Laientheatergruppe „Leporello“, ausgerechnet einen Tag nach der Weltklimakonferenz und den weltweit bisher größten „Fridays for Future“-Demonstrationen auf dem Hellweger Heimathausgelände Premiere feiert und damit einen ungeahnt aktuellen Bezug erhalten sollte, hatten sich die die 17 Akteure und Regisseurin Ramona Schmalen wohl nicht träumen lassen.