Dilemma Wümmeniederung

Bisher war geplant, die Stromtrasse in einem Bogen östlich an Hassendorf vorbeizuführen (orange Linie). Tennet soll jedoch noch überprüfen, ob ein Erdkabel durch den Ortsteil Bahnhof (violette Linien) mehr Sinn ergibt. Die grünen Kreuze stellen die alte Trasse dar. Grafik: ArL

Neben dem „SuedLink“ weckt der Ersatzneubau der Stromtrasse Stade-Landesbergen zunehmend das Interesse der Bevölkerung. Dabei soll eine Freileitung zukünftig nicht mehr durch Hassendorf hindurch, sondern drumherum geführt werden. Auf Einladung der Sottrumer Grünen hat sich der Nabu-Vorsitzende Roland Meyer nun für die Erdverkabelung ausgesprochen. Dieser Standpunkt ist umstritten.

VON MATTHIAS RÖHRS

Hassendorf – Vielleicht liegt es am viel besprochenen „SuedLink“, dessen Feinplanung unlängst begonnen hat. Vom geplanten Ersatzneubau der Stromtrasse Stade-Landesbergen wollten bei einer offenen Fraktionssitzung der Sottrumer Grünen viele erst vor Kurzem erstmals etwas gehört haben. Doch mit dem Fortschreiten der einmal durch die Bundesrepublik führenden Stromautobahn „SuedLink“ ist auch das Interesse an dem deutlich kleineren Ausbauprojekt Stade-Landesbergen gestiegen. Dabei geistert dieses bereits seit Jahren durch die Medien, es gab mehrere Infoveranstaltungen in der Region. Dass das alles eher ohne Aufmerksamkeit vonstatten ging, liegt vielleicht auch daran, dass sich die Leitungen auf ihrer gesamten 145 Kilometer langen Bestandstrasse wenig verändert. Es gibt kaum Betroffene. Außer an wenigen Punkten eben, zu diesen zählt aber auch die Gemeinde Hassendorf.

Die Sottrumer Grünen jedenfalls haben das Thema jetzt für sich entdeckt. Wohl auch aus der Überraschung heraus, als die in den Gemeinderäten sitzenden Mitglieder auf einmal eine Tischvorlage mit einer kommunalen Stellungnahme zustimmen sollten, deutete Lühr Klee an, der im Sottrumer Rat sitzt. Es habe bislang noch keine Chance gegeben, sich näher mit der Thematik zu befassen. Das wollte man tun, gerne auch öffentlich, daher lud man sozusagen ins geografische Zentrum der Planungen ein – nach Hassendorf. Die Grünen schienen einen Nerv getroffen zu haben. Im Sitzungsraum im örtlichen Dorfgemeinschaftshaus war zu Beginn der Versammlung jedenfalls kein Platz mehr frei.

Nach einer Einführung Klees durfte schließlich der Gast des Abends ran: Der Vorsitzende des Nabu-Rotenburg, Roland Meyer, der betont die subjektive Sicht des Naturschutzes auf dieses Projekt darstellte. Er nutzte die Gelegenheit für ein Plädoyer in Sachen Erdkabel. Ursprünglich sollte die Trasse komplett oberirdisch verlaufen. Das Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) Lüneburg hat dem Bauherren und Netzbetreiber Tennet im vergangenen Sommer allerdings einen Prüfauftrag erteilt, ob anstatt eines Umwegs um Hassendorf auch eine Erdverkabelung möglich sei.

Nach dem Vortrag Meyers blieb nur noch die Erkenntnis: Gewinnen kann die Wümmeniederung in dieser Sache nicht. Entweder man gräbt eine Schneise für das Erdkabel durch das Flora- und Fauna-Habitat, oder man baut hohe Strommasten und greift damit stark in den Lebensbereich von Vögeln ein. Für Meyer ist klar: Die Tiere haben Vorrang. „Freileitungen sind für Vögel besonders gefährlich“, so der Nabu-Chef. „Auf einen Kilometer Stromleitung kommen in unserer Gegend zehn tote Vögel pro Jahr.“

Hinzu kommt für ihn noch das Landschaftsbild, das durch Freileitungen erheblich beeinträchtigt werde. Die Leitungen und Strommasten würden durch das Sottrumer Umspannwerk ohnehin das Bild rund um Hassendorf prägen. Nun käme eine weitere, lange Leitung dazu. „Die Gegend ist bereits verstellt und verbaut. Durch den Neubau verbessert sich nichts, es verschlimmert sich stattdessen.“

Für Meyer konterkariert das die touristischen Bemühungen in der Region, zumal bereits schon viele Fördermittel in dieser Sache geflossen sind. „Das sollten wir vermeiden.“ Lediglich die wirtschaftlichen Interessen von Bauern in dem Bereich sind für Meyer ein Argument gegen die Erdverkabelung. Und selbst dafür gebe es Ausgleichszahlungen. Andere Argumente, wie zum Beispiel der starke Eingriff in ein kleineres Moor und dass das Kabel durch das Solarfeld an der Bahnstrecke geführt würde, sind seiner Meinung nach zu vernachlässigen.

Terminhinweis

Zum Ersatzneubau der Stromtrasse Stade-Landesbergen steht für kommende Woche auch eine Infoveranstaltung mit dem Netzbetreiber Tennet in Dorfgemeinschaftshaus Hassendorf auf dem Programm. Beginn am Mittwoch, 20. März, ist um 20 Uhr.

Hintergrund

Der Netzbetreiber Tennet plant, die Stromtrasse Stade-Landesbergen von 220-Kilovolt- auf 380-Kilovolt-Leitungen aufzurüsten. 145 Kilometer ist die Trasse lang, mit rund 46 Kilometern führt ein großer Teil der Stromleitung durch den Landkreis Rotenburg, 22 durch die Samtgemeinde Sottrum. Im Zuge des Projekts bekommt die Trasse mancherorts eine neue Streckenführung. Im Landkreis ist dieses am stärksten für Hassendorf vorgesehen.

Noch führt die Trasse über Hassendorf-Bahnhof nah an Sottrum-Fährhof und Hellwege vorbei, ehe sie in südwestliche Richtung abknickt und schließlich südlich des Flugplatzes Weser-Wümme in den Landkreis Verden übertritt. In unmittelbarer Nähe verläuft eine bereits bestehende 380-Kilovolt-Leitung, die im Zuge des Neubaus aber nicht abgebaut wird. Ab dem Sottrumer Umspannwerk soll die von Tennet geplante Leitung zunächst nördlich und später östlich an Hassendorf vorbeiziehen. Ab Hellwege hält sie sich dann immer einige hundert Meter südlich der bestehenden Trasse. Der wesentliche Streitpunkt ist in diesem Verlauf die Überquerung der Wümme mit ihrem Flora- und Fauna-Habitat. Auch an anderen Orten in der Samtgemeinde verändert sich der Trassenverlauf. Tennet plant zum Beispiel, mit dem Ersatzneubau mehr Abstand zu den Ortschaften Clünder und Schleeßel zu schaffen.

Ende 2022 oder Anfang 2023 könnte das Projekt beendet sein. Derzeit befindet man sich im sogenannten Planfeststellungsverfahren.