Diebstahl nicht ausgeschlossen: Katzen verschwinden in Sottrum

Von: Antje Holsten-Körner

Kater Sammy wird in Reeßum schmerzlich vermisst. © Privat

Seit einigen Tagen wird der kleine Kater Sammy in Reeßum vermisst. Die Besitzer vermuten einen Diebstahl. In Verbindung mit Gerüchten um einen illegalen Katzenhändler in Sottrum regt sich ein Verdacht.

Reeßum/Sottrum – Über Monate hinweg gehörte der im Mai geborene Kater Sammy zu den ständigen Gästen im Wohnzimmer der Reeßumer Familie Dodenhoff. Doch seit gut einer Woche müssen Saskia (14) und Janin (12) auf ihren verschmusten Liebling verzichten, denn der Stubentiger ist von einem auf den anderen Tag verschwunden. Doch hinter diesem Vermisstenfall könnte mehr stecken – nämlich Diebstahl.

„Wir vermuten, dass Sammy gestohlen wurde“, so Martina Dodenhoff, die genauso traurig über den Verlust ist, wie ihre Töchter. Zuletzt sei der zutrauliche Kater gesehen worden, als ihn ein Fremder, der mit Fahrrad und Anhänger unterwegs war, auf dem Hof streichelte. „Ich habe mich nur noch kurz mit ihm unterhalten, er sprach nur Englisch“, erinnert sich Michael Dodenhoff. Besuch auf dem Hof ist nichts Ungewöhnliches, denn es werden dort frische Eier zum Kauf angeboten. „Den Radfahrer habe ich auch gesehen, denn ich holte gerade die Post herein. Dabei sah ich, dass er etwas hinten in den Anhänger legte, dachte mir aber nichts dabei“, sagt Martina Dodenhoff.

„Zu viele Zufälle“: Wurde Sammy entführt?

Als die Familie jedoch etwas später – wie sonst üblich – Sammy mit der Futterdose locken wollte, rührte sich nichts. Auch am Abend und den folgenden Tagen blieb der Kater verschwunden. Da kam der Verdacht auf, dass der Radfahrer Sammy entführt haben könnte. „Das sind zu viele Zufälle“, meint Michael Dodenhoff.

Aus Sottrum hörte das Ehepaar, dass dort ein Mann in den letzten Tagen öfters Katzen zum Verkauf angeboten haben soll. Von einem Facebook-Kontakt wurden sie sogar darauf aufmerksam gemacht, dass ein Mann mit dem Fahrrad und Anhänger eine Katze dabeihatte, auf die genau Sammys Beschreibung passt: „Ich habe ihn letzte Woche am frühen Abend bei Lidl gesehen. Der Katze ging es richtig gut, er schmuste mit ihr“, hieß es. Nach einem Verkauf habe dies aber nicht ausgesehen.

Gerüchte um illegalen Straßenverkauf

Dennoch hält sich das Gerücht, dass in Sottrum in jüngerer Zeit Tiere auf offener Straße aus einem Fahrradanhänger heraus verkauft werden sollten – insbesondere rund um die Supermärkte am Lienworth. Es sind Gerüchte, die das Sottrumer Ordnungsamt aber bislang nicht bestätigen kann. Im Rathaus sei man der Sache zwar nachgegangen, heißt es, allerdings ergebnislos. Die Märkte vor Ort seien sensibilisiert worden, auf Verdächtiges zu achten. Denn ein derartiger Verkauf ist illegal.

Zu denken gibt es Martina und Michael Dodenhoff, dass sie in den vergangenen Wochen mehrmals von vermissten Katzen gehört haben. Dazu gehören die beiden Tiere von Familie Cordes. „Die eine ist eine anderthalb Jahre alte Mutter-Katze, das andere ihr Kind“, sagt Tanja Cordes. Auch Lisa Grünhagen, die in der Nachbarschaft Katzen füttert, ist seit dem Frühjahr aufgefallen, dass dort schon länger Katzen fehlen. „Eigentlich gesunde, teilweise sehr zutrauliche, kastrierte Tiere. Sehr schade“, bedauert sie.

Polizei: Anzeige ist wichtig

Katzen werden also vermisst, landen allerdings nicht unbedingt bei den typischen Auffangstationen für Fundtiere. Im Tierheim Arche Noah in Stuhr-Brinkum, das für Fundtiere aus der Samtgemeinde Sottrum zuständig ist, konnten bisher keine Auffälligkeiten festgestellt werden. „Wir haben derzeit nur eine geringe Anzahl von aufgefundenen Katzen aus Sottrum, was aber auch jahreszeitlich bedingt sein kann“, heißt es auf Nachfrage unserer Zeitung.

Auch die Polizei Rotenburg ist bisher nichts von vermissten Katzen bekannt. „Wichtig ist eine Anzeige, damit wir dem Sachverhalt nachgehen und gegebenenfalls eine Karte erstellen können, wo die Tiere vermisst werden“, erklärt Wybke Horstmann von der Pressestelle der Polizeiinspektion Rotenburg. Eine Anzeige, führt sie weiter aus, kann auch nachträglich aufgegeben werden. Sollte ein Dieb ausfindig gemacht werden können, bemisst sich die Strafe für den Täter nach der Wertigkeit des gestohlenen Gutes.

Martina und Michael Dodenhoff, die an mehreren Stellen in Sottrum Steckbriefe von Sammy verteilt haben, möchten nicht nur ihren Liebling zurück, sondern auch andere Katzenbesitzer warnen: „Uns ist wichtig, dass Katzenbesitzer aufmerksam sind und nicht blind Fremden vertrauen.“