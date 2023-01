Klönschnack und Konfitüre: Die Vorbereitungen für den 20. Kräutertag in Horstedt laufen an

Von: Nina Baucke

Teilen

Elisabeth Blohm und Susanne Lohmann stecken in den Vorbereitungen für den 20. Kräutertag. © Baucke

Mehr als 70 Aussteller, 7000 bis 8000 Besucher: Der Kräutertag in Horstedt hat mittlerweile eine gewisse Strahlkraft entwickelt – auch über die Region hinaus. In diesem Jahr steht die 20. Auflage des Festes an, dafür klingeln bei den Organisatoren bereits die Telefone.

Horstedt – Während des Pressegesprächs klingt das Telefon bei Elisabeth Blohm: Ein potenzieller Aussteller ist in der Leitung, er interessiert sich für einen Stand beim Kräutertag. Die Horstedterin macht sich kurz Notizen, dann kommt sie zum Tisch zurück: „Es geht los“, sagt sie mit einem Lachen. „Die ersten Aussteller melden sich schon.“ Susanne Lohmann nickt:

„Ein halbes Jahr lang sind wir jetzt mit dem Kräutertag beschäftigt.“ Dabei ist es in diesem Jahr eine besondere Auflage, steht die doch am Sonntag, 18. Juni, zum 20. Mal auf dem Programm.

Schon beim ersten Kräutertag sind Blohm und Lohmann dabei, beide im Gastronomie-Bereich. „Damals waren das gerade einmal fünf Stände auf dem Kindergartengeläde“, erinnern sich die beiden Frauen. Es ist eine Aktion im Rahmen des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“. Heute hat sich das Ganze zu einer Veranstaltung mit mehr als 70 Ausstellern und 7 000 bis 8 000 Besuchern, die nicht nur aus der näheren Umgebung, sondern auch aus Hamburg und Bremen kommen, gemausert, die sich zwischen der Kirche, dem Hus op’n Barg und Rühlemann die Straße Auf dem Berg erstreckt. „Es gibt sogar Besucher, die kommen mit einem Wohnwagen und campen hier“, weiß Lohmann.

Hoher Aufwand für Aussteller

Und die beiden Horstedterinnen sind nicht einfach nur als Mitwirkende dabei: Sie gehören beide dem Vorstand der Kräuterregion Wiesteniederung an, die sich einige Jahre nach dem ersten Kräutertag gründet: Blohm als derzeitige Vorsitzende, Lohmann als Stellvertreterin. Und sie sind es, die neben Kassenwart Hans-Peter Cordes alles um diesen Tag organisieren, managen und auf die Beine stellen.

Zu tun gibt es einiges, nicht nur der Anrufer vom Beginn des Gesprächs interessiert sich für einen Stand. „Wir haben schon einige für dieses Jahr auf dem Zettel, zum Beispiel eine Frau aus Hamburg, die Zwiebelkonfitüre anbietet“, berichtet Blohm. Fluktuation sei bei den Ausstellern über die Jahre hinweg ganz normal, sind sich die beiden Frauen einig: „Jedes Jahr kommen neue dazu, aber natürlich haben vor allem in der Corona-Zeit auch einige aufgehört“, so Blohm. „Dazu wollen wir natürlich auch immer mal neue Aussteller bieten“, ergänzt Lohmann. „Wir haben uns da natürlich auch weiterentwickelt.“ Sie ist immer mal auf anderen Märkten unterwegs, spricht Aussteller an. Manchmal ist das nicht ganz einfach, da der Kräutertag, im Gegensatz zu vielen anderen Märkten, tatsächlich nur einen Tag lang ist. „Dafür ist der Aufwand nunmal ziemlich hoch“, sagt Lohmann. „Vor allem aber gibt es zwei Kriterien: Sie sollten aus der Region sein und natürlich sollten ihre Produkte etwas mit Kräutern zu tun haben“, macht Blohm deutlich. So habe sich noch vor zehn Jahren vieles Organisatorisches nach der Firma Rühlemann gerichtet. Die ist zwar immer noch dabei, aber nicht mehr federführend.

Es ist ein Treffpunkt, den die Leute für einen Klönschnack nutzen.

Wer wo seinen Platz findet, das ist seit dem vergangenen Jahr die Aufgabe von Lohmann. „Das waren auch noch einige Lernprozesse für mich, aber das kommt mit den Jahren. So hatten 2022 einige Aussteller damit zu kämpfen, ihre Pavillons windbeständig zu befestigen. „Dieses Jahr weiß ich, dass ich ihnen am besten von vorneherein sage, dass sie Gewichte mitbringen sollten“, so Lohmann. An dem Tag direkt beginnt die Veranstaltung offiziell um 11 Uhr im Anschluss an einen Gottesdienst in der Horstedter Kirche. „Aber viele Leute kommen bereits früher“, wissen Blohm und Lohmann. So war 2022 ein Gewürzhändler dabei gewesen, der sich über den Ansturm bereits um die Mittagszeit gewundert hatte. „Woanders geht es oft erst nachmittags richtig los, bei uns nicht“, so Lohmann.

Wer ebenfalls bereits in diesem Jahr mit dabei ist, ist die Ottersberger Klezmer-Band Cladatje. „Die hatten im vergangenen Jahr ihr Debüt bei uns, das haben wir gleich vor Ort festgemacht, dass sie in diesem Jahr wieder mit dabei sind“, freut sich Lohmann. Und auch die aktuelle Kräuterkönigin Beeke Elisa Meyer wird vor Ort sein. „Wir haben ein Angebot, das etwas Besonderes ist“, erklären sich Blohm und Lohmann den Erfolg des Kräutertages. „Aber vielmehr ist es ein Treffpunkt, den die Leute für einen Klönschnack nutzen.“ Kaum ausgesprochen, klingelt schon wieder Blohms Telefon – die nächste Anfrage.

Helfer gesucht Wer dem Team des Kräutertages unter die Arme greifen will, ist willkommen. Darüber hinaus hofft die Kräuterregion auch in der Vorstandsarbeit auf neue Mitstreiter. Interessierte wenden sich an info@kraeuterregion.de.