Auf dem digitalen Weg

Sottrum – Eigentlich hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun. Und doch passt dieser Vormittag im Sottrumer Gymnasium in die vom Coronavirus geprägte Zeit. Denn die Pandemie macht es erforderlich, dass die Schüler zurzeit noch ausschließlich im Home Office lernen. Da kann so ein „iPad“ natürlich helfen. Doch die Ausstattung des siebten Jahrgangs mit den nagelneuen Tablets war ohnehin vorgesehen und ist Teil des digitalen Weges, den die Schule bereits seit drei Jahren intensiv beschreitet. Und so hat die Ausgabe der Geräte eben doch auch etwas mit der aktuellen Krise zu tun, denn gerade jetzt werden die Stimmen immer lauter, die digitale Ausstattung der Schulen und auch die der Schüler deutlicher als bisher voranzutreiben.

Paul steht mit seiner Mutter Andrea Patzwald in der Schlange vor dem Eingang. Die Schule hat den gesamten siebten Jahrgang eingeladen, die „iPads“ abzuholen, mit denen die Schüler künftig verstärkt lernen werden. Die von den Eltern finanzierten Geräte sind an das schulische System angepasst. Wer sich für die Basisausstattung entschieden hat, zahlt knapp 500 Euro für das Gerät, erzählt Schulleiter Ferdinand Pals. Er geht zwischendurch immer wieder mal an den Eingang, um die wartenden Eltern nicht nur zu begrüßen, sondern um sie auch zu Fragen, ob es Sorgen oder Nöte gibt. „Das scheint nicht der Fall zu sein“, sagt Pals. Fragen gebe es keine – offensichtlich fühlten sich alle Eltern und Schüler durch die Elternbriefe der Schule bestens informiert.

Von sofort an nutzen die Siebtklässler die neuen Tablets zum Lernen. In den kommenden Jahren werden nach und nach alle Schüler von der siebten Klasse an mit den Geräten ausgestattet. „Schon seit drei Jahren sind wir auf dem Weg, die Digitalisierung umzusetzen“, sagt Pals. Zunächst erhielt die komplette Schule ein gut funktionierendes W-Lan, außerdem hat sie den Computerraum runderneuert, wie es Marcel Franzen ausdrückt. Er ist pädagogischer Mitarbeiter und zugleich Informatik-Student. „Die Ausstattung war nötig, damit die neuen Geräte dem Profil ,Informatik bis zum Abi’ standhalten“, erklärt er. Darüber hinaus bietet die Schule wahlweise ein neues Oberstufenprofil mit der Kombination von Philosophie und Informatik an. Schon seit sieben Jahren nutzen Schüler und Lehrer das Intranet Iserv, außerdem steht der Schule das MS-Office-Paket 365 zur Verfügung. „Das erweist sich als supergut“, ist der Schulleiter überzeugt. So könnten die Schüler schon rechtzeitig an ein Programmsystem herangeführt werden, mit dem es viele von ihnen später auch im Beruf zu tun haben werden. Wie wichtig dem Gymnasium die Digitalisierung ist, zeigt sich auch in der Entscheidung, den siebten Jahrgang passend zur Ausstattung mit den „iPads“ in zwei Schulstunden pro Woche in Medienkunde zu unterrichten. 59 Schüler gibt es zurzeit im siebten Jahrgang des Sottrumer Gymnasiums. Insgesamt besuchen 575 Schüler die Schule, im kommenden Schuljahr wächst die Zahl auf 650, sagt Pals.

Die Tablets, die jetzt an die Mädchen und Jungen gegangen sind, haben sie über eine Sammelbestellung bekommen. Hintergrund: „Wir können hier nicht mit den Geräten vom freien Markt arbeiten.“ Denn die Geräte seien zuvor mit einer Zusatzfunktion auszustatten, um eben die erforderliche Einbindung in das Schulsystem zu ermöglichen. Hanako Pade-Meyer als zuständige „iPad“-Administratorin hat jedes Gerät außerdem mit speziellen Apps für ein selbstständiges Arbeiten sowie mit dem MS-Office-Paket ausgestattet. Gut zu wissen für die Eltern: Der Kauf eines teuren Taschenrechners – bislang immer üblich – fällt mit dem Einsatz des Tablets weg. Und: Die Geräte sind nicht nur mit einer Tastatur, sondern auch mit einem Stift bestückt. „Gerade den Stift brauchen wir in einigen Fächern“, erklärt sie.

Und wann kommen die Geräte zum Einsatz? „Ab sofort“, sagt Pade-Meyer. Aber damit sind nicht nur die Schüler aus dem siebten Jahrgang bestens auf die Corona-Herausforderungen in der Schule bestens vorbereitet. Ferdinand Pals sieht seine ganze Schule als gut aufgestellt an. „Ich bin heilfroh darüber, wie weit wir hier schon sind“, sagt er, während die Schlange vor dem Eingang der Schule wieder etwas länger wird. Er selbst habe gerade erst eine Video-Konferenz mit einem seiner Kurse in der Oberstufe durchgeführt. „Es waren alle da, und es hat gut funktioniert.“ Aber viel mehr habe es ihn interessiert, wie das mit der Bereitstellung der Aufgaben für zu Hause so läuft. Die Rückmeldungen seien positiv. Die Aufgaben kämen hinreichend an. „Jeder von den Schülern hat jeden Tag reichlich zu tun.“ Ziel erreicht.