Der Dorfgeschichte auf der Spur

Hellwege - Von Ann-christin Beims. Dünnes, vergilbtes Papier, der Einband mit deutlichen Abnutzungsspuren und Seite um Seite in altdeutscher Schrift: 127 Jahre hat das Protokollbuch von 1892 bis 1934 der Gemeinde Hellwege bereits auf dem Buckel. Und es ist ein wahrer Schatz, den Erhard Thies im Speicher des Mühlenhofs vorsichtig in den Händen hält. Denn der Zufallsfund gibt einen teils überraschenden Einblick in den Alltag des einstigen Heidedorfs, in dem die Landwirte bis Anfang des 20. Jahrhunderts vorwiegend von der Schafzucht lebten.

Seit mehr als 40 Jahren erforscht Thies alles, was er über die Geschichte seines Heimatortes finden kann. Ordner um Ordner füllt sich, mittlerweile sind es fast 50 Stück. Nach dem Protokollbuch hat er bislang vergebens gesucht – es galt als verschollen. Bis vor etwa acht Wochen ein Hellweger auf ihn zukam. Er hatte beim Aufräumen etwas gefunden, ob es von Interesse sei? Wie sehr, ist dem Mann in diesem Moment nicht klar – Thies sucht das Buch bereits seit 30 Jahren. Die bisher bekannten Protokolle beginnen erst im Jahr 1935.

Auch in einer landwirtschaftlich geprägten Gemeinde herrscht Papierkrieg, die Unterlagen sind meist von Ortsvorsteher zu Ortsvorsteher weitergewandert – und manchmal blieb etwas zurück. „Die Organisation war eine ganz andere“, berichtet Thies. Nicht nur in alten Protokollen, auch in Kirchenbüchern werden Historienbegeisterte fündig. „Aber was, wenn man keine Kirche hat?“, meint Thies und lächelt. Es sei einfach, über Karl den Großen oder den Dreißigjährigen Krieg zu forschen, die Geschichte einer 1 000-Seelen-Gemeinde sei da eine ganz andere Hausnummer. Hinzu komme ein weiteres Problem: Werke wie das Protokollbuch sind in altdeutscher Schrift verfasst. Und die kann heute längst nicht mehr jeder lesen, auch Thies falle dies schwer.

An dieser Stelle kommt das Ehepaar Hanna und Heinrich Denker ins Spiel. Die 84-Jährige und ihr Mann sind in der Vergangenheit mehrfach als Übersetzer eingesprungen. Als Thies ihnen das Buch zeigt, sind sich beide zunächst einig: „Das wird Weihnachten, bis das fertig ist.“ Letztendlich hat es nur etwa sechs Wochen gedauert, bis sie alle 350 Seiten übertragen haben – handschriftlich. „Wir haben das vier Jahre lang in der Grundschule gelernt, trotzdem gibt es Wörter, die wir nicht verstanden haben“, erzählt Heinrich Denker. Der 88-Jährige betont aber auch, wieviel Spaß die Arbeit gemacht hätte.

Viele Fakten aus dem Buch hat Thies in der Form erwartet, anderes kam für ihn überraschend. In den Orten lebten verschiedene Klassen, unter anderem Voll- und Halbhöfner, Handwerker und Häuslinge. „Und mit Demokratie hatten die nicht viel am Hut.“ Denn eine Information ist für den Hellweger besonders interessant: Jeder Einwohner erhielt bei Versammlungen eine unterschiedliche Anzahl an Stimmen – je höher er gestellt war, desto mehr Gewicht hatte sein Wort. So hatten Häuslinge eine Stimme, Vollhöfner hingegen 24. Erst mit der Einführung eines Gemeinderats gehen die Hellweger zum Einstimmenprinzip über – vor 1919 sendet jedes Haus eine Person zur Gemeindeversammlung. „Das war mir neu und die für mich wichtigste Erkenntis hier“, sagt Thies. So steht in einem Protokoll vom 17. Februar 1908, dass sich 279 abgegebene Stimmen auf gerade einmal 30 Leute verteilen. „Das hat mich umgehauen. Und trotzdem: Daran lässt sich erkennen, dass viele Leute an den Versammlungen teilgenommen haben“, so Thies – das Interesse an der Gestaltung ihrer Umgebung ist offensichtlich da. Ob das nicht frustrierend gewesen sein muss? „Die Bauern lebten überwiegend von Schafzucht. Die hatten vielleicht ganz andere Sorgen“, gibt Thies zu bedenken. Außerdem lässt sich aus den Unterlagen schließen, dass in den Versammlungen nur Männer zugegen waren. „Da war keine einzige Frau dabei“, so der Hellweger. Die erste Frau ist erst 1991 in den Gemeinderat gekommen.

Nach anderen Daten hat Thies lange gesucht. „Wann es das erste Mal Strom im Dorf gab zum Beispiel – und dass davor bereits ein Telefon vorhanden war.“ 1901 beschließt die Versammlung, 740 Mark in eine Telegraphenanstalt zu investieren. „Das wird das erste öffentliche Telefon sein, denn da hat sicherlich keiner die Zeit gehabt, Telegramme zu übermitteln“, vermutet Thies.

Auch wie die Inflation den Ort betroffen hat, beschreibt das Buch. „Im Büro der Post arbeitete man von einem Monat auf den anderen mit Millionen- und dann mit Milliardenbeträgen – das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen“, erinnert sich Thies. Die wichtigsten Themen, welche die Menschen damals bewogen haben, kommen hingegen aus ihrem direkten Lebensumfeld. Darunter der Bau von Brücken und Straßen. „Da sind Bauwerke beschrieben, von denen ich gar nicht wusste, dass an der Stelle einmal eine Brücke gestanden hat“, schmunzelt er. Und auch der Straßenausbau lasse sich nicht mit heutigen Maßnahmen vergleichen. 1905 beispielsweise beschließt die Gemeinde, sechs Jahre lang jährlich 80 Meter Straße zu pflastern.

1921 fragt der Landrat an, ob in Hellwege eine Fortbildungsschule eingerichtet werden soll. Die Gemeinde lehnt den Vorschlag ab, da sie keine Lehrlinge hätte – und „für Knechte wäre das nicht notwendig“. Thies schüttelt verständnislos den Kopf, als er die Zeilen vorträgt. „Wenn man die Gemeinde ein wenig kennt, lassen sich aus diesem Buch allerlei Schlüsse ziehen“, zieht er ein Fazit.

Sogar etwas für die eigene Familienchronik taucht in dem Fundstück auf: „Als mein Großvater damals nach Hellwege kam, hat die Versammlung beschlossen, ihm ein Grundstück zu verkaufen – das ist darin alles vermerkt.“